Philips i9000 Prestige Ultra na tvář a tělo: Vstupte do nové dimenze holení

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Praha 13. července 2026 (PROTEXT) - Perfektně upravený vzhled dnes není otázkou času stráveného u zrcadla, ale kvality nástroje, který držíte v ruce. Novinka v podobě elektrického holícího strojku na tvář i tělo Philips i9000 Prestige Ultra posouvá péči o vzhled na vyšší úroveň. Dosáhnete s ním výsledku jako od zkušeného barbera, aniž byste museli být mistrem v oboru. Zajistí dokonale hladké oholení bez podráždění, které vydrží celý den, spolu s precizní úpravou vousů a efektivním zastřihováním chlupů. Každý pohyb strojku je přesný a kontrolovaný, zatímco unikátní ombré design podtrhuje exkluzivitu této stylové novinky.

Ranní chvilka u zrcadla nastavuje tón celého dne. Světlo odhaluje kontury vaší tváře a nový Philips i9000 Prestige Ultra na tvář a tělo se zcela přirozeně stává prodloužením vaší ruky. V každém tahu pocítíte jistotu, která vás krok za krokem vede k dokonalému výsledku. Strojek sleduje každý oblouk i záhyb vašeho těla a zanechává pokožku krásně hladkou, zatímco vy si užíváte profesionální péči v pohodlí svého domova.

Kompletní sada pro všechny potřeby

Nový Philips i9000 Prestige Ultra na tvář a tělo přichází s kompletní sadou nástavců, která pokryje všechny vaše potřeby. Kromě klasického zastřihovače vousů obsahuje i nástavec na tělo, který bezpečně a precizně oholí i citlivé partie. Hypoalergenní planžeta, zaoblené hroty a obousměrný 3mm hřeben chrání pokožku a umožňují pohodlné, efektivní a přesné zastřihování.

Součástí sady je také zastřihovač nosních a ušních chlupů vybavený technologií ProtecTrim. Pět režimů SkinIQ Pro upraví výkon strojku pro maximální pohodlí a ochranu pokožky. Díky mobilní aplikaci GroomTribe získáte personalizované tipy a rady, jak dosáhnout optimálního výsledku od hladkého oholení po precizní styling strniště či vousů.

Technologie, která myslí za vás

Špičkové technologie v kombinaci s elegantním ombré designem posouvají domácí holení do zcela nové dimenze. Philips i9000 Prestige Ultra na tvář a tělo přináší inovativní systém Lift & Cut, který jemně nadzvedává vousy a zastřihává je co nejblíže pokožce, zatímco plně flexibilní 360° hlavy kopírují všechny kontury obličeje i těla. Povrch HydroSkin Glide minimalizuje tření a zajišťuje hladký, pohodlný pohyb. Inteligentní senzor tlaku a technologie SkinIQ Pro přizpůsobují výkon strojku podle hustoty vousů. Výsledkem je dokonale hladké oholení bez podráždění, které vydrží celý den.

Pohodlí doma i na cestách

Údržba strojku je stejně snadná jako samotné holení. Díky čisticí stanici Quick Clean Pod, nabíjecí stanici se světelným prvkem, cestovnímu pouzdru a USB-A nabíjení bez adaptéru budete mít strojek vždy připravený k použití doma i na cestách. Voděodolný design umožňuje holení na sucho, s pěnou, gelem i přímo ve sprše - pohodlně, rychle a s naprostou volností pohybu.

Každý tah strojku je okamžikem jistoty. Každý detail dokončené úpravy připomíná, že pečovat o sebe může být rychlé, pohodlné a zároveň precizní. Philips i9000 Prestige Ultra na tvář a tělo je tu pro muže, kteří chtějí špičkový výkon, komfort a dokonalou péči bez kompromisů.

Produktový tip: Philips i9000 Prestige Ultra na tvář a tělo

Pokud chcete dosáhnout výsledku jako od zkušeného barbera, aniž byste byli mistři v oboru, sáhněte po Philips i9000 Prestige Ultra na tvář a tělo. Tento elektrický holicí strojek posouvá domácí holení do zcela nové dimenze díky špičkovým technologiím a luxusnímu ombré designu. Dokonale hladké oholení bez podráždění, které vydrží celý den, je výsledkem precizního holicího systému, který se přizpůsobí vašim potřebám a zajistí dlouhotrvající komfort. Součástí balení jsou kromě klasického zastřihovače vousů i dva nové nástavce – jeden pro bezpečné a efektivní oholení nebo zastřižení chlupů na těle a druhý pro přesné odstranění chlupů v nose a uších. Díky nim zvládnete každé ráno kompletní péči o svůj vzhled snadno a rychle bez kompromisů.

Doporučená cena: 11 999 Kč** 
**Cena se může lišit u různých prodejců.

Více informací najdete na webu www.philips.cz

Zdroj: Philips 
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

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