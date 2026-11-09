Pětina Čechů už vidí v družstevním bydlení dostupnou alternativu k vlastnímu

Nejotevřenější jsou družstevnímu modelu mladí. Mezi Čechy ve věku 18 až 29 let ho za běžnou a dostupnou variantu považuje 18 % respondentů, dalších 22 % očekává, že se jí stane do pěti let. A podle Indexu budoucnosti bydlení Komerční banky nezůstává jen u postoje. Z mladých lidí, kteří plánují pořízení nemovitosti, chce 10 % do pěti let získat družstevní byt pro vlastní bydlení. V desetiletém horizontu je to už 19 %.
Družstevní bydlení přitom funguje jinak než koupě klasického bytu. Zájemce nezískává nemovitost do osobního vlastnictví, ale podíl v družstvu, se kterým je spojeno právo konkrétní byt užívat. Tento rozdíl je zásadní také při hledání vhodného způsobu financování.
„Družstevní bydlení může otevřít cestu ke stabilnímu bydlení lidem, pro které je pořízení bytu do osobního vlastnictví finančně příliš náročné. Výraznou roli v jeho financování mohou sehrát stavební spořitelny, protože dokážou financovat přímo koupi družstevního podílu i bez zástavy kupovaného bytu. To je u tohoto typu bydlení podstatné – člověk totiž nekupuje nemovitost do osobního vlastnictví, ale podíl v družstvu. Naším cílem je, aby takové financování bylo dobře dostupné. I to může pomoci, aby se družstevní bydlení stalo reálnou možností pro širší skupinu lidí,“ říká Monika Truchliková, generální ředitelka Modré pyramidy stavební spořitelny ze Skupiny KB.
Družstevní byt má jiná pravidla financování
Odlišná forma vlastnictví mění i možnosti, jak koupi zaplatit. Družstevní byt nelze jednoduše zastavit ve prospěch banky, protože jeho vlastníkem je družstvo. Jednou z cest je proto účelový úvěr, který zástavu nemovitosti nevyžaduje. Půjčka na bydlení od Modré pyramidy umožňuje na pořízení nového i staršího družstevního bydlení získat až 3,5 milionu korun bez zajištění nemovitostí či ručitelem a splácení rozložit až na 25 let.
Za poslední rok poskytla Modrá pyramida na pořízení družstevního bydlení 153 úvěrů v objemu 281 mil. Kč. Ve srovnání se stejným obdobím o rok dříve to představuje nárůst v objemu o 14 %. Zájem o tento způsob financování tak roste.
Jednotlivec řeší podíl, družstvo celý dům
Jinou situací je financování samotného bytového družstva jako právnické osoby. Tady už nejde o to, jak si jednotlivec pořídí bydlení, ale jak zaplatit opravy, modernizaci nebo větší rekonstrukci domu. Komerční banka nabízí bytovým družstvům a SVJ financování modernizací, rekonstrukcí, oprav, údržby i provozu bytových domů. Úvěr lze využít také k refinancování dřívějšího financování a prostředky čerpat jednorázově nebo postupně. Bez zajištění je možné získat až 500 tisíc korun na jednu bytovou jednotku.
Pro bytová družstva a SVJ nabízí KB také Program Bytový dům, který přináší zvýhodněné podmínky při vyhodnocení a zpracování žádosti, poskytnutí úvěru i jeho následném vedení.
Renovace bytových domů mají dostat bezúročné úvěry
Další možnost má přinést nová podoba programu Nová zelená úsporám. Komerční banka a Modrá pyramida se připravují na poskytování bezúročných úvěrů na energeticky úsporné renovace také bytovým družstvům a SVJ.
U bytových domů se výše financování odvíjí od počtu bytů a dosahuje až 750 tisíc korun na jednu bytovou jednotku. Úvěr má nulovou úrokovou sazbu a je bez poplatků, doba splácení je 10 až 15 let. Peníze je možné využít například na zateplení, nová okna, úspornější vytápění, fotovoltaiku, ohřev vody nebo rekuperaci.
„Bytové domy stárnou a potřeba větších renovací bude růst. U družstev a SVJ ale často nejde jen o samotnou cenu, ale také o to, zda se vlastníci dokážou na investici shodnout a rozumně ji rozložit v čase. Bezúročný úvěr s delší splatností může být právě tím impulzem, který pomůže řadu potřebných rekonstrukcí skutečně rozhýbat,“ doplňuje Monika Truchliková, generální ředitelka Modré pyramidy stavební spořitelny ze Skupiny KB.
O Indexu budoucnosti bydlení 2026
Index budoucnosti bydlení sleduje postoje české populace k bydlení v současnosti i s výhledem do dalších let. Zaměřuje se na čtyři oblasti: dosažitelnost bydlení, finanční připravenost, udržitelnost a chytré technologie. Výzkum realizovala Komerční banka ve spolupráci s agenturou Ipsos prostřednictvím online dotazování v panelu Populace.cz. Hlavní reprezentativní vzorek tvořilo 1 500 respondentů z dospělé populace, doplněný nadsběrem 346 respondentů generace Z. U údajů vyjádřených počtem obyvatel jde o projekci výsledků průzkumu na příslušnou část populace ČR.
Zdroj: Komerční banka
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59973.