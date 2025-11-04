Personální změny ve společnosti Somfy: Małgorzata Jasińska novou ředitelkou pro východní Evropu, Yann Barou rozšiřuje odpovědnost za nové trhy

Małgorzata Jasińska povede východoevropský region
Východní Evropa je pro Somfy strategickým trhem – nejen jako výrobní základna, ale i jako oblast s rostoucí poptávkou po moderních řešeních pro chytré budovy. Nová ředitelka regionu Małgorzata Jasińska přináší do této role více než dvacet let zkušeností z mezinárodního prostředí v oblasti B2B marketingu a řízení firem.
Jasińska působila v Polsku i USA a svou kariéru rozvíjela mimo jiné ve firmách zaměřených na kancelářské potřeby, CNC stroje nebo bezpečnostní technologie. Dlouhodobě působila ve společnosti MSA Safety, kde vedla marketing pro oblast EMEA a později řídila sdílené služby v Polsku. Do Somfy nastoupila před více než rokem jako marketingová ředitelka pro východní Evropu.
„Východní Evropa prochází fascinující proměnou – od vnímání jako dodavatele pro západní trhy k pozici silného místního trhu, který požaduje řešení s reálnou přidanou hodnotou,“ říká Małgorzata Jasińska. „Největší výrobci oken sídlí právě zde. To nám dává jedinečnou příležitost spoluvytvářet standardy automatizace budov nejen pro export, ale především pro naše místní komunity.“
Yann Barou rozšiřuje působnost ve vedení skupiny
Yann Barou, který dosud vedl transformaci trhu ve východní Evropě, bude nově odpovědný za rozvoj aktivit ve východní Evropě, na Blízkém východě, v Africe, Latinské Americe a v Asii a Tichomoří. Zároveň se stává členem výkonného výboru skupiny Somfy.
Během svého působení v regionu Barou posílil spolupráci s developery a architekty, zefektivnil provozní procesy a spustil vzdělávací programy zaměřené na energetickou efektivitu stínicích řešení.
„Technologie nelze zavádět bez lidí. A lidi nelze rozvíjet bez důvěry. Vůdce musí naslouchat, ale být rozhodný v činech. Budoucnost patří těm, kdo cítí smysl své práce,“ říká Yann Barou.
Zdroj: Somfy
