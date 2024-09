Pětihvězdičkový hotel Emblem v centru Prahy poskytne své klubové prostory českým umělcům a sběratelům EduArtExperience

„V Londýně jsem měla možnost navštívit pár tradičních britských privátních klubů. Podobnou atmosférou to na mne dýchá i v hotelu Emblem. Jde o skvělé místo pro prezentaci umění a formální i neformální setkávání. Velmi mne těší, že tyto prostory mohou nově sloužit členům EduArt Klubu i jejich přátelům,” uvedla při zahajovacím večeru Barbora Půlpánová, zakladatelka EduArt Experience a držitelka mezinárodně uznávaného Art Business certifikátu.

EduArt Experience proměňuje nováčky ve světě umění v budoucí sběratele a těm pak poskytuje veškerý komfort k tomu, aby mohli pěstovat sběratelskou vášeň. Členům EduArt Klubu nabízí celou řadu benefitů, ať už se jedná o zvýhodněné nabídky, tak i exkluzivní zážitky. Během večera byla rovněž pokřtěna nově vydávaná společná klubová karta a další vydání magazínu EduArt. Kromě zakladatelky projektu EduArt Experience Barbory Půlpánové se slavnostního křtu ujala i ředitelka hotelu Helena Valtrová.

„Na spolupráci s EduArt Experience se velmi těším. Zajímavé a inspirativní umělce podporujeme takřka deset let a další kooperaci na poli umění považuji za další mezník těchto aktivit," dodala ředitelka hotelu Emblem a zároveň generální manažerka celé skupiny Emblem Places.

Na programu EduArt Experience a hotelu Emblem budou diskusní večery například s generální ředitelkou Českých center Jitkou Pánek Jurkovou. Klubová karta bude k dispozici i hostům hotelu, kteří v rámci ní mohou využít i art concierge služby.

O skupině Emblem Places

Tvoří ji kolekce luxusních hotelů, špičkových restaurací a kaváren s několika pobočkami v České republice, na Slovensku a v Německu. V současnosti má skupina Emblem Places takřka 500 zaměstnanců v 9 provozech. Boutique hotel Emblem na Starém Městě získal letos prestižní ocenění Luxury Lifestyle Awards, pražská restaurace George Prime Steak patří mezi stovku nejoceňovanějších zařízení na světě a mnichovský George Prime Steak je zároveň nejlepším steakhousem v celém Německu.

Skupina Emblem Places je dlouhodobým podporovatelem lokální komunity, řady kulturních akcí i začínajících umělců. Ojedinělou sbírku umění The Emblem Collection tvoří 60 děl současných českých a zahraničních umělců různých generací, kteří jsou zastoupeni ve sbírkách světových galerií jako je Tate, MoMA, Guggenheim, Centre Pompidou nebo Victoria and Albert Museum. Hotel Emblem je partnerem unikátního projektu Prague Art Week, který se konal 5. - 8. září a to akce Čaj o páté. V klubových prostorách bude také možné celý podzim shlédnout vybraná díla ze sbírky. Jedná se například o díla Tauby Auerbach, Josephine Pryde, Lucy Raven, Lucy McKenzie, Evy Koťátkové nebo Jiřího Kovandy.

The Emblem Collection vzniká od roku 2015 ve spolupráci s kurátorskou organizací Are/ are-events.org a je založena na systému výměny mezi hotelem a umělci.

