Peter Višňovský se stal novým obchodním ředitelem developera GARTAL

  17:34
Praha 21. srpna 2025 (PROTEXT) - Pozici obchodního ředitele u developera GARTAL přebírá Peter Višňovský. V nové roli bude zodpovědný za vedení a rozvoj obchodního týmu, nastavení produktů, prodejních strategií a budování klientské péče.

Peter Višňovský působí na realitním trhu více než 23 let. Svoji kariéru zahájil v realitní kanceláři LEXXUS NORTON, kde se postupně vypracoval až do pozici partnera. Věnoval se především prodeji a marketingu nových bytových projektů a poradenství developerům v oblasti optimalizace připravovaných rezidenčních projektů, jejich cenotvorby a dispozičních řešení.

„Za ta léta jsem měl možnost spolupracovat s celou řadou developerů. Každý z nich měl originální přístup, jinou představu o produktu a jinou cílovou skupinu. To mi umožnilo získat velmi široký pohled na trh a osvojit si schopnost přizpůsobit strategii aktuálním podmínkám,“ uvádí Višňovský. Po více než dvaceti letech se rozhodl pro změnu a nastoupil do skupiny GARTAL

„Na developerských projektech mě baví být u jejich vzniku – od prvních architektonických studií až po konečný prodej. GARTAL mě oslovil jasně definovanou strategií, ambicí a možností být blíže samotným projektům. Oceňuji rovněž důvěru majitelů a prostředí, kde má každý člen týmu jasně stanovenou roli a může se naplno věnovat své práci,“ dodává ke svému nástupu Peter Višňovský.

Ve skupině GARTAL bude Višňovský zodpovědný za vedení obchodního týmu a nastavování celkové obchodní strategie. Mezi jeho hlavní úkoly bude patřit také rozvoj klientské péče, optimalizace prodejních procesů a nastavení cenové politiky jednotlivých projektů. Díky dlouholetým zkušenostem z realitního trhu přinese skupině know-how v oblasti strategického řízení prodeje, poradenství a komunikace s investory.

 „Peter Višňovský patří mezi respektované odborníky na realitním trhu. Jeho dlouholeté zkušenosti, detailní znalost rezidenčního developmentu a schopnost nastavovat efektivní obchodní strategie jsou pro nás velkým přínosem. Věříme, že jeho nástup posílí náš obchodní tým a podpoří další růst společnosti.“ dodává k jeho nástupu Ing. Rostislav Petčenko, zakladatel a člen představenstva skupiny GARTAL.

GARTAL je developerská, stavební a investiční skupina, která pod společnou obchodní značkou zahrnuje GARTAL Development, GARTAL Stavební, GARTAL Investiční Fond a GARTAL Nadaci. GARTAL se zabývá zejména rezidenční výstavbou bytových domů v Praze a jejím blízkém okolí a na realitním trhu působí již od roku 2002. Má za sebou 28 úspěšně realizovaných projektů s téměř 850 bytovými jednotkami. V přípravě jsou již projekty v Praze s téměř 2 000 byty v několika projektech v celkovém finančním objemu téměř 15 mld. Kč.

 

Zdroj: GARTAL

 

