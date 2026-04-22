Perth Mint připomíná 10 let série Australian Swan, výroční emise míří do Česka

Praha 22. dubna 2026 (PROTEXT) - Australská mincovna Perth Mint letos připomíná 10. výročí série Australian Swan. Emise se speciální značkou „P10“, která odkazuje na jubileum této investiční řady, nyní vstupuje i na český trh a zákazníci si ji budou moci objednat online na webech Zlaťáky.cz a Stříbrňáky.cz, a to ve zlaté i stříbrné variantě.

Série Australian Swan byla mincovnou Perth Mint uvedena v roce 2016 a od svého startu si získala pozornost investorů i sběratelů díky každoročně obměňovanému motivu labutě.

Zlatá investiční mince Australian Swan 1 Oz 2026 je ražena z jedné troyské unce zlata o ryzosti 99,99 procenta. Perth Mint u této varianty uvádí nominální hodnotu 100 australských dolarů, status australského zákonného platidla a maximální emisní náklad 5000 kusů pro celý svět.

Vedle zlaté varianty přichází i stříbrná investiční mince Australian Swan 1 Oz 2026, rovněž z jedné troyské unce kovu o ryzosti 99,99 procenta. Stříbrná emise má nominální hodnotu 1 australský dolar a maximální náklad 25.000 kusů. Také na jejím reverzu je umístěna speciální značka „P10“, která odkazuje na desetileté výročí této řady.

Rub obou mincí zachycuje labuť v letu nad jezerem v krajině s jasnou oblohou. Autorkou návrhu je Aleysha Howarth, na lícní straně se pak nachází portrét krále Karla III. od Dana Thorna. Perth Mint zároveň uvádí i bezpečnostní autentizační prvek v podobě mikro-laserového gravírování rozpoznatelného pod lupou.

„Australian Swan patří mezi investiční mince, které si dlouhodobě drží pozornost trhu nejen díky obsahu drahého kovu, ale i díky každoročně obměňovanému motivu. Výroční ročník 2026 je atraktivní tím, že připomíná deset let této série a zároveň přináší jasně rozpoznatelný jubilejní prvek v podobě značky P10. Právě spojení renomé Perth Mint, limitovaného nákladu a výročního motivu dělá z letošní emise zajímavý titul pro investory i sběratele,“ říká analytik Zlaťáky.cz Jakub Petruška.

Výroční emise Australian Swan 2026 tak rozšiřují nabídku investičních mincí, které stojí na spojení renomé světově uznávané mincovny, omezeného nákladu a silného sběratelského příběhu. Jubilejní ročníky bývají mezi investory i sběrateli sledované o to více, pokud navazují na zavedenou sérii s pravidelně obměňovaným motivem a jasně rozpoznatelnou identitou.

Zdroj: Zlaťáky.cz

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

Nejčtenější

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

OBRAZEM: Nové vozy lanovky dorazily na pražský Petřín. Kdy se svezou první první cestující?

Dnes probíhá přesun a osazení nových vozů lanové dráhy na zrekonstruovanou trať...

Na pražský Petřín dorazily nové vozy lanovky. Technici je začali usazovat na trať, zatím jsou ale zakryté plachtami. Veřejnost jejich podobu uvidí až v následujících dnech přímo ve stanicích....

Vozy petřínské lanovky už sedí na kolejích. Připadají mi maličký, smála se autorka

Po více než roce se na trať petřínské lanovky vracejí vozy. Jedná se o nové...

Zrekonstruovaná dráha lanovky na Petřín už není holá. Ve středu brzy ráno dělníci na koleje instalovali dva nové vozy, které v příštích letech budou vozit Pražany a turisty. Událost sledovali...

Stavba obchvatu Přeštic nabrala zpoždění, dělníci teď svařují železniční most

Výstavba obchvatu Přeštic na Plzeňsku nabrala kvůli archeologickému průzkumu...

Když loni na jaře dělníci poprvé kopli do země při stavbě více než pětikilometrového obchvatu Přeštic na Plzeňsku, všichni byli přesvědčeni, že v závěru roku 2026 po něm budou jezdit auta. Jenže...

IKEM hledá ideální dárce kostní dřeně. Zájem zvýšil příběh muže s agresivní leukémií

IKEM

Od chvíle, kdy v médiích zazněla zpráva o muži s agresivní leukemií, pro kterého je darování kostní dřeně otázkou života a smrti, se rychle rozšiřuje registr dárců. Díky velkému zájmu tak mají větší...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dost bylo pomníčků u vytížené křižovatky. ŘSD se rozhodlo zakročit

Na místě, kde osmadvacetiletý motorkář vjel do skupiny lidí, kteří vystoupili z...

U Chlumce nedaleko Ústí nad Labem začnou ve čtvrtek stavební práce spojené s budováním okružní křižovatky na silnici I/30, kde se v minulosti stalo několik tragických dopravních nehod. Řidiči se při...

Společnost EY je opět hrdým podporovatelem MFF Karlovy Vary

22. dubna 2026  11:32

Skladatelka Švihálková uvede Beckettovu Company na festivalu NODO v Ostravě

ilustrační snímek

Devětadvacetiletá skladatelka a perkusionistka Kristýna Švihálková představí na festivalu New Opera Days Ostrava (NODO) své instrumentálně-divadelní dílo...

Studenti překvapili prezidenta obrazem. Čekal ho i muž, s nímž skočil padákem

Prezident Petr Pavel dostal od studentů Gymnázia a grafické školy v Přelouči...

Hned několik překvapení čekalo na prezidenta Petra Pavla zkraje dvoudenní oficiální návštěvy Pardubického kraje v doprovodu své manželky Evy. Na Gymnáziu a grafické škole v Přelouči ho studenti...

Sexuální násilí, víra a klimatická krize: Summit o udržitelnosti otevře tabu

22. dubna 2026  11:24

Krajská zdravotní spravující nemocnice na severu Čech nezvýší mzdy kvůli ztrátě

ilustrační snímek

Krajská zdravotní (KZ), která spravuje sedm nemocnic v Ústeckém kraji, hospodařila loni se ztrátou 142,7 milionu korun. Podle vedení společnosti je důvodem...

Cyklisté v Žižkovském tunelu zpomalí na desítku. Na dodržování pravidel dohlédne policie

Cyklisté pojednou v Žižkovském tunelu pomaleji.

Žižkovský tunel, který spojuje Žižkov s Karlínem, čekají změny. Radnice Prahy 3 reaguje na opakované stížnosti veřejnosti i vlastní zjištění z terénu a zavádí opatření, která mají omezit konflikty...

Lípa Musica přiveze do regionu světová jména. Festival slaví čtvrtstoletí

Během závěrečného koncertu 31. října na sebe strhne pozornost Avishai Cohen,...

Večery při svíčkách, v kostelech a bazilikách, ale třeba i na huti. Organizátoři mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica odtajnili program jubilejního ročníku.

