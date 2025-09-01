Philips Lumea slaví 15 let skutečnými příběhy o sebevědomí a svobodě života bez chloupků

Lumea své patnácté narozeniny slaví stylově: mezinárodní kampaní se skutečnými ženami a důrazem na to, že péče o tělo není jen ženská záležitost.
Philips Lumea 9900: Nejchytřejší a nejvýkonnější Lumea všech dob
Pozitivní zpětnou vazbu od uživatelů z celého světa sklízí zejména model Philips Lumea IPL 9900, který představuje vrchol domácí IPL péče. Tento přístroj nabízí až 92% redukci chloupků už po 3 ošetřeních*.
„Philips Lumea je velmi šetrný přístroj vhodný i pro citlivou pokožku. Technologie je klinicky testovaná, bezpečná a umožňuje dlouhodobě hladkou pokožku bez podráždění. Inteligentní senzor SmartSkin automaticky přizpůsobí intenzitu světla tónu pokožky a je vybaven výměnnými nástavci pro různé části těla – včetně citlivých oblastí a mužských partií. Přínosem je i propojení s mobilní aplikací, která pomáhá s plánováním ošetření a vedením osobního IPL deníku,“ říká dermatoložka MUDr. Barbora Grillová.
15 let svobody bez kompromisů
Za patnáct let na trhu Philips Lumea nejen ženám přinesla mnohem víc než jen hladkou pokožku. Přinesla jim svobodu – svobodu od bolesti, od nekonečného holení, od zarostlých chloupků, od podráždění, od času stráveného v salonech. Přinesla jim možnost rozhodovat o svém těle bez kompromisů. Lumea je víc než jen přístroj, je to symbol nezávislosti pro každou ženu, která nechce být omezována neustálým bojem s chloupky kdekoliv na těle.
Díky vynálezu Lumea může poznat, jaké to je mít úplnou kontrolu nad svým vzhledem, kdokoli z nás. Umožňuje vám cítit se připraveně na každý moment, ať už jde o spontánní výlet nebo den na pláži, bez toho, abyste museli myslet na každodenní úpravy. Lumea ukázala společnosti, že krásy lze dosáhnout s respektem k vlastní pokožce a bez kompromisů.
Tato technologie lidem přinesla komfort a svobodu, aby se mohli soustředit na to, co je opravdu důležité – na sebe, na svůj čas a na svou svobodu.
Nejen pro ženy: Lumea si nachází své místo i u mužů
Ačkoliv byl přístroj Philips Lumea původně navržen pro ženy, v posledních letech si ho oblíbili také muži. Domácí IPL technologie totiž nabízí pohodlné, efektivní a bezbolestné řešení i pro ty z nich, kteří se potýkají s nežádoucím ochlupením.
Plavci, běžci, cyklisté nebo fitness nadšenci ocení hladkou pokožku nejen kvůli estetice, ale i kvůli většímu pohodlí, bezpečí nebo vyššímu sportovnímu výkonu. Kulturisté si díky Philips Lumea ušetří nepříjemné holení celého těla před závody, zatímco muži s chlupatými zády nebo hrudí vítají možnost řešit tuto oblast diskrétně a z domova.
IPL ošetření je rychlé, bezbolestné a díky chytrému senzoru SmartSkin přístroj automaticky přizpůsobí intenzitu záblesku konkrétnímu odstínu pokožky. Philips Lumea se tak stává spolehlivým a diskrétním partnerem v každodenní péči o tělo – bez ohledu na pohlaví.
Produktový tip: Philips Lumea IPL 9900
Užijte si rok bez chloupků s dosud nejúčinnějším bezdrátovým epilátorem Philips Lumea IPL 9900. Díky chytré technologii SenseIQ se přizpůsobí vaší pokožce na míru a navíc přináší exkluzivní funkce SkinAI v aplikaci Philips Lumea IPL. Dopřeje vám personalizovanou analýzu pleti a průvodce ošetřením využívající umělou inteligenci (AI) pro ještě lepší výsledky a cílenou péči o pleť. Pohlídá, abyste nezapomínala na pravidelnost ošetření a nevynechala ani centimetr kůže. Lumeu milují miliony žen po celém světě, takže je pravděpodobné, že si ji zamilujete také, ale pokud by vám náhodou nevyhovovala, můžete ji do 90 dnů vrátit.
DMOC: 13.999 Kč
Více informací naleznete na stránkách: www.philips.cz/lumea
* Průměrná redukce chloupků po 12 ošetřeních: 86 % na nohou, 70 % v oblasti bikin, 67 % v podpaží.
Zdroj: Philips
