Personální změny ve vedení Arval CZ: Vilém Mandlík a Marek Šebest v nových rolích

Praha 2. prosince 2025 (PROTEXT) - Společnost Arval CZ, přední poskytovatel operativního leasingu a správy vozových parků, oznamuje změny v nejvyšším managementu. S platností od října 2025 se Vilém Mandlík ujímá pozice Commercial Director a Marek Šebest nastupuje na pozici Global Operations Director.

Vilém Mandlík přechází do vedení obchodního oddělení po Martině Machytkové, která odešla na mateřskou dovolenou. V Arvalu působí řadu let a během své kariéry zastával klíčové manažerské pozice, mimo jiné jako Remarketing Manager nebo naposledy Global Operations Director. Díky detailní znalosti fungování společnosti a zkušenostem z oblasti provozu i obchodu přináší do nové role komplexní pohled a silný důraz na kvalitu služeb a spokojenost zákazníků.

V rámci své nové pozice se zaměří na rozvoj obchodního týmu, prohloubení vztahů s klíčovými klienty a zefektivnění spolupráce mezi obchodem a provozem. Jeho cílem je posílit důvěru zákazníků prostřednictvím rychlé a transparentní komunikace, rozšiřování individuálních řešení pro firemní klienty a dalšího rozvoje nabídky v oblasti udržitelné a ekologické mobility.

Na pozici Global Operations Director nově nastupuje Marek Šebest, který je součástí Arvalu od roku 2018. Svou profesní dráhu začal jako Service Delivery Manager, následně působil v oddělení Development & Marketing a v posledních letech vedl tým jako Head of Vehicle & Logistics. Jeho kariérní růst dokládá možnosti interního rozvoje a talent managementu v rámci společnosti. V nové roli bude zodpovědný za vedení provozních týmů, optimalizaci procesů a podporu strategických projektů v oblasti správy vozových parků.

O Arvalu:

Arval je předním poskytovatelem operativního leasingu vozidel a odborníkem na moderní řešení mobility. Společnost byla založena v roce 1989 a je plně vlastněna skupinou BNP Paribas, kde spadá do divize Commercial, Personal Banking & Services. Ke konci roku 2024 spravoval Arval téměř 1,8 milionu vozidel. Tým 8 600 zaměstnanců v 29 zemích každý den přináší flexibilní a udržitelná řešení mobility, jež vyhovují potřebám jak velkých mezinárodních korporací, tak menších firem i soukromých zákazníků. Arval je zároveň zakládajícím členem globální aliance Element-Arval, jejíž celkový vozový park čítá více než 4,5 milionu vozidel ve 55 zemích. Společnost byla oceněna platinovou medailí EcoVadis, čímž se jeho strategie společenské odpovědnosti řadí mezi 1 % nejlépe hodnocených firem na světě.

O BNP Paribas:

BNP Paribas je lídrem v oblasti bankovnictví a finančních služeb v Evropě. Působí v 64 zemích a zaměstnává téměř 178 000 lidí, z toho více než 144 000 v Evropě. Skupina má klíčové postavení ve třech hlavních oblastech – v oblasti komerčního a osobního bankovnictví, kam spadají i specializované služby jako BNP Paribas Personal Finance a Arval, v oblasti spoření, investic a ochrany pod názvem Investment & Protection Services a v oblasti firemního a institucionálního bankovnictví, které se zaměřuje na korporátní a institucionální klientelu. Díky svému silnému, diverzifikovanému a integrovanému modelu podporuje BNP Paribas všechny své klienty – jednotlivce, neziskové organizace, podnikatele, malé a střední podniky, korporace i institucionální zákazníky – při realizaci jejich projektů prostřednictvím řešení v oblasti financování, investic, spoření a pojištění. V Evropě má BNP Paribas čtyři domácí trhy – Belgii, Francii, Itálii a Lucembursko. Skupina zároveň rozšiřuje svůj integrovaný model komerčního a osobního bankovnictví do několika středomořských zemí, Turecka a východní Evropy. Jako významný hráč v mezinárodním bankovnictví má skupina silné platformy a obchodní divize v Evropě, pevnou pozici v Americe a stabilní, rychle rostoucí aktivity v oblasti Asie a Tichomoří. BNP Paribas se ve všech svých aktivitách řídí zásadami společenské odpovědnosti (CSR), aby aktivně přispívala k udržitelné budoucnosti a současně upevňovala výkonnost a stabilitu skupiny.

