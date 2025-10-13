Perníček, koně a hranolky. McDonald's otevírá v Pardubicích už třetí pobočku

Autor:
  15:15
Pardubice 13. října 2025 (PROTEXT) - Pardubice, proslulé svým perníkem a prestižními koňskými závody, se mohou pochlubit další restaurací McDonald's. Nový podnik našel své místo v obchodní zóně městské části Trnová a stal se už 133. pobočkou této značky v České republice. Hostům nabízí rychlou obsluhu, čerstvé suroviny a komfortní prostředí pro příjemné posezení.

McDonald's se v Pardubicích dlouhodobě těší velké oblibě, a proto není překvapením, že se krajská metropole dočkala už třetí pobočky. Design nové restaurace se nese ve stylu Natural Integrity, který pracuje s přírodními materiály a zdůrazňuje udržitelnost i čerstvost, čímž vytváří moderní a autentickou atmosféru.

Návštěvníci obchodní zóny i obyvatelé města mohou využívat pohodové prostředí s kapacitou 126 míst k sezení uvnitř a 74 míst na venkovní zahrádce. Provozovatelem nové pardubické restaurace se stal franšízant Tomáš Honzík. K otevření restaurace dodává: "Jsem rád, že se nám podařilo otevřít v Pardubicích další restauraci. Víme, že se místní na ni dlouho těšili, a chceme být hostům i fanouškům zase o krok blíž. Velké poděkování patří celému týmu za přípravu. Těšíme se na všechny návštěvníky!"

V nabídce zákazníci najdou snídaňové menu a klasické i sezonní produkty. Své objednávky mohou rychle vyřídit na pěti oboustranných samoobslužných kioscích či pomocí aplikace McDonald's a nechat si je donést přímo ke stolu. Pro řidiče je k dispozici také služba McDrive.

Nová restaurace nezapomíná ani na životní prostředí. Hostům dává možnost využít moderní třídicí stanice, kde mohou sami v několika krocích přispět k omezení odpadu. Každý, kdo si přijde pochutnat, má tak možnost zapojit se do udržitelného rozvoje.

Restaurace je hostům otevřena každý den od 7 do 23 hodin. Oblíbené produkty si mohou zákazníci vychutnat přímo na místě nebo si je nechat doručit až ke dveřím, a to díky službě McDelivery, která přijímá objednávky do 22:45.

 

Zdroj: McDonald's

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji

Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Tisíce autíček, panenek i legendární Tatra 138! Neuvěříte, co všechno ukrývá zámek na Vysočině

Jedinečná expozice autíček a starých hraček soukromého sběratele Radka Bukovského slaví! Už 10 let ji totiž všichni velcí i malí fandové mohou vídat na zámku Příseka na Vysočině, kde v roce 2015...

Tron: Ares trpí kvůli skandálu. Prolomí kultovní temná disneyovka finanční prokletí?

Co se stane, když se fyzicky ocitnete uvnitř počítače? Touhle otázkou se před více než čtyřiceti lety zabýval snímek Tron. V době svého vzniku naprosto originální a převratný film s Jeffem Bridgesem...

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme pět tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

13. října 2025

Kněz podle soudu zneužil desetiletou dívku u zpovědi, řízení s ním vede i Vatikán

Kroměřížský kněz a učitel náboženství na církevní základní škole Karel Hořák byl v minulém týdnu nepravomocně odsouzený za pohlavní zneužití desetileté dívky, ke kterému mělo dojít před pěti lety....

13. října 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Bezpečnost v éře AI: na Velvet Innovation konferenci přijede technologický lídr Cisco Vijoy Pandey

13. října 2025  15:37

Jako na tobogánu. Hasiči divočákům uvázlým v náhonu elektrárny otevřeli stavidla

Pořádnou jízdu má za sebou trojice kanců z lesů v okolí Brandýsa nad Orlicí. O víkendu se jim podařilo spadnout do náhonu malé vodní elektrárny na Tiché Orlici. Přivolaní hasiči během neobvyklého...

13. října 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Budějčák Jiří Mádl převzal cenu města. Mám tu i fotku z vítání občánků, smál se

Cenu města České Budějovice v pondělí převzal herec, režisér, scénárista a místní rodák Jiří Mádl. Získal ji za úspěšný film Vlny. Při slavnostním předání na radnici ujišťoval, že se pořád cítí...

13. října 2025  15:32

H. Králové vydal poštovní známky k 800. výročí, hodinky i medaile jsou prodané

Hradec Králové vydal k letošnímu 800. výročí první písemné zmínky o městě limitovanou edici poštovních známek. Jde o aršík osmi známek, na každé je podobizna...

13. října 2025  13:50,  aktualizováno  13:50

Korunky i odlitky dětských ručiček. Týden sklářů oslavuje řemeslo

Desítky skláren, ateliérů, muzeí či škol se zpřístupní návštěvníkům, kteří zblízka nahlédnou na tradiční i moderní výrobu skla. Nebudou chybět ani kreativní dílny nebo prodejní stánky s originálními...

13. října 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

Domov seniorů Tmavý Důl na Trutnovsku od 1. ledna povede Kateřina Pincáková

Ředitelkou Domova sociální péče Tmavý Důl na Trutnovsku se stala Kateřina Pincáková, do funkce nastoupí 1. ledna. Dosud v krajském zařízení pracovala na pozici...

13. října 2025  13:37,  aktualizováno  13:37

Havířov otevřel nové parkoviště s 65 místy, vybudování stálo 11,5 milionu korun

Havířov na Karvinsku dnes otevřel nové parkoviště, které má zajistit lepší parkování v blízkosti rehabilitačního centra a domu s pečovatelskou službou. V...

13. října 2025  13:30,  aktualizováno  13:30

Perníček, koně a hranolky. McDonald's otevírá v Pardubicích už třetí pobočku

13. října 2025  15:15

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Jeden z posledních českých pasířů zachraňuje střechy v lázních Kyselka

Měděné ozdoby na budovách bývalých lázní Kyselka obnovují jedni z posledních pasířů v Česku. Umění téměř zaniklého řemesla, při němž se ručně zpracovávají neželezné kovy do užitkových a dekorativních...

13. října 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

Nehoda uzavřela hlavní tah z H.Králové na Jičín, jeden těžce zraněný

Řidič osobního auta při čelním střetu s nákladním vozidlem na silnici I/35 v Milovicích u Hoříc utrpěl těžké zranění. Silnice tam byla několik hodin...

13. října 2025  13:21,  aktualizováno  13:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.