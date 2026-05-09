Philadelphia Soccer 2026 zahajuje vydávání akreditací pro média a registraci fanoušků na akci FIFA Fan Festival™ Philadelphia

FIFA Fan Festival™ je oficiální veřejná akce pro fanoušky v rámci Mistrovství světa ve fotbale 2026, která nabízí fanouškům nejlepší místo mimo stadiony, kde mohou sledovat zápasy naživo v energické atmosféře plné fotbalu, hudby, jídla, zábavy a kulturního programu. FIFA Fan Festival™ Philadelphia, který se koná v Lemon Hillu v East Fairmount Park, je jediným festivalem v hostitelském městě v USA, který je otevřen každý den po celou dobu turnaje a vstup na něj je zdarma.
Festival promění plochu o rozloze více než 93.000 m2 v pulzující centrum, které „vítá svět s filadelfským šarmem" a kde se mohou místní obyvatelé i návštěvníci sejít, aby oslavili největší sportovní událost na světě. Nabídne 39 dní programu, který spojuje fotbal, kulturu a nezaměnitelnou atmosféru Filadelfie.
Akreditace médií
Žádost o akreditaci pro média je přístupná všem pracovníkům sdělovacích prostředků. To znamená:
Televizní, digitální, tištěná, rozhlasová a podcastová média Profesionální fotografové/kameramani a technický personál Zpravodajské agentury a týmová média Nezávislí novináři (může být vyžadováno ověření zadání)
Registrace médií je k dispozici na PhillyFWC26.com/Credentials. Všechna média musí o akreditaci požádat předem. Philadelphia Soccer 2026 bude všechny žadatele kontaktovat ohledně stavu jejich akreditace.
Tento akreditační proces se vztahuje na mediální pokrytí na místě na FIFA Fan Festival™ Philadelphia (Lemon Hill ve Fairmount Parku). Tento akreditační proces nezahrnuje přístup na zápasy Mistrovství světa ve fotbale 2026 na stadionu Philadelphia Stadium. Média, která žádají o akreditaci na stadion, musí podat žádost přímo u FIFA.
Registrace fanoušků
Organizace Philadelphia Soccer 2026 rovněž spustila online registraci pro fanoušky. Ačkoli je vstup na FIFA Fan Festival™ zdarma, všichni účastníci se musí zaregistrovat a při vstupu předložit platnou vstupenku.
Upozornění: Vstup je každý den umožněn v pořadí, v jakém se návštěvníci dostaví, a závisí na kapacitě areálu.
O Philadelphia Soccer 2026
Philadelphia Soccer 2026 je místní organizační výbor pověřený plánováním a realizací Mistrovství světa ve fotbale 2026 ve spolupráci s městem Filadelfie. Byl založen ve státě Pensylvánie a řídí jej 14členná správní rada, která sdružuje představitele z celého města Filadelfie a celého státu Pensylvánie. Pro více informací nás sledujte na sociálních sítích @FWC26Philly.
Mistrovství světa ve fotbale 2026 bude vůbec největší sportovní událostí v historii, s třemi hostitelskými zeměmi, 16 hostitelskými městy, 48 týmy a 104 zápasy, které sjednotí celý kontinent a představí nový, významný formát turnaje. S větším počtem zemí, měst, týmů a zápasů bude Mistrovství světa ve fotbale 2026 nejrozsáhlejším turnajem v historii, který osloví miliony fanoušků v 16 jedinečných stadionech a miliardy lidí po celém světě. Turnaj se bude konat v červnu a červenci 2026. Nejnovější informace o Mistrovství světa ve fotbale 2026 najdete na webových stránkách Mistrovství světa ve fotbale 2026. Zástupci médií, kteří chtějí mít aktuální informace o všem, co se týká roku 2026, se mohou zaregistrovat prostřednictvím tiskové centrum FIFA.
Kontakt: Melissa Ferdinand, Philadelphia Soccer 2026, email: mferdinand@philadelphia2026.com