Philips Avent uvádí dudlíky z 80 % z rostlinných materiálů: stejný komfort a bezpečí, menší dopad na planetu

Autor:
  11:15
Praha 11. listopadu 2025 (PROTEXT) - Philips Avent, nejdoporučovanější značka dětských dudlíků na světě, představuje své osvědčené dudlíky v nové, udržitelnější verzi. Dudlíky jsou nyní vyrobeny z více než 80 % z rostlinných materiálů pocházejících z obnovitelných zdrojů, například z použitých a vyčištěných rostlinných olejů. Zůstávají přitom stejně bezpečné, pohodlné a odolné jako jejich předchůdci vyrobení z fosilních plastů – jen s menší ekologickou stopou.

Udržitelnost ověřená certifikací

Nová řada dudlíků Philips Avent je certifikována systémem ISCC PLUS, který zajišťuje sledovatelnost, udržitelnost a bezlesní původ použitých bio-cirkulárních materiálů. Rodiče si tak mohou být jisti, že i s udržitelnějším materiálem zůstávají dudlíky stejně pevné, bezpečné a dlouhodobě odolné.

Za tento krok získala řada dudlíků Philips Avent prestižní ocenění Green GOOD DESIGN Award 2025, které vyzdvihuje nejvýznamnější příklady udržitelného designu na světě.

Stejná péče pro miminko, lepší péče pro planetu

Všechny dudlíky Philips Avent mají i nadále ortodontickou savičku podporující přirozený vývoj dutiny ústní. Spotřebitelské testy ukazují, že 98 % dětí dudlíky Philips Avent přijímá a rodiče jim dávají průměrné hodnocení 4,8 hvězdičky z 5.

Součástí balení je také opakovaně použitelné sterilizační pouzdro, které umožňuje snadnou sterilizaci v mikrovlnce během tří minut a zároveň snižuje emise CO2 až o 50 % oproti tradičnímu vyvařování. Obaly dudlíků jsou nově z recyklovaných materiálů a k dispozici jsou i nové barvy a designy, které podporují udržitelnou volbu rodičů.

Dlouhodobý závazek k udržitelnosti

Philips Avent dlouhodobě pracuje na tom, aby snižoval závislost na fosilních plastech, omezoval uhlíkovou stopu a podporoval cirkulární řešení. Zavedení rostlinných materiálů do portfolia dudlíků je dalším krokem této strategie.

Všechny dudlíky Philips Avent mají ortodontickou silikonovou savičku, která je navržena tak, aby podporovala přirozený vývoj dutiny ústní. „Ortodontický tvar silikonové savičky podporuje správný vývoj tvrdého patra, následné postavení zubů a přirozenou práci jazyka i žvýkacích svalů. Díky tomu může přispět ke minimalizaci rizika ortodontických problémů v budoucnu a miminko si zároveň uchovává přirozený sací reflex,“ vysvětluje dentální hygienistka Jana Prchal Křepelková.

Proč právě silikon

Philips Avent vědomě používá silikon místo přírodního kaučuku (latex), a to především díky jeho bezpečnosti a dlouhodobé spolehlivosti. Silikon je hypoalergenní, zatímco latex může u některých dětí vyvolat alergii, a navíc neobsahuje problematické chemikálie, což z něj činí materiál běžně využívaný i v medicíně. Oproti latexu je také výrazně odolnější vůči vysokým teplotám i častému čištění, takže vydrží déle a zachovává si své vlastnosti. Silikon je chemicky inertní, nemění tvar ani barvu a méně podléhá množení mikroorganismů, což zajišťuje vyšší hygienu. V neposlední řadě je stabilní a odolný vůči povětrnostním vlivům, zatímco latex má tendenci časem degradovat.

Díky těmto vlastnostem jsou savičky Philips Avent nejen bezpečné a hygienické, ale i dlouhodobě udržitelnější.

Portfolio zůstává stejné

Portfolio dudlíků Philips Avent nyní nabízí všechny oblíbené typy v nové udržitelnější verzi:

Philips Avent Ultra Start

Dudlík Philips Avent Ultra Start uklidňuje naše nejmenší od prvního dne. Je vhodný pro děti ve věku 0–2 měsíce, extra malý a lehoučký, speciálně vyvinutý pro novorozence. Podle průzkumu Philips ho přijímá až 98 % miminek, protože texturovaný silikonový sosák napodobuje pocit maminčina prsu. Je dostupný v denní i noční variantě s fosforeskujícím krytem a také v několika barevných designech. Pohodlí a úleva je tak vždy po ruce, ať se o miminko právě stará kdokoli. DMOC: 199 Kč.

Philips Avent Ultra Air

Uklidňuje a poskytuje dostatek vzduchu. Dudlík Philips Avent Ultra Air mohou používat děti od narození do 18 měsíců. Díky čtyřem otvorům v kotouči zajistí mimořádně velké proudění vzduchu, aby pokožka pod dudlíkem mohla dýchat. Prodává se v různých barvách a provedeních, která podtrhují individualitu dítěte i kreativitu maminky. DMOC: 199 Kč - 229 Kč dle designu.

Philips Avent Ultra Soft

Nejměkčí dudlík z řady je určený pro citlivou pokožku kolem úst. Díky extra jemnému štítu chrání před podrážděním, otlaky a vyrážkami. Jeho design kopíruje přirozené křivky obličeje vašeho miminka. Zaoblený kotouč šidítka navíc minimalizuje tlak na tvářičky a zajišťuje tak mimořádnou jemnost. Vhodný pro děti od 0 do 18 měsíců. DMOC: 229 Kč.

Více informací najdete na webu www.philips.cz/avent

 

Zdroj: Philips

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Babosed v MHD má „tajný“ fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý...

Místo, kde se kříží zájem o výhled s potřebou klidu a osobního prostoru, to je babosed. Přední sedadlo v autobuse je pro některé cestující svatyní, pro jiné noční můrou. A pro řidiče často zkouškou...

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Rekonstrukce lanovky na Petřín pokračuje. Vozy vznikají ve Švýcarsku

Pokračuje rekonstrukce tělesa lanové dráhy Petřín. V úseku od dolní stanice...

Práce na modernizaci lanové dráhy na Petřín pokračují podle plánu. Dopravní podnik hl. m. Prahy dokončil v úseku od dolní stanice lanovky zhruba po čtvrtinu její délky podkladní i finální betonové...

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

Tramvajový boom v datech. První trať se otevře už za 5 měsíců, do Malešic to pojede v létě 2028

Vizualizace nové tramvajové trati na Václavském náměstí

Praha připravuje hned šest nových tramvajových tratí, které během následujících let výrazně promění cestování po metropoli. Kam povedou nové koleje a kdy budou tratě hotové? Máme přehled.

11. listopadu 2025  19:59

Novinkou letošní zimní sezony v Příbrami bude vánoční kluziště

ilustrační snímek

Novinkou letošní zimní sezony v Příbrami bude vánoční kluziště na náměstí 17. listopadu. S jeho provozem město počítá od 21. listopadu do 21. ledna....

11. listopadu 2025  18:06

Znáte virální frázi 6-7? Měli byste, jde totiž o slovo roku 2025. My už víme, co vlastně znamená

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Trend, kterému rozumějí ti nejmladší, dostal i oficiální poctu. Pokud máte doma školáka nebo puberťáka, možná jste už slyšeli, jak jen tak mezi řečí pronese six-seven. A možná jste si řekli, že asi...

11. listopadu 2025

Kapacita pobytové odlehčovací služby ve Val. Meziříčí se zvýší na šest lůžek

ilustrační snímek

Centrum Áčko ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku rozšíří kapacitu své pobytové odlehčovací služby ze tří na šest lůžek. Změna je možná díky novým prostorám,...

11. listopadu 2025  16:59,  aktualizováno  16:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

M. Boleslav umístila první městský holubník, usadit se v něm má hejno 150 ptáků

ilustrační snímek

Mladá Boleslav dnes na střechu parkovacího domu u městského stadionu umístila první městský holubník, který má pomoci se snižováním počtu holubů ve městě....

11. listopadu 2025  16:59,  aktualizováno  16:59

Odhad škody po požáru školy je 11,5 milionu, policie ho šetří jako nedbalost

Požár školy střední pedagogické a sociální ve Zlíně zlikvidovali hasiči z...

Vyšetřovatelé hasičů i policistů celé dopoledne prohledávali střechu soukromé Střední školy pedagogické a sociální na sídlišti Jižní svahy ve Zlíně. Požár, který tam vypukl v pondělí kolem 17....

11. listopadu 2025  8:42,  aktualizováno  18:28

Liberecká galerie vydala poprvé knihu pro děti, představuje historii budovy

ilustrační snímek

Oblastní galerie v Liberci připravila poprvé knihu určenou dětem. Novinka Labyrintem lázní propojuje umění, příběh i dětskou fantazii a hravou formou...

11. listopadu 2025  16:27,  aktualizováno  16:27

Žaloba Dětí Země zamítnuta. Mimoúrovňová křižovatka v Nošovicích se může stavět

Dálnice D48 u Nošovic s plánovanou mimoúrovňovou křižovatkou, jež na dálnici...

Stát se po letech slibů znovu přiblížil zahájení stavby okružní křižovatky u Nošovic, která má odlehčit dopravě kolem závodu Hyundai. Jde o poslední z velkých závazků, které někdejší vláda Jiřího...

11. listopadu 2025  17:42,  aktualizováno  17:42

Postačí pár minut. V Praze budou desítky ultrarychlých nabíječek na elektroauta

Nabíjecí stanice Ionity u čerpací stanice OMV na dálnici D5 u Berouna

Natankovat auto se spalovacím motorem trvá maximálně dvě minuty. Nabít elektromobil může doma nebo na pomalé nabíječce instalované například ve stožáru veřejného osvětlení zabrat hodiny. Majitelé...

11. listopadu 2025  17:32,  aktualizováno  17:32

Netradiční obchod. Louny koupí zchátralý kostel v Brlohu, zaplatí za něj tři tisíce

Kostel v Brlohu, městské části Loun. (listopad 2025)

Radnice v Lounech koupí kostel sv. Havla, gotickou památku ze 14. století, která se nachází v městské části Brloh. Za zchátralou stavbu zaplatí pouze tři tisíce korun, předchozím majitelem byl...

11. listopadu 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Pořadatel vánočních trhů v Brně vrací úder, zastupitele SPD viní z pomluvy

Draka v podloubí u Staré radnice letos Brno na zimu obléklo do svetru.

Organizátor brněnských vánočních trhů už si nechce nechat líbit kritické výtky ze strany městského zastupitele za SPD Leoše Prokeše. Ředitelka Turistického informačního centra (TIC) na něj podala...

11. listopadu 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Novým předsedou ODS Ústeckého kraje je krajský radní Tomáš Rieger

ilustrační snímek

Novým předsedou ODS Ústeckého kraje regionální sněm zvolil Tomáše Riegra z oblastního sdružení Ústí nad Labem. Nahradí bývalého poslance Karla Krejzu z...

11. listopadu 2025  15:25,  aktualizováno  15:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.