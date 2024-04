Perfektní jarní úklid díky rozšířené realitě: Společnost Dyson představuje nástroj Dyson CleanTraceTM . V reálném čase zobrazuje místa, kde jste uklízeli, a díky tomu umožňuje rychlejší a přesnější hloubkové vysávání

Praha 9. dubna 2024 (PROTEXT) -

Společnost Dyson představuje nový způsob dokonalého vysávání pomocí nástroje rozšířené reality (augmented reality neboli AR), díky níž už nevynecháte žádné místo.

Hloubková studie společnosti Dyson zjistila, jak se lidé při úklidu chovají. Ukázala, že obvykle přeceňují čas, který stráví úklidem, a naopak podceňují, jak důkladně uklízejí svůj domov.

Software Dyson CleanTrace™ a vysavač Dyson Gen5detectTM společně dokáží odhalit i neviditelné nečistoty – identifikují místa, která jste vynechali, a po vysátí dokážou, že je u vás doma opravdu čisto.

Když finišujete jarní úklid, možná si myslíte, že jste veškeré nečistoty zlikvidovali. Ale co třeba prostor mezi nohami židlí nebo pod nábytkem? Pohybem napříč místnostmi či obcházením zvířecích mazlíčků je snadné neúmyslně vynechat některé oblasti anebo naopak zbytečně vysávat stejné místo několikrát. Tím ztrácíte čas a úklid není efektivní.

Dyson CleanTrace™ se inspiroval systematickým úklidem robotického vysavače Dyson 360 Vis NavTM a pomáhá uživatelům postupovat při úklidu více metodicky. V reálném čase zobrazuje za pomoci rozšířené reality, kde jste už uklízeli a která místa jste vynechali. Už nebudete mít pochyby o tom, zda jste dané místo vysávali či nikoliv.

Dyson CleanTrace™ spojuje kombinaci technologií pro nejvýkonnější, nejinteligentnější a nejdůkladnější úklid. Technologie LiDAR (Light Detection and Ranging) měří, jak dlouho trvá, než paprsky světla dopadnou na povrch a odrazí se zpět. Za pomoci telefonu umožňuje díky Dyson CleanTrace™ mapovat místnost. Prostřednictvím rozšířené reality uvidíte cesty, kde jste vysávali a co jste vynechali. Po skončení úklidu můžete místnost naskenovat telefonem a identifikovat mezery, abyste už nikdy žádné místo nevynechali. Stávající technologie ve vysavači Dyson Gen5detect pak akusticky snímá a počítá prachové částice a zobrazuje je na displeji, čímž dokazuje, zda jste opravdu hloubkově uklidili.

"Uvědomili jsme si, že bychom se všichni mohli něco přiučit z metodického přístupu našich robotických vysavačů k úklidu. Na rozdíl od většiny lidí, kteří uklízejí, roboti Dyson vědí, kde se v místnosti nacházejí, kde už byli a kam ještě musí jít. S funkcí Dyson CleanTrace™ přidáváme vysavači Gen5detect tuto další várku inteligence během úklidu. Dává vám možnost vidět, kde jste uklízeli a kde ne, což v kombinaci s naší vestavěnou technologií snímání částic poskytuje důkaz, že podlaha je skutečně čistá." Charlie Park, viceprezident pro inženýrství, Dyson Home

Lidé uklízejí neefektivně

Inženýři ze společnosti Dyson jsou posedlí navrhováním způsobů, jak ještě zlepšit možnosti úklidu. Kromě rozsáhlého testování v laboratořích studují také lidské chování a návyky při uklízení v praxi i to, co běžné uživatele stresuje. Vědci strávili stovky hodin pozorováním domácího úklidu po celém světě. Zkoumali, jak dlouho trvá každý úklid, jaká je jeho účinnost, různé úhly a způsoby vysávání, dokonce i to, kolikrát uživatel během vysávání odloží přístroj. To vše slouží jako podklad pro neustálé inovace technologií floorcare.

Výzkum společnosti Dyson ukazuje, že spotřebitelé pravidelně přeceňují dobu uklízení – údaje ukazují, že přibližně 80 % úklidů trvá méně než 10 minut, přesto lidé tvrdí, že vysávají v průměru 24 minut najednou. Lidé jsou navíc nesystematičtí a neefektivní – pravidelně opakovaně přejíždějí stejná místa, a naopak jiné části podlahy vynechávají. To dokazuje, že systém Dyson CleanTrace™ se stane užitečným pomocníkem, který pomůže úklid zefektivnit.

Dyson CleanTrace™ bude k dispozici od června 2024.

The Dyson CleanTrace™ bude dostupný od června 2024 na Dyson.cz a v prodejnách Dyson Demo (v ČR Pop-up Store Dyson v nákupních centrech Metropole Zličín nebo OC Nový Smíchov).

Cena: Bude upřesněna.

Bude upřesněna. Hmotnost držáku na telefon s The Dyson CleanTrace™: 104 g

držáku na telefon s The Dyson CleanTrace™: 104 g Přístup k aplikaci: Majitelé budou moci otevřít software Dyson CleanTrace™ prostřednictvím aplikace MyDyson. Aby se modul zobrazil na úvodní obrazovce aplikace, je třeba zaregistrovat vysavač Dyson Gen5detect.

Majitelé budou moci otevřít software Dyson CleanTrace™ prostřednictvím aplikace MyDyson. Aby se modul zobrazil na úvodní obrazovce aplikace, je třeba zaregistrovat vysavač Dyson Gen5detect. Bezkabelový vysavač Dyson Gen5detect: Nejvýkonnější bezkabelový vysavač HEPA je poháněn novým hyperdymiovým motorem Dyson Gen5, který poskytuje sací výkon až 280 AW. Je vybaven čisticí hlavou Dyson Fluffy Optic™, která odhalí dvojnásobné množství neviditelného prachu a zachytí 99,99 % částic až do velikosti 0,1 mikronu, což je velikost virů. Piezoelektrický snímač počítá částice a detekuje jejich velikost 15.000krát za sekundu. V případě potřeby automaticky zvýší výkon a na obrazovce zobrazuje důkaz o hloubkovém čištění.

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.