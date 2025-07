Pětina denně! Nenávistné projevy vůči mladým LGBT+ se šíří, v posledním roce se s nimi setkal doslova každý. Pomáhá poradna sbarvouven.cz

T-Mobile na tento problém upozorňuje dlouhodobě a reaguje i podporou poradny sbarvouven.cz zřízenou spolkem Prague Pride. Tu podpořil v rámci grantové výzvy Česko bez předsudků.

Nenávist se v české společnosti šíří, a to zejména v online prostředí. T-Mobile tento fenomén zmapoval – prostřednictvím agentury Ipsos a ve spolupráci s In IUSTITIA nechal sestavit panel 816 respondentů ve věku od 11 do 21 let – z toho 578 příslušníků majority a 194 členů vybraných minoritních skupin, které jsou více ohrožené nenávistnými projevy. Vedle Ukrajinců jsou nejčastěji ohroženi LGBT+ lidé. Průzkum ukázal, že každý mladý člověk z LGBT+ komunity se v uplynulém roce setkal s nenávistnými projevy na internetu – pětina z nich dokonce denně.

„Vystavení mladých lidí nenávistným projevům zejména v online prostředí je vysoké. Podle našich dat se 94 % z nich setkalo s nenávistnými projevy. S tím, jak roste i screentime mladých lidí, je potřeba na tyto jevy reagovat – legislativa se postupně vyvíjí, ale nestíhá. Důležitá je prevence, důsledné postihování nenávistných projevů všemi aktéry včetně platforem, a efektivní pomoc obětem,“ říká Václav Walach, analytik In IUSTITIA.

„Nenávist vůči LGBT+ lidem dlouhodobě roste. Od roku 2018 do roku 2022 podle studie ‚Být LGBT+ v Česku‘ o 12 % vzrostl počet lidí, kteří ji označili za rozšířenou. Zároveň 92 % těch, kteří se stali obětí předsudečného násilí – nejčastěji fyzického či sexuálního napadení a vyhrožování násilím – incident nehlásilo. 83 % respondentů je totiž přesvědčeno, že se stejně nedomohou svých práv. Přispívá k tomu i názor, se kterým se v roce 2022 setkalo 78 % dotázaných – že gayové a lesby si v soukromí mohou dělat, co chtějí, ale veřejně by neměli svou sexuální orientaci dávat na odiv,“ říká Oldřich Kundera, předseda Prague Pride.

„Budování bezpečného nejen online prostředí je jedním z našich ústředních ESG témat. S lidmi z Prague Pride spolupracujeme dlouhodobě i v rámci každoročního festivalu, a proto jsme činnost poradny sbarvouven.cz rádi podpořili v naší grantové výzvě Česko bez předsudků. Chceme, aby se všichni lidé cítili v bezpečí mezi svými i kdekoli jinde,“ říká Martin Orgoník, ředitel vnějších vztahů a udržitelnosti T-Mobile.

Poradna sbarvouven.cz, kterou provozuje spolek Prague Pride, pomohla od roku 2015 více než 6 700 lidem a vyměnila si s nimi přes 5 000 zpráv. V poradně je 25 aktivních lidí, kteří zajišťují mentoring. Ti si prošli podobnými životními situacemi a problémy jako lidé, kteří se na sbarvouven.cz obracejí. Ti se mnohdy ocitají v opravdu vážných životních situacích, jako jsou útěk z domova, deprese, sebepoškozování, sebevražedné myšlenky či šikana ve školách. V 85 % případů jde o lidi mladší 25 let, 14 % řeší svoji genderovou identitu. Poradna sbarvouven.cz pomáhá kromě LGBT+ i jejich rodinám, které se samy učí, jak být svým LGBT+ blízkým co nejlépe oporou. Součástí www.sbarvouven.cz jsou podpůrné skupiny pro LGBT+ osoby a jejich rodiče v Praze, Ostravě, Plzni a Českých Budějovicích.

Celý letošní průzkum naleznete zde.

Zdroj: T-Mobile