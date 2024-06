Personální změna ve vedení společnosti ASBIS CZ, spol. s r.o.

Posledních 5 let působil jako Country Manager ve společnosti Videojet Technologies a vedl aktivity v České republice a na Slovensku s důrazem na integraci firemní strategie a zvyšování efektivity organizace. Díky svým zkušenostem s vývojem prodejních a marketingových strategií řídil tým manažerů směrem k významnému růstu.

V minulosti působil ve společnosti Xerox jako obchodní ředitel nepřímého prodeje pro Českou republiku. Jeho úkolem bylo posílit síť kanálů a zvýšit tržní podíl firmy Xerox ve všech zákaznických segmentech. Ve společnosti Apple Europe měl na starosti obchod a marketing pro střední a východní Evropu a v Huawei Technologies prodej zaměřený na podnikový sektor. Působil i ve firmách Cisco, kde rozvíjel SMB business a ve společnosti DNS vybudoval distribuci IBM.

Martin Lanc je zkušený lídr se zaměřením na obchod s vynikající znalostí IT trhu. Jak sám řekl: „Mým cílem je posílit pozici ASBIS CZ na distribučním trhu ICT a počítačových komponent v ČR, ale také i zvýšit pozici společnosti jako VAD distributora. To se nám může podařit také s rozvojem spolupráce v rámci celé ASBIS Group skupiny, která má v IT světě významné postavení.“

Funkci jednatele ASBIS CZ bude stále vykonávat Andrej Buchamer – dosavadní jednatel a generální ředitel ASBIS Slovensko.

Společnost ASBIS CZ, spol. s r.o. je jednou z předních distribučních firem na trhu IT v ČR zabývající se výhradně velkoobchodní činností. V jejím portfoliu naleznete veškerý sortiment produktů potřebných ke stavbě PC, notebooku, serveru a sítí od přibližně 70 známých světových výrobců a dodavatelů, většinou přes distribuční kontrakty, které umožňují poskytovat veškeré výhody plynoucí z přímých vztahů, jako jsou dostatečně dlouhá záruční doba, dobré ceny, technická podpora a zákaznický servis.