Philip Morris International rozšiřuje ikonické partnerství se Scuderia Ferrari HP

Značka nikotinových sáčků ZYN, celosvětové jedničky mezi nikotinovými sáčky, se bude objevovat na vozech Scuderia Ferrari HP při vybraných závodech seriálu Formule 1 v průběhu nadcházejících sezón. Poprvé se tak stane již 7. prosince tohoto roku, během závěrečného závodu letošní sezóny Abu Dhabi Grand Prix 2025. Tento krok je dalším potvrzením ikonické, více než padesát let trvající spolupráce, představující jedno z nejsilnějších partnerství v historii sportu.
„Pro Philip Morris International a Scuderia Ferrari HP je společná snaha neustále inovovat i zpochybňovat status quo pro miliony dospělých, kteří sdílejí stejnou vášeň. Naše působení v této oblasti potvrzuje, že jsme odhodláni na této cestě pokračovat,“ uvedl Stefano Volpetti, prezident divize bezdýmných produktů a Chief Consumer Officer společnosti PMI. „Díky posílení partnerství se Scuderia Ferrari HP chceme i tímto způsobem urychlit odklon od cigaret a nabídnout dospělým uživatelům produktů, jako je ZYN, možnost užít si každý okamžik této vzrušující jízdy.“
„Ferrari vždy stavělo na partnerství založených na inovacích, odpovědnosti a společné vizi lepší budoucnosti. Naše obnovená spolupráce s PMI je konkrétním vyjádřením tohoto přístupu. Jsme rádi, že můžeme pokračovat ve vztahu, trvajícím více než padesát let, který je založený na vědeckém pokroku a dlouhodobé vizi. Jsme hrdí, že společně s PMI, které posouvá vývoj bezdýmných alternativ, jdeme vpřed. Spojují nás hodnoty jako excelence, disciplína a inovace, které podporují pokrok na trati i mimo ni,“ uvedl Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenue Officer společnosti Ferrari.
Zdroj: Philip Morris