Perníček, koně a hranolky. McDonald's otevírá v Pardubicích už třetí pobočku

McDonald's se v Pardubicích dlouhodobě těší velké oblibě, a proto není překvapením, že se krajská metropole dočkala už třetí pobočky. Design nové restaurace se nese ve stylu Natural Integrity, který pracuje s přírodními materiály a zdůrazňuje udržitelnost i čerstvost, čímž vytváří moderní a autentickou atmosféru.
Návštěvníci obchodní zóny i obyvatelé města mohou využívat pohodové prostředí s kapacitou 126 míst k sezení uvnitř a 74 míst na venkovní zahrádce. Provozovatelem nové pardubické restaurace se stal franšízant Tomáš Honzík. K otevření restaurace dodává: "Jsem rád, že se nám podařilo otevřít v Pardubicích další restauraci. Víme, že se místní na ni dlouho těšili, a chceme být hostům i fanouškům zase o krok blíž. Velké poděkování patří celému týmu za přípravu. Těšíme se na všechny návštěvníky!"
V nabídce zákazníci najdou snídaňové menu a klasické i sezonní produkty. Své objednávky mohou rychle vyřídit na pěti oboustranných samoobslužných kioscích či pomocí aplikace McDonald's a nechat si je donést přímo ke stolu. Pro řidiče je k dispozici také služba McDrive.
Nová restaurace nezapomíná ani na životní prostředí. Hostům dává možnost využít moderní třídicí stanice, kde mohou sami v několika krocích přispět k omezení odpadu. Každý, kdo si přijde pochutnat, má tak možnost zapojit se do udržitelného rozvoje.
Restaurace je hostům otevřena každý den od 7 do 23 hodin. Oblíbené produkty si mohou zákazníci vychutnat přímo na místě nebo si je nechat doručit až ke dveřím, a to díky službě McDelivery, která přijímá objednávky do 22:45.
Zdroj: McDonald's