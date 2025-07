Pět let po železniční tragédii u Perninku: Bezpečnost regionálních tratí stále v ohrožení

Autor:

Praha 4. července 2025 (PROTEXT) - V pondělí 7. července to bude přesně 5 let, co došlo u Perninku k tragické srážce dvou osobních vlaků, která si vyžádala dva lidské životy, 22 zraněných a škodu přes 25 milionů korun. Drážní inspekce tehdy vydala bezpečnostní doporučení s cílem zvýšit úroveň zabezpečení na tratích se zjednodušeným řízením dopravy. Pět let poté se ptáme: Co se skutečně změnilo a jaká je realita na české železnici?