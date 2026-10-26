Perfektní účes v pohodlí domova: Zastřihovač vlasů Philips série 9000

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  10:14
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Praha 26. října 2026 (PROTEXT) - Přejete si stylový účes, upravené kontury nebo jen rychlé zastřižení? S novým zastřihovačem Philips série 9000 máte úpravu vlasů plně ve svých rukou. Přístroj kombinuje maximální přesnost, dlouhotrvající výkon a pohodlí při péči o vlasy. Zároveň nabízí široké možnosti pro různé styly a délky. Díky univerzálnímu využití a kompletnímu barber kitu se navíc snadno přizpůsobí potřebám celé rodiny.

Koupelna jako vlastní barber shop

Představte si nedělní dopoledne, kdy se z vaší koupelny stane soukromý barber shop. Součástí balení Zastřihovače vlasů Philips série 9000 je kromě samotného strojku také kompletní kadeřnická výbava – nůžky, hřeben, plášť i sponky do vlasů. Stačí se připravit, nasadit speciální nástavce pro plynulé přechody a můžete se pustit do díla. Ať už jde o moderní střih „do ztracena“, nebo jen rychlé začištění kontur na krku, veškerou péči o rodinné účesy máte pohodlně pod kontrolou.

Chytré technologie pro hladký pohyb bez tahání

Jednou z největších výzev domácího stříhání bývá zachytávání vlasů a nepříjemné tahání. Zastřihovač vlasů Philips série 9000 tomu předchází pomocí senzoru PowerAdapt, který snímá hustotu vlasů 250krát za sekundu a automaticky přizpůsobuje výkon pro snadný střih. Při stříhání hustších vlasů lze navíc využít režim Turbo, který zvýší rychlost zastřihování.

Technologie Trim&Flow udržuje vlasy v pohybu a pomáhá předcházet jejich zasekávání v zastřihovači, takže není potřeba stříhání vlasů zbytečně přerušovat. O přesný výsledek se starají samoostřicí titanové břity, které zůstávají ostré při každém použití. Technologie DualCut využívá systém dvojitých břitů. Strojek stříhá vlasy s maximální přesností a je navržen tak, aby pracoval až dvakrát rychleji než předchozí modely.

Přesnost na milimetr a snadná údržba

Každý člen rodiny má jinou představu o ideální délce. Zastřihovač vlasů Philips série 9000 proto nabízí 28 možností nastavení od 2 do 28 mm po milimetrových krocích. Pro opravdu krátký střih stačí použít zastřihovač bez nástavce, který umožňuje délku 0,5 mm. Když je hotovo, břity jednoduše cvaknutím vyjmete a opláchnete pod tekoucí vodou. Zastřihovač je tak snadno připravený k dalšímu použití.

Baterii s technologií DuraPower stačí k plnému nabití jedna hodina, která poskytne až 180 minut provozu. Nemusíte však na nic čekat, zastřihovač lze používat i během nabíjení. Díky indikátoru navíc máte přehled o aktuálním stavu baterie.

Novinka mezi zastřihovači vlasů Philips série 9000 ukazuje, že perfektní účes už nevyžaduje žádné kompromisy. Vezměte styl celé rodiny do vlastních rukou a užijte si svobodu profesionálního střihu kdykoliv v pohodlí domova.

Produktový tip

Maximální svoboda při každém střihu se zastřihovačem vlasů Philips série 9000

Chcete mít péči o účes plně pod kontrolou a bez kompromisů? Zastřihovač vlasů Philips série 9000 promění vaši koupelnu v domácí barber shop. Součástí balení je kompletní výbava včetně nůžek, hřebenu, sponek do vlasů, pláště i speciálních nástavců pro plynulé přechody. Zastřihovač se snadno přizpůsobí různým potřebám díky 28 možnostem nastavení délky od 2 do 28 mm a senzoru PowerAdapt, který automaticky upravuje výkon podle hustoty vlasů. Samoostřicí titanové břity a technologie DualCut podporují přesný a rychlý střih, zatímco baterie s technologií DuraPower nabídne až 180 minut provozu na jedno nabití. Po použití břity jednoduše ze strojku vycvaknete a opláchnete pod vodou – vše je tak připraveno pro další úpravu.

DMOC: 1 999 Kč

 

Zdroj: Philips

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59794.

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