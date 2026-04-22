Perth Mint připomíná 10 let série Australian Swan, výroční emise míří do Česka

Série Australian Swan byla mincovnou Perth Mint uvedena v roce 2016 a od svého startu si získala pozornost investorů i sběratelů díky každoročně obměňovanému motivu labutě.
Zlatá investiční mince Australian Swan 1 Oz 2026 je ražena z jedné troyské unce zlata o ryzosti 99,99 procenta. Perth Mint u této varianty uvádí nominální hodnotu 100 australských dolarů, status australského zákonného platidla a maximální emisní náklad 5000 kusů pro celý svět.
Vedle zlaté varianty přichází i stříbrná investiční mince Australian Swan 1 Oz 2026, rovněž z jedné troyské unce kovu o ryzosti 99,99 procenta. Stříbrná emise má nominální hodnotu 1 australský dolar a maximální náklad 25.000 kusů. Také na jejím reverzu je umístěna speciální značka „P10“, která odkazuje na desetileté výročí této řady.
Rub obou mincí zachycuje labuť v letu nad jezerem v krajině s jasnou oblohou. Autorkou návrhu je Aleysha Howarth, na lícní straně se pak nachází portrét krále Karla III. od Dana Thorna. Perth Mint zároveň uvádí i bezpečnostní autentizační prvek v podobě mikro-laserového gravírování rozpoznatelného pod lupou.
„Australian Swan patří mezi investiční mince, které si dlouhodobě drží pozornost trhu nejen díky obsahu drahého kovu, ale i díky každoročně obměňovanému motivu. Výroční ročník 2026 je atraktivní tím, že připomíná deset let této série a zároveň přináší jasně rozpoznatelný jubilejní prvek v podobě značky P10. Právě spojení renomé Perth Mint, limitovaného nákladu a výročního motivu dělá z letošní emise zajímavý titul pro investory i sběratele,“ říká analytik Zlaťáky.cz Jakub Petruška.
Výroční emise Australian Swan 2026 tak rozšiřují nabídku investičních mincí, které stojí na spojení renomé světově uznávané mincovny, omezeného nákladu a silného sběratelského příběhu. Jubilejní ročníky bývají mezi investory i sběrateli sledované o to více, pokud navazují na zavedenou sérii s pravidelně obměňovaným motivem a jasně rozpoznatelnou identitou.
