Philip Morris a Andrea Bocelli představili iniciativu „Believe. Further“

Základy nové platformy „Believe. Further“ jsou založené na sdílené víře v pokrok i na přesvědčení, že změna je možná. Otázkou „Co dělat ve chvíli, kdy už svět rozhodl, kým jste?“ pak vyzývá k společenské diskusi o směřování jednotlivce i společnosti jako takové.
Od začátku kariéry až po ta nejprestižnější světová pódia je cesta Andrea Bocelliho postavená na víře, přesvědčení a odvaze jít dál, než si kdokoliv dokázal představit. „Vždy jsem věřil v to, že je důležité zůstat věrný svým hodnotám a přijímat každý krok na své cestě, i s poučením, které přináší,“ uvedl Andrea Bocelli. „Musíme považovat za možné i to, co se může zdát nemožné, pokud to pomáhá zlepšovat lidské životy a posouvat lidstvo kupředu,“ dodal Andrea Bocelli.
Stejný princip odráží v mnohém i vývoj společnosti Philip Morris International. Stojí na zásadních rozhodnutích, dlouhodobém závazku a oddanosti přinášet změnu krok za krokem. Výsledky této transformace jsou jednoduše měřitelné: dostupné na 105 trzích po celém světě tvořily bezdýmné výrobky v prvním čtvrtletí už 43 % čistých tržeb PMI.
„Zavázali jsme proměnit naše podnikání tím, že cigarety nahradíme lepšími alternativami, protože to je správná a hlavně proveditelná cesta. Žádný plán B neexistuje,“ řekl při uvedení projektu v italských Benátkách Massimo Andolina, prezident pro region Evropy ve společnosti Philip Morris International. „Zahájením partnerství s Andreou Bocellim chceme zvýšit povědomí o tom, co všechno mohou nové technologie a inovace umožnit. Zároveň chceme ukázat, že naše proměna se skutečně děje,“ dodal Andolina.
Platforma „Believe. Further“, která cílí na kulturní, institucionální i podnikatelské publikum napříč Evropou, se bude postupně rozvíjet spolu s tím, jak se bude vyvíjet i veřejná debata. Odráží společný pohled na budoucnost i přesvědčení, že má smysl posouvat věci dál a že právě to je směr, kterým stojí za to se vydat.
Více informací o projektu: www.believefurther.com
Zdroj: Philip Morris