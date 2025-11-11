Philips Avent uvádí dudlíky z 80 % z rostlinných materiálů: stejný komfort a bezpečí, menší dopad na planetu

Udržitelnost ověřená certifikací
Nová řada dudlíků Philips Avent je certifikována systémem ISCC PLUS, který zajišťuje sledovatelnost, udržitelnost a bezlesní původ použitých bio-cirkulárních materiálů. Rodiče si tak mohou být jisti, že i s udržitelnějším materiálem zůstávají dudlíky stejně pevné, bezpečné a dlouhodobě odolné.
Za tento krok získala řada dudlíků Philips Avent prestižní ocenění Green GOOD DESIGN Award 2025, které vyzdvihuje nejvýznamnější příklady udržitelného designu na světě.
Stejná péče pro miminko, lepší péče pro planetu
Všechny dudlíky Philips Avent mají i nadále ortodontickou savičku podporující přirozený vývoj dutiny ústní. Spotřebitelské testy ukazují, že 98 % dětí dudlíky Philips Avent přijímá a rodiče jim dávají průměrné hodnocení 4,8 hvězdičky z 5.
Součástí balení je také opakovaně použitelné sterilizační pouzdro, které umožňuje snadnou sterilizaci v mikrovlnce během tří minut a zároveň snižuje emise CO2 až o 50 % oproti tradičnímu vyvařování. Obaly dudlíků jsou nově z recyklovaných materiálů a k dispozici jsou i nové barvy a designy, které podporují udržitelnou volbu rodičů.
Dlouhodobý závazek k udržitelnosti
Philips Avent dlouhodobě pracuje na tom, aby snižoval závislost na fosilních plastech, omezoval uhlíkovou stopu a podporoval cirkulární řešení. Zavedení rostlinných materiálů do portfolia dudlíků je dalším krokem této strategie.
Všechny dudlíky Philips Avent mají ortodontickou silikonovou savičku, která je navržena tak, aby podporovala přirozený vývoj dutiny ústní. „Ortodontický tvar silikonové savičky podporuje správný vývoj tvrdého patra, následné postavení zubů a přirozenou práci jazyka i žvýkacích svalů. Díky tomu může přispět ke minimalizaci rizika ortodontických problémů v budoucnu a miminko si zároveň uchovává přirozený sací reflex,“ vysvětluje dentální hygienistka Jana Prchal Křepelková.
Proč právě silikon
Philips Avent vědomě používá silikon místo přírodního kaučuku (latex), a to především díky jeho bezpečnosti a dlouhodobé spolehlivosti. Silikon je hypoalergenní, zatímco latex může u některých dětí vyvolat alergii, a navíc neobsahuje problematické chemikálie, což z něj činí materiál běžně využívaný i v medicíně. Oproti latexu je také výrazně odolnější vůči vysokým teplotám i častému čištění, takže vydrží déle a zachovává si své vlastnosti. Silikon je chemicky inertní, nemění tvar ani barvu a méně podléhá množení mikroorganismů, což zajišťuje vyšší hygienu. V neposlední řadě je stabilní a odolný vůči povětrnostním vlivům, zatímco latex má tendenci časem degradovat.
Díky těmto vlastnostem jsou savičky Philips Avent nejen bezpečné a hygienické, ale i dlouhodobě udržitelnější.
Portfolio zůstává stejné
Portfolio dudlíků Philips Avent nyní nabízí všechny oblíbené typy v nové udržitelnější verzi:
Dudlík Philips Avent Ultra Start uklidňuje naše nejmenší od prvního dne. Je vhodný pro děti ve věku 0–2 měsíce, extra malý a lehoučký, speciálně vyvinutý pro novorozence. Podle průzkumu Philips ho přijímá až 98 % miminek, protože texturovaný silikonový sosák napodobuje pocit maminčina prsu. Je dostupný v denní i noční variantě s fosforeskujícím krytem a také v několika barevných designech. Pohodlí a úleva je tak vždy po ruce, ať se o miminko právě stará kdokoli. DMOC: 199 Kč.
Uklidňuje a poskytuje dostatek vzduchu. Dudlík Philips Avent Ultra Air mohou používat děti od narození do 18 měsíců. Díky čtyřem otvorům v kotouči zajistí mimořádně velké proudění vzduchu, aby pokožka pod dudlíkem mohla dýchat. Prodává se v různých barvách a provedeních, která podtrhují individualitu dítěte i kreativitu maminky. DMOC: 199 Kč - 229 Kč dle designu.
Nejměkčí dudlík z řady je určený pro citlivou pokožku kolem úst. Díky extra jemnému štítu chrání před podrážděním, otlaky a vyrážkami. Jeho design kopíruje přirozené křivky obličeje vašeho miminka. Zaoblený kotouč šidítka navíc minimalizuje tlak na tvářičky a zajišťuje tak mimořádnou jemnost. Vhodný pro děti od 0 do 18 měsíců. DMOC: 229 Kč.
