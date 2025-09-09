Pět nejčastějších mýtů v péči o dětskou pokožku: Co radí zkušená pediatrička?

Autor:
  14:54
Praha 9. září 2025 (PROTEXT) - Péče o dětskou pokožku je pro mnoho rodičů každodenní výzvou. Kvůli množství rad, které kolují mezi generacemi i na internetu, však často dochází k šíření mýtů. Ty mohou jemné dětské kůži spíše uškodit než pomoci. Přinášíme přehled těch nejčastějších omylů a rady zkušené pediatričky MUDr. Lenky Chudomelové.

1. mýtus: Dětská pokožka se musí mýt každý den mýdlem

Fakt: U dospělých může být každodenní mytí zcela běžné, ale u dětí – zejména kojenců a batolat – může být příliš časté používání mýdla naopak nevhodné. Dětská pokožka má přirozený ochranný film tvořený lipidy a mikrobiomem, který pomáhá udržovat správné pH a chrání ji před vnějšími vlivy. Příliš časté mytí může tento film narušit, což vede k vysušení, podráždění, nebo dokonce k rozvoji ekzému.

MUDr. Lenka Chudomelová říká: „U novorozenců doporučuji mytí pouze čistou vodou. Pokud používáte      mýdlo nebo mycí gelzvolte přípravek, který je jemný a určený přímo pro dětskou pokožku. Doporučuje se také zkrátit dobu koupání na 5–10 minut a používat vlažnou, nikoli horkou vodu. Po koupeli pokožku jemně osušte a do tří minut aplikujte hydratační krém nebo tělové mléko, čímž zajistíte, že vlhkost opravdu pronikne až do hlubších vrstev kůže.“

 

2. mýtus: Přírodní produkty jsou vždy bezpečnější. Olivový olej je nejlepší na suchou dětskou kůži

Fakt: I přírodní složky mohou být alergenní. Například esenciální oleje nebo výtažky z bylin mohou u dětí vyvolat podráždění. Důležitější než „přírodní původ“ je dermatologické testování a vhodnost pro dětskou pokožku.

Olivový olej je sice přírodní, ale obsahuje vysoký podíl kyseliny olejové, která může narušovat kožní bariéru. Pro citlivou nebo suchou pokožku je vhodnější například olej s vyšším obsahem kyseliny linolové.

MUDr. Lenka Chudomelová říká: „Při výběru přípravků na dětskou pokožku je důležité sledovat složení. Ne každý přírodní produkt je automaticky vhodný. Vybírejte pouze produkty, které podporují přirozenou ochrannou funkci pokožky.“

 

3. mýtus: Dětská pokožka je přirozeně odolná a nepotřebuje zvláštní péči

Fakt: Ve skutečnosti je dětská pokožka velmi jemná, lehce se podráždí a je až třikrát citlivější a pětkrát tenčí než pokožka dospělých. Ochranná kožní bariéra, která zamezuje podráždění pokožky a vzniku nepříjemných projevů, jako je citlivost, vyrážka, alergická reakce a ekzém, se totiž začíná vytvářet postupně až po narození a dozrává ve věku šesti let. Kůži je proto potřeba věnovat speciální a pravidelnou péči. Můžete tak předejít řadě kožních problémů nebo je alespoň zmírnit. 

MUDr. Lenka Chudomelová říká: „Rodiče často podceňují, jak citlivá dětská pokožka skutečně je. Díky dosud nevyzrálé bariérové funkci je přitom mnohem náchylnější ke vstřebávání škodlivých látek a následnému podráždění. Pro přímý styk s pokožkou volte vždy pouze produkty dermatologicky testované, bez parfemace a alkoholu.“

 

4. mýtus: Děti nepotřebují opalovací krém, pokud nejsou na přímém slunci

Fakt: I ve stínu nebo při zatažené obloze může UV záření narušit dětskou pokožku. Používání opalovacích krémů s SPF a širokospektrální ochranou je nezbytné.

MUDr. Lenka Chudomelová říká: Současná nabídka opalovacích krémů je velmi široká. Při výběru není až tak nutné řídit se značkou, důležité je volit hypoalergenní produkty bez parfemace, s minerálními filtry a s vysokým SPF, ideálně 50+. Důležité je také správné chování na slunci – vyhýbat se polednímu slunci, nosit pokrývku hlavy a chránit oči.“

 

5. mýtus: Na dětské prádlo stačí běžný prací prostředek – vždyť se to stejně vypere

Fakt: Běžné prací prostředky často obsahují parfemaci, enzymy a další látky, které mohou na oblečení zůstat i po vyprání. U dětí, které mají pokožku mnohem citlivější a náchylnější k podráždění, to může způsobit nemalé kožní problémy. Zodpovědným přístupem si můžete ušetřit spoustu starostí v budoucnu.

MUDr. Lenka Chudomelová říká: „Dětská pokožka je velmi citlivá na zbytky chemických látek, které ulpívají na prádle. Proto na pra používejte přípravky dermatologicky testované, hypoalergenní. Vyhněte se rozjasňovačům, enzymům a umělým barvivům. Nevhodně zvolené přípravky totiž mohou odstartovat dlouhodobé potíže nebo alergie.“

Mezi hypoalergenní produkty bez parfemace, barviv a navíc dermatologicky testované patří například produkty Lovela Baby. Jsou vhodné pro děti od prvního dne života a děti s atopickým ekzémem.

 

Zdroj: Havas

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do Prahy míří herci z Harryho Pottera, na LexiCon dorazí Weasley i nebezpečný záporák

Už tento víkend se koná největší festival ve střední Evropě zaměřující se na fanoušky Harry Pottera. Akce láká tisíce lidí z České republiky a Slovenska. LexiCon i letos pozval herce z oblíbené...

Za měsíc se otevřou zajímavá místa, kam se běžně nedostanete. Celorepubliková akce je zdarma

Celorepublikový festival Den architektury začíná přesně za měsíc a zveřejňuje kompletní program. V letošním roce nabídne od čtvrtka 2. do úterý 7. října 2025 na 450 zdarma přístupných akcí nejen pro...

Muzeum Kosárna v Karlovicích, které loni zasáhla povodeň, čeká rozsáhlá oprava

Muzeum Kosárna v Karlovicích na Bruntálsku, které loni zasáhla ničivá povodeň, čeká rozsáhlá oprava. Voda poškodila statiku všech tří objektů v areálu. Práce...

9. září 2025  14:59,  aktualizováno  14:59

V zámku Kinských ve Valašském Meziříčí se lidé naučí malovat svaté obrázky

Muzeum regionu Valašsko připravilo výtvarné dílny, kde se lidé naučí malovat svaté obrázky. Tyto obrázky malované na skle kdysi zdobily každou valašskou...

9. září 2025  14:56,  aktualizováno  14:56

Srážka několika aut s autobusem uzavřela silnici na Mělnicku. Zranilo se 11 lidí

Silnici I/9 u obce Kojetice na Mělnicku uzavřela v úterý odpoledne srážka několika osobních aut a autobusu. Záchranáři měli v péči 11 lidí, většinou s lehkým zraněním. Jeden člověk se zranil těžce.

9. září 2025  16:12,  aktualizováno  16:26

Žena odložila miminko do kontejneru, našli ji podle bundy. Případ spěje k obžalobě

Vyšetřovatel podal návrh na obžalobu ženy, která vloni odložila novorozence do kontejneru v Ústí nad Labem. Dítě přežilo. Ženě hrozí za pokus o vraždu trest odnětí svobody až do výše 20 let nebo...

9. září 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na Hradecku při nehodě osobního auta, kamionu a motocyklu zemřel motorkář

Na silnici druhé třídy 298 mezi Krňovicemi a Bělečkem při střetu kamionu, osobního auta a motocyklu zemřel motorkář. Řidič z osobního auta utrpěl zranění, byl...

9. září 2025  14:44,  aktualizováno  14:44

Průměrná mzda v kraji dosáhla 44 tisíc korun. V Praze je o 18 tisíc vyšší

Průměrná mzda ve Zlínském kraji v letošním druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 7,1 procenta na 43 965 korun. Ve srovnání se stejným obdobím loni přibylo zaměstnancům ve výplatě v průměru 2 912...

9. září 2025  16:12,  aktualizováno  16:12

Poprvé v historii studentské soutěže Modelium zasedne v porotě zahraniční odborník. Dorazí renomovaný japonský architekt Yasumasa Hayashi

9. září 2025  16:07

Mars dosahuje dalšího absolutního snížení skleníkových plynů o 1,9%

9. září 2025  15:54

První z podchodů pod křižovatkou Mileta v Hradci otevřou už na podzim

První ze čtyř podchodů na přestavované křižovatce Mileta v Hradci Králové silničáři chtějí otevřít na přelomu září a října. Značně to pěším a cyklistům usnadní cestu podél vnitřní části silničního...

9. září 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Politici znesváření kvůli pomluvám kývli na smír, soudní tahanice trvala sedm let

Sedmiletý soudní spor mezi dvěma politickými rivaly z Lomu na Mostecku je definitivně u konce. Bývalá starostka Kateřina Schwarzová (Severočeši) dnes vzala zpět žalobu na ochranu osobnosti, kterou...

9. září 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Středový pás za 217 milionů. D1 na Přerovsku dostane nová svodidla i přejezd

Velkou investici, jejíž výsledek přitom řidiči nejspíš příliš nepostřehnou, přichystalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na dálnici D1 v úseku od Lipníku nad Bečvou na Přerovsku k Mankovicím na...

9. září 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Baví mě to nejtěžší, to má vždy největší hodnotu, říká známý dirigent Varhan Orchestrovič Bauer

Dětství v kulisách Krkonošských pohádek, nedělní večery u Bakalářů nebo napínavé příběhy Jamese Bonda, všechny tyto televizní a filmové vzpomínky se promění v koncertní zážitek. V sobotu 11. října se...

9. září 2025  15:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.