Pětina Čechů už vidí v družstevním bydlení dostupnou alternativu k vlastnímu

Autor:
  9:37
Sledovat Metro na Googlu

Praha 9. listopadu 2026 (PROTEXT) - Vlastní bydlení je pro velkou část Čechů, kteří ho dnes nemají, finančně obtížně dosažitelné. Za cenově nedostupné ho považuje 83 % z nich. O to větší prostor se otevírá družstevnímu modelu: za běžnou a dostupnou alternativu ho už dnes označuje pětina dospělých a dalších 16 % očekává, že se jí stane během příštích pěti let. Ukazuje to Index budoucnosti bydlení Komerční banky.

Nejotevřenější jsou družstevnímu modelu mladí. Mezi Čechy ve věku 18 až 29 let ho za běžnou a dostupnou variantu považuje 18 % respondentů, dalších 22 % očekává, že se jí stane do pěti let. A podle Indexu budoucnosti bydlení Komerční banky nezůstává jen u postoje. Z mladých lidí, kteří plánují pořízení nemovitosti, chce 10 % do pěti let získat družstevní byt pro vlastní bydlení. V desetiletém horizontu je to už 19 %.

Družstevní bydlení přitom funguje jinak než koupě klasického bytu. Zájemce nezískává nemovitost do osobního vlastnictví, ale podíl v družstvu, se kterým je spojeno právo konkrétní byt užívat. Tento rozdíl je zásadní také při hledání vhodného způsobu financování.

„Družstevní bydlení může otevřít cestu ke stabilnímu bydlení lidem, pro které je pořízení bytu do osobního vlastnictví finančně příliš náročné. Výraznou roli v jeho financování mohou sehrát stavební spořitelny, protože dokážou financovat přímo koupi družstevního podílu i bez zástavy kupovaného bytu. To je u tohoto typu bydlení podstatné – člověk totiž nekupuje nemovitost do osobního vlastnictví, ale podíl v družstvu. Naším cílem je, aby takové financování bylo dobře dostupné. I to může pomoci, aby se družstevní bydlení stalo reálnou možností pro širší skupinu lidí,“ říká Monika Truchliková, generální ředitelka Modré pyramidy stavební spořitelny ze Skupiny KB.

Družstevní byt má jiná pravidla financování

Odlišná forma vlastnictví mění i možnosti, jak koupi zaplatit. Družstevní byt nelze jednoduše zastavit ve prospěch banky, protože jeho vlastníkem je družstvo. Jednou z cest je proto účelový úvěr, který zástavu nemovitosti nevyžaduje. Půjčka na bydlení od Modré pyramidy umožňuje na pořízení nového i staršího družstevního bydlení získat až 3,5 milionu korun bez zajištění nemovitostí či ručitelem a splácení rozložit až na 25 let.

Za poslední rok poskytla Modrá pyramida na pořízení družstevního bydlení 153 úvěrů v objemu 281 mil. Kč. Ve srovnání se stejným obdobím o rok dříve to představuje nárůst v objemu o 14 %. Zájem o tento způsob financování tak roste.

Jednotlivec řeší podíl, družstvo celý dům

Jinou situací je financování samotného bytového družstva jako právnické osoby. Tady už nejde o to, jak si jednotlivec pořídí bydlení, ale jak zaplatit opravy, modernizaci nebo větší rekonstrukci domu. Komerční banka nabízí bytovým družstvům a SVJ financování modernizací, rekonstrukcí, oprav, údržby i provozu bytových domů. Úvěr lze využít také k refinancování dřívějšího financování a prostředky čerpat jednorázově nebo postupně. Bez zajištění je možné získat až 500 tisíc korun na jednu bytovou jednotku.

Pro bytová družstva a SVJ nabízí KB také Program Bytový dům, který přináší zvýhodněné podmínky při vyhodnocení a zpracování žádosti, poskytnutí úvěru i jeho následném vedení.

Renovace bytových domů mají dostat bezúročné úvěry

Další možnost má přinést nová podoba programu Nová zelená úsporám. Komerční banka a Modrá pyramida se připravují na poskytování bezúročných úvěrů na energeticky úsporné renovace také bytovým družstvům a SVJ.

U bytových domů se výše financování odvíjí od počtu bytů a dosahuje až 750 tisíc korun na jednu bytovou jednotku. Úvěr má nulovou úrokovou sazbu a je bez poplatků, doba splácení je 10 až 15 let. Peníze je možné využít například na zateplení, nová okna, úspornější vytápění, fotovoltaiku, ohřev vody nebo rekuperaci.

„Bytové domy stárnou a potřeba větších renovací bude růst. U družstev a SVJ ale často nejde jen o samotnou cenu, ale také o to, zda se vlastníci dokážou na investici shodnout a rozumně ji rozložit v čase. Bezúročný úvěr s delší splatností může být právě tím impulzem, který pomůže řadu potřebných rekonstrukcí skutečně rozhýbat,“ doplňuje Monika Truchliková, generální ředitelka Modré pyramidy stavební spořitelny ze Skupiny KB.

 

O Indexu budoucnosti bydlení 2026

Index budoucnosti bydlení sleduje postoje české populace k bydlení v současnosti i s výhledem do dalších let. Zaměřuje se na čtyři oblasti: dosažitelnost bydlení, finanční připravenost, udržitelnost a chytré technologie. Výzkum realizovala Komerční banka ve spolupráci s agenturou Ipsos prostřednictvím online dotazování v panelu Populace.cz. Hlavní reprezentativní vzorek tvořilo 1 500 respondentů z dospělé populace, doplněný nadsběrem 346 respondentů generace Z. U údajů vyjádřených počtem obyvatel jde o projekci výsledků průzkumu na příslušnou část populace ČR.

 

Zdroj: Komerční banka

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59973.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?

Prodejna o rozloze 295 m2 byla vybavena regály, chladničkami, pekárnou,...

Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva otevřeno v obchodech? Kdo plánuje vyrazit na nákupy, nemusí se bát. Na...

Konec Skylinku přináší nové ceny i pravidla. Co musí zákazníci stihnout do konce listopadu?

Česká minisérie Moloch na CANAL+

Satelitní televizní služby v Česku prošly významnou změnou. Nabídka se nově sjednotila pod značkou CANAL+. Co to znamená pro dosavadní zákazníky? Přijdou o některé oblíbené programy, budou muset...

MAPA: Klíčovou křižovatku v Praze 4 čeká uzavírka. Kvůli metru D se bude objíždět

Tudy se bude objíždět křižovatka ulic Zálesí a Vídeňská. (Foceno 6. listopadu...

Výstavba nové trasy metra D významně ovlivní provoz na jedné z klíčových křižovatek v Praze. Práce na stanici Nemocnice Krč přinesou výrazné zásahy do dopravy, úpravy jízdních pruhů i provizorní...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Potkani v Praze nemají klid. Deratizátory doplňují nečekaní spojenci

Potkanů tu žije spousta. Tomuto prý říkají Prašivka.

Potkani v pražských stokách letos neměli zrovna klidný rok. Pražské vodovody a kanalizace (PVK) dokončily pravidelnou celoplošnou deratizaci, při které ošetřily 13,5 tisíce kanalizačních vstupů a...

Praha zažije první Pyžamovou jízdu metrem. Cestující vyrazí v nočním úboru až do Motola

Pražské metro tentokrát oblékne noční úbor. První Pyžamová jízda upozorní na...

Vyrazit ráno do pražského metra v pyžamu? Za normálních okolností by člověk nejspíš sklidil pár udivených pohledů a kdekdo by si možná pomyslel, že se dotyčný zbláznil. Anebo že to po ránu přehnal s...

Hradecká GMU představí téměř 70 děl inspirovaných kosmickými černými dírami

ilustrační snímek

Galerie moderního umění v Hradci Králové zahájí ve čtvrtek 26. listopadu výstavu Černá díra ve výtvarném umění. Zaměří se na zobrazování kosmických černých děr...

10. listopadu 2026  12:47,  aktualizováno  12:47

Mladí z oblasti Kraslic, Aše a Sokolova budou moci získat hypotéku snáz

ilustrační snímek

Mladí lidé z oblasti Kraslic, Aše a Sokolova by mohli získat snazší přístup k hypotékám. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) připravilo pilotní program...

10. listopadu 2026  12:45,  aktualizováno  12:45

Novým starostou Bystřice pod Hostýnem je Jaromír Šallé (za Krásnou Bystřici)

ilustrační snímek

Novým starostou Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku zvolili zastupitelé režiséra Jaromíra Šallé (nestr., za Krásnou Bystřici). Ve funkci nahradil dosavadního...

10. listopadu 2026  12:44,  aktualizováno  12:44

Havlíčkův Brod chce v tomto volebním období stavět plavecký bazén

ilustrační snímek

Mezi prioritami nového vedení Havlíčkova Brodu je stavba krytého bazénu. Přípravy na tuto investici za stovky milionů korun zahájila radnice v minulém volebním...

10. listopadu 2026  12:41,  aktualizováno  12:41

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Letošní cyklus Zlínská výročí zakončí přednáška o indickém městě Batanagar

ilustrační snímek

Letošní cyklus Zlínská výročí zakončí ve středu přednáška o indickém městě Batanagar. Přiblíží, jak se do jeho podoby promítl zlínský průmyslový a urbanistický...

10. listopadu 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Pasta Oner představuje unikátní celoskleněný skateboard v SIN Gallery

10. listopadu 2026  14:11

Plameny zachvátily přístřešek u rodinného domu, spícího majitele budili strážníci

Hasiči v Ohrazenicích bojovali s požárem přístřešku. Kvůli velkým plamenům byli...

Před pořádnou výhní způsobenou požárem přístřešku v zahradě v pardubické části Ohrazenice museli strážníci ochránit evakuací obyvatele blízkých domů. Díky nasazení hasičů se podařilo požár rychle...

10. listopadu 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

Bagry už třídí sutiny z vyhořelé budovy ve Zlíně. Nebezpečný materiál se nečeká

Ostravská firma Peroutka DopStav začala likvidovat trosky vyhořelé a zřícené...

Ostravská firma Peroutka DopStav odstartovala likvidaci materiálu z ohořelé a zbourané 34. budovy v baťovském areálu. Na místě bude v největším zápřahu pracovat 20 lidí a 16 strojů. Zlikvidovat musí...

10. listopadu 2026  14:02

Soud v Liberci zamítl všechny tři stížnosti na volby ve Stráži nad Nisou

ilustrační snímek

Soud v Liberci dnes zamítl všechny tři návrhy na vyslovení neplatnosti hlasování ve volbách do zastupitelstva obce Stráž nad Nisou u Liberce. ČTK o tom...

10. listopadu 2026  12:29,  aktualizováno  12:29

Z Pardubic na dálnici D35 za 10 minut, řidiči mohou využívat obchvat Sezemic

10. listopadu 2026  13:59

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Telecom Review Group urychluje přechod na 10Giga u GCC pomocí pásma U6GHz

10. listopadu 2026  13:52

V Ústí nad Labem se zastupitelé poprvé po volbách sejdou za dva týdny

ilustrační snímek

V Ústí nad Labem se zastupitelé poprvé po volbách sejdou 23. listopadu. Informaci dnes zveřejnilo město na webu. Na primátora navrhne vítězná koalice Jedno...

10. listopadu 2026  12:14,  aktualizováno  12:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.