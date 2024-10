Philip & Frank: „Ceny bytů v Praze rozhodně nebudou klesat, právě naopak“

„Právě ekonomická stabilita, rostoucí technologický sektor, vysoká kvalita života a pocit bezpečí činí z Česka atraktivní investiční destinaci,“ vysvětloval na sympoziu v rámci svého vystoupení Filip Šejvl a vyzdvihl lukrativní pozici pražského realitního trhu: „Praha je specifická oproti ostatním městům, blíží se svým charakterem i cenou nemovitostí za metr čtvereční významným evropským městům, např. Vídni. Reality jsou zde velkou příležitostí a lze tak očekávat, že ceny kvalitních nemovitostí, především v centru, budou z dlouhodobého hlediska stále růst.“

Nejen sympozium, ale celé směřování realitního trhu ukazuje, že přeshraniční investice se dostávají do hledáčku investorů stále častěji. Evropa i nadále zůstává klíčovým trhem a zájem o exkluzivní nemovitosti ve městech, jako je Londýn, Paříž, Berlín nebo Madrid, roste. „Pozornost se ale častěji obrací také k nově vznikajícím či méně známým trhům s vysokým potenciálem růstu ve všech druzích aktiv. Vedle Lisabonu, Barcelony nebo třeba Varšavy se jedná právě o Prahu nebo Brno,“ doplnil Filip Šejvl.

Velká míra pozornosti je v rámci realitního trhu věnována udržitelnosti, a to především ekologickým budovám, což je dáno regulačními požadavky i preferencemi spotřebitelů. Faktory ESG (environmentální, sociální a správní) jsou tak podstatné pro investiční rozhodování. „Jedním z hlavních trendů pro následujících patnáct let bude právě udržitelnost. Vlajkovou lodí v tomto směru jsou skandinávské země a Nizozemsko, které kladou důraz na udržitelnost, inovace i kvalitu života –?????? toto vše činí místní realitní trh atraktivním pro místní i zahraničí investory,“ vysvětloval Paulo Lopes, generální ředitel Casaiberia Real Estate Group, v rámci své přednášky na sympoziu.

Pochopení jedinečností a odlišností jednotlivých regionálních realitních trhů je pro investory zásadní především z hlediska efektivní orientace v rozmanitém evropském realitním prostředí. Přesto bylo důležitým tématem sympozia užší propojení komerčních divizí jednotlivých realitních kanceláří. „Cílem je vytvořit světově silnou platformu pro obchodování komerčních nemovitostí. Něco podobného už funguje například na americkém trhu. Řešili jsme, jak prohlubovat vzájemnou spolupráci i jak pracovat efektivněji,“ potvrzuje Filip Šejvl.

Poptávku v rámci realitního trhu ovlivňují také trendy v podobě hybridních pracovních modelů, otázka dostupného bydlení, digitální inovace, jako je umělá inteligence či digitální platformy, které zefektivňují realitní transakce a správu nemovitostí. To je přítomnost i blízká budoucnost, kam se bude trh s nemovitostmi ubírat.

O sympoziu:

Každoroční mezinárodní sympozium pořádané Leading Real Estate Companies of the World (LeadingRE: www.leadingre.com/) se letos konalo v hotelu Anantara New York Palace v Budapešti od 24. do 27. září 2024. Zúčastnilo se jej 30 zemí a 160 účastníků, převážně vlastníků a jednatelů realitních kanceláří. V rámci sympozia se řešily také trendy v oblasti luxusního bydlení pod hlavičkou Luxury Portfolio International (Lpi: www.luxuryportfolio.com), který je komplexním marketingovým a zpravodajským programem v oblasti luxusu a je k dispozici výhradně vybraným členům LeadingRE.

O realitní kanceláři Philip & Frank:

Nezávislou realitní kancelář Philip & Frank založili v roce 2014 Filip Šejvl společně s Františkem Jungrem a zaměřují se na prodej, pronájem i správu rezidenčních i komerčních prémiových nemovitostí jak v České republice, tak v zahraničí. Zaměřují se v rámci svých služeb především na osobní přístup i špičkovou kvalitu.

www.philip-frank.com

Zdroj: Ariston PR