Petal Ads představila na veletrhu ITB China 2026 komplexní řešení pro inteligentní marketing v oblasti kultury a cestovního ruchu

Autor:
  8:54
Sledovat Metro na Googlu
Šanghaj (Čína) 2. června 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Ve dnech 26. až 28. května se v Šanghaji konal veletrh ITB China 2026, na kterém se sešlo více než 900 institucí a podniků z oblasti kultury a cestovního ruchu z 85 zemí a regionů. Petal Ads, marketingová platforma společnosti Huawei pro všechny scénáře v rámci ekosystému HarmonyOS, se na veletrhu výrazně prezentovala společně s aplikacemi Celia, HUAWEI Browser, HUAWEI SkyTone, Petal Maps a HUAWEI Music. Ústředním bodem byla zóna inteligentních kulturních a turistických zážitků pro všechny scénáře, kde Petal Ads představila své řešení pro marketing v oblasti kultury a cestovního ruchu na rok 2026. „Marketing jako obsah, marketing jako služba" – tento princip je vodítkem pro návrh všech produktů a služeb v rámci ekosystému HarmonyOS pro kulturu a cestovní ruch a zůstává základním heslem Petal Ads.

Zóna inteligentních kulturních a turistických zážitků s komplexním scénářem: inteligentní cestování s jednou zastávkou

Podle Výroční zprávy o vývoji čínského výjezdového cestovního ruchu na období 2025–2026, kterou vydala Čínská akademie cestovního ruchu, se čínský trh výjezdového cestovního ruchu posunul od „růstu taženého oživením" ke „strukturální přeměně". V roce 2025 dosáhl počet zahraničních cest 168 milionů, přičemž více než 60 % cestujících využilo k plánování svých itinerářů umělou inteligenci. Zároveň čelí odvětví kultury a cestovního ruchu třem společným výzvám: návštěvnost v horní části souboru je „zachycována" různými platformami, což značkám ztěžuje budování přímých a hlubokých vztahů s uživateli; destinacím chybí průběžné vedení a interakce v klíčových bodech kontaktu během uživatelské cesty, což brání plnému dopadu na celý soubor; a inteligentní služby a personalizované zážitky zůstávají nedostatečně rozvinuté, což ztěžuje uspokojování stále rozmanitějších cestovních potřeb.

Na základě těchto poznatků ukázala zóna zážitků z kultury a cestovního ruchu v plném scénáři, jak mohou technologie HarmonyOS vylepšit zážitky z cestování. Zmapovala celou cestu uživatele – od inspirace až po sdílení po cestě – a učinila tak každou cestu plynulejší a poutavější.

V rámci ekosystému kultury a cestovního ruchu HarmonyOS reagují média pokrývající všechny scénáře a spolupráce mezi více zařízeními na potřeby cestujících v reálném čase.

První vydání Příručky Petal Ads 2026 pro inteligentní marketing v oblasti kultury a cestovního ruchu pokrývající všechny scénáře: rozbor pěti typických uživatelských profilů.

Na veletrhu společnost Petal Ads rovněž představila Příručku Petal Ads 2026 pro inteligentní marketing v oblasti kultury a cestovního ruchu pokrývající všechny scénáře. Tato příručka strukturovaným způsobem představuje řešení Petal Ads pro inteligentní kulturu a cestovní ruch ve všech scénářích. Na základě hlubokých poznatků získaných od více než 440 milionů uživatelů účtů HarmonyOS poprvé nastiňuje pět typických osobností cestovatelů – kulturní průzkumníky generace Z, efektivní obchodní elitu, rodinné cestovatele zaměřené na kvalitu, luxusní dovolenkáře a seniory cestující za zdravím. Pro každou osobnost řešení nabízí diferencované kombinace kontaktních bodů a obsahové strategie.

Efekt setrvačníku ekosystému: rostoucí hodnota ekosystému kultury a cestovního ruchu HarmonyOS

Čím lepší je zážitek, tím déle uživatelé zůstávají; čím více uživatelů, tím více značek se chce připojit; čím bohatší jsou služby, tím lepší je zážitek – to je efekt setrvačníku ekosystému kultury a cestovního ruchu HarmonyOS.

K květnu 2026 navázala Petal Ads spolupráci s více než 100 globálními kulturními a turistickými institucemi, turistickými organizacemi, leteckými společnostmi a hotelovými řetězci, aby mohla uživatelům ekosystému Huawei poskytovat komplexní služby. Pokud jde o možnosti ekosystému, bylo spuštěno více než 80 000 aplikací a služeb pro HarmonyOS, které pokrývají celou cestu – od navigace a překladu až po dopravu. V oblasti obsahu Petal Ads využívá soutěž HUAWEI Image Competition, společnou tvorbu duševního vlastnictví a spolupráci v oblasti filmového cestovního ruchu k neustálému prosazování průlomů v oblasti kultury a cestovního ruchu. V rámci společné tvorby ekosystému zpřístupňuje služby Atomic Services, funkce umělé inteligence a mediální provoz, aby partnerům poskytla komplexní podporu od vývoje až po provoz.

Příručka Petal Ads 2026 pro inteligentní marketing v oblasti kultury a cestovního ruchu pokrývající všechny scénáře je nyní k dispozici ke stažení na adrese https://bit.ly/petal-ads-playbook. V případě dalších dotazů kontaktujte petalads@huawei.com.

 

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2990650/Petal_Ads_ITB_China_2026.jpg 

Kontakt: Maria Allen, maria.allen.furtado@huawei.com, +34 672651460

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se konečně objeví u břehu, něco nesedí. Tělo připomíná cejna, šupiny jsou větší, tlamka je postavená jinak...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Patří k nejjedovatějším na světě. Teď tyto houby začínají růst i v Česku

Pavučinec plyšový, smrtelně jedovatá houba.

Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na světě. A u další houby - pavučince plyšového se lidem zle udělá klidně až po 20 dnech. Stejně jako...

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v Holešovické tržnici v Praze. Nyní se hledá někdo, kdo ho přemaluje. Sexuální služby zde skončily v...

Stavba Černého mostu v Hodoníně uzavřela příjezdovou cestu do města

2. června 2026  10:18

Studenti letectví se ptali Pavla na euro. Prezident zavzpomínal na seskoky

Prezident Petr Pavel a jeho manželka Eva začali dvoudenní návštěvu Zlínského...

Návštěvou Střední školy letecké v Kunovicích dnes zahájil prezident Petr Pavel s manželkou Evou dvoudenní návštěvu Zlínského kraje. Prohlédl si tam hangár a debatoval studenty. Zamířil i do firmy BRM...

2. června 2026  7:02,  aktualizováno  10:13

Kvůli odstraňování havarovaného kamionu je od noci uzavřená D5 na Tachovsku

ilustrační snímek

Kvůli odstraňování havarovaného kamionu je od nočních hodin uzavřená dálnice D5 za exitem 119 ve směru na Rozvadov. Před uzavírkou a na objízdné trase se tvoří...

2. června 2026  8:28,  aktualizováno  8:28

Drake překonal Jacksona, Miley získala hvězdu. Showbyznys píše nové dějiny

Taylor Swift patří k výrazným umělkyním moderní doby.

Hudební a kulturní svět má za sebou mimořádně nabitý týden. Drake překonal rekord Michaela Jacksona v počtu hitů na prvním místě žebříčku Billboard Hot 100, Niall Horan dojal fanoušky emotivní poctou...

2. června 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Novým jednatelem Sievert CZ a Sievert SK je Ing. Peter Markovič

2. června 2026

Muž si chtěl vyfotit zmiji, ta ho uštkla. Antisérum letos museli dostat už tři lidé

V sobotu 23. května 2026 v Krnově poblíž česko-polské hranice na okraji obytné...

Snaha o unikátní záběr přišla draho muže z Krnova, který si chtěl na mobil vyfotit zmiji plazící se na ulici. Jenže jak se k ní přibližoval, uštkla ho do ruky. Moravskoslezská nemocnice Krnov tak...

2. června 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Virtuální let do vesmíru nadchl školáky. SpaceBuzz zahájil roadshow v Plzni

Osmnáctimetrová mobilní raketa SpaceBuzz je vybavena nejmodernější technologií....

Co vidí astronauti z kosmické lodi? Jaký je pohled na Zemi z oběžné dráhy? Jaký má člověk pocit z nekonečného prostoru ve vesmíru? Žáci několika plzeňských škol už o tom mají vlastní představu. Mají...

2. června 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

McDonald's spustil sbírku Ručičky. Každá samolepka ve tvaru dlaně pomůže

2. června 2026  9:31

Evropský rozpočet na rozcestí. Jak financovat budoucí výzvy EU?

2. června 2026  9:30

EVADAV TRAFFIC GROUP oznamuje rozšíření svých divizí s cílem urychlit globální růst

2. června 2026  9:20

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Festival v Telči 2026 se blíží. Olympic zve na léto ve velkém stylu

2. června 2026  9:17

Tragický požár restaurace v Mostě. Policie chce poslat před soud dva lidi

U vyhořelé restaurace v Mostě lidé zapalují svíčky. (13. ledna 2025)

Policie navrhla obžalovat dva lidi v souvislosti s požárem restaurace U Kojota v Mostě, který měl sedm obětí. Příčinou požáru z ledna 2025 byl pád plynového topidla, které převrhl nešťastnou náhodou...

2. června 2026  9:02,  aktualizováno  9:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.