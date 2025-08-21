Philip Morris International mezi top 5 lídry v oblasti uhlíkové neutrality podle žebříčku magazínu Forbes 2025

Magazín Forbes tento přehled sestavuje na základě dat od investiční a finanční skupiny Morningstar a její dceřiné společnosti Sustainalytics, která se specializuje na výzkum, hodnocení a analýzu v oblasti ESG. Cílem je vyhodnotit, jak si jednotlivé společnosti vedou na cestě k uhlíkové neutralitě. Posuzuje jejich řízení rizik, strategie, správu i metriky, které využívají pro dosažení klimatických cílů napříč všemi kategoriemi emisí (1, 2 i 3, tzv. scopes), a zohledňuje i finanční odolnost vůči konkurenci nebo ekonomickým výkyvům.
„Naše strategie udržitelnosti zůstává pevně propojená s tím, jak měníme a rozvíjíme naše podnikání,“ uvádí Jennifer Motles, Chief Sustainability Officer ve společnosti PMI. „Pomáhá nám budovat odolnější provoz, podporuje inovace a přináší dlouhodobou hodnotu. Iniciativy, jako jsou investice do obnovitelných zdrojů nebo optimalizace dodavatelského řetězce, stojí na datech, transparentnosti a ambici zmírňovat nejen naše dopady na životní prostředí, ale i zvyšovat vlastní konkurenceschopnost.“
Klíčovou součástí pro tuto oblast je role jednotlivých dceřiných společností uvnitř PMI. Například kutnohorská továrna Philip Morris ČR a.s. je již od roku 2020 držitelem certifikátu uhlíkové neutrality. Průběžně pak investuje významné prostředky do snižování energetické náročnosti, či efektivního využívání vodních zdrojů. Firma rovněž postupně nahrazuje svůj vozový park vozidly s alternativním pohonem, s pevně stanoveným cílem mít už v tomto roce v Česku i na Slovensku všechna vozidla ve firemní flotile s alternativním pohonem. „Abychom podpořili využívání těchto automobilů pro obchodní účely, instalovali jsme v areálu našeho závodu dobíjecí stanice. V rámci administrativního zázemí v Praze a Bratislavě pak využíváme nabíjecí stanice v podzemních garážích kancelářských budov i veřejnou síť nabíjecích stanic,” dodává Roman Grametbauer, manažer udržitelnosti Philip Morris ČR a.s.
