Pět rakouských regionů, pět letních inspirací pro dovolenou v Alpách

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  12:58
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Praha 15. července 2026 (PROTEXT) - Rakouské Alpy nabízejí v létě ideální spojení aktivního pohybu, odpočinku a zážitků v přírodě. Pět regionů představuje pestrou nabídku turistiky, cyklistiky, horských jezer, alpských chat i míst, kde lze na chvíli zpomalit. Inspirujte se tipy pro dovolenou, která se přizpůsobí vašemu tempu i představám.

 

Wagrain: kde si odpočinek najde cestu k vám

Ve Wagrain-Kleinarl vás čeká místo, kde se alpská příroda stává spojencem odpočinku. Nabízí více než jen krásné horské scenérie – propojuje aktivní pohyb, rodinné zážitky a vědomou regeneraci. Čekají vás křišťálově čistá horská jezera, útulné horské chaty, tematické stezky i inspirativní místa, kde lze na chvíli zpomalit. Ať už přijíždíte za turistikou, cyklistikou nebo klidem, zdejší hory vám dopřejí přesně to, co právě potřebujete.

Link: Wagrain-Kleinarl: Kde si odpočinek najde cestu k vám

 St. Anton am Arlberg

St. Anton am Arlberg odhaluje v létě svou klidnější tvář. Rozsáhlá síť turistických a cyklistických tras vás zavede do scenérií plných horských jezer, kvetoucích pastvin a tichých údolí, kde si příroda dodnes uchovala svou jedinečnou krásu. Více než 400 km turistických cest a 220 km cyklotras nabízí nekonečné možnosti k objevování.

Link: Kouzelné léto v St. Anton am Arlberg

Kitzbühel: alpský životní styl v letním rytmu

Kitzbühel je synonymem sportu a elegance a dlouhodobě si drží pověst legendárního sportovního města. Region nabízí jedinečné spojení aktivního pohybu, přírodních scenérií a kulinářských zážitků. Ať už vyrážíte za turistikou, golfem nebo odpočinkem u jezera, čeká vás pestrá dovolená plná zážitků v srdci Alp. Zažijte snídani při východu sluce v téměř 2000 metrech nad mořem nebo si dopřejte příjemné osvěžení u vodopádů.

Link: Kitzbühel

Schladming-Dachstein

Ve Schladming-Dachstein vás čeká léto, které voní horskými loukami, čerstvým vzduchem a štýrskou pohostinností. Region mezi Dachsteinem, Schladmingskými Taurami a údolím Ennstal nabízí dovolenou pro aktivní cestovatele, rodiny i milovníky klidných výhledů. Vyrazit můžete k horským jezerům, na panoramatické túry, cyklostezky, alpské chaty i zážitkové stezky. Každý den tu přináší novou možnost, jak zpomalit, nadechnout se a užít si Alpy naplno.

Link: Léto v regionu Schladming-Dachstein

Salcbursko, které si zamilujete

Salcbursko je region, který se v létě nejlépe poznává pěšky, krok za krokem. Čekají tu dálkové trasy s vysokohorksými výhledy jako Hohe Tauern Panorama Trail, průzračná jezera, soutěsky i útulné chaty s domácími specialitami. Ať už se vydáte na vícedenní putování, pohodovou túru bez zavazadel nebo za chutěmi alpského léta, Salcbursko nabízí dovolenou v přirozeném tempu, které není jen o výkonu. Zdejší léto na pastvinách zve ke zpomalení, ochutnávce domácího sýra, chleba nebo selských koblih a k setkání s autentickou alpskou kulturou.

Link: Salcbursko, které si zamilujete

 

Zdroj: Austria Tourism 

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