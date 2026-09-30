Philips OneBlade představuje novinky pro intimní péči a první holení

Pohodlí a ochrana pro citlivé partie
Péče o intimní partie dnes patří k běžné rutině žen i mužů. Každá část těla má ale jiné nároky a u citlivých míst je obzvlášť důležité zvolit šetrný postup, který pomůže předejít podráždění, pořezání nebo zarůstání chloupků. Pro pravidelnou péči o tyto oblasti je určen inovovaný Philips OneBlade Intimate. Nová generace přináší přepracovaný design, výkonnější motor, výdrž baterie až 45 minut a indikátor stavu baterie. Skvělým pomocníkem je inteligentní indikátor výměny břitu, který informuje o jeho aktuálním stavu a upozorní, kdy je čas na výměnu.
Speciální břit SkinProtect pomáhá chránit pokožku před podrážděním a pořezáním. Trojitý systém ochrany kombinuje zaoblené podélné hrany, zakulacené konce břitu a ochrannou vrstvu. OneBlade Intimate neodstraňuje chloupky zcela dohladka a pomáhá tak omezit riziko jejich zarůstání. Zároveň kopíruje křivky těla a umožňuje úpravu v různých směrech. Model je určen ženám i mužům a lze jej používat na sucho i na mokro.
Nejvýraznějším vylepšením nové generace je inteligentní indikátor výměny břitu, který usnadňuje kontrolu jeho stavu. Dokud svítí žlutě, je břit připravený k používání. Jakmile se zbarví do oranžova, nastal čas na jeho výměnu. Uživatel tak nemusí správný okamžik odhadovat a může si déle zachovat šetrnou a pohodlnou péči o citlivé partie.
První vousy přicházejí bez návodu
Někteří mladí muži při prvních pokusech o oholení tváře sáhnou po tom, co najdou doma v koupelně, jiní si nechají poradit od tatínka či staršího bratra. První zkušenosti proto občas probíhají metodou pokus–omyl a nezřídka končí podrážděnou pokožkou. Citlivá mladá pleť má přitom svá specifika a při výběru prvního pomocníka na holení hrají hlavní roli šetrnost k pokožce a snadné používání.
Pro ty, kteří s holením teprve začínají, je určen Philips OneBlade First Shave. Novinka je navržena tak, aby první tahy při holení proběhly bez obav. Na jedno nabití vydrží až 45 minut a indikátor stavu baterie včas upozorní, kdy je potřeba doplnit energii. Nový ergonomický design s protiskluzovým úchopem padne skvěle do ruky a výkonnější motor si s prvními vousy poradí rychle, jednoduše, a přitom šetrně k pokožce. OneBlade First Shave se snadno ovládá i bez předchozích zkušeností a lze jej používat na sucho i na mokro.
Dvě novinky, stejný důraz na šetrnost
OneBlade Intimate je určen ženám i mužům, kteří hledají šetrný, pohodlný a snadný způsob pravidelné péče o citlivé partie. Navazuje na oblíbený a léty prověřený koncept řady OneBlade, který si získal příznivce svou jednoduchostí a univerzálním použitím. Správně zvolený pomocník hraje důležitou roli u pravidelné intimní péče i prvních zkušeností s holením tváře. Obě novinky proto spojuje šetrnost k pokožce, pohodlí a snadné používání. Ukazují tak, že ani při péči o citlivou pokožku není nutné dělat kompromisy.
Produktové tipy:
Philips OneBlade Intimate je vyvinutý přímo pro holení intimních partií žen i mužů. Jeho speciální břit SkinProtect pomáhá chránit pokožku před pořezáním a podrážděním. Je vybaven inteligentním indikátorem výměny břitu, který upozorní, kdy je vhodný čas břit vyměnit. Trojitý systém ochrany kombinuje zaoblené podélné hrany, zakulacené konce břitu a ochrannou vrstvu, které přispívají k pohodlnějšímu holení. Lze používat na sucho i na mokro, například ve sprše. Neholí zcela dohladka, a pomáhá tak omezit riziko zarůstání chloupků. Kopíruje křivky těla a holí v různých směrech. Součástí balení je také nasazovací hřeben, který chloupky zkrátí na délku tří milimetrů.
Nová generace přináší přepracovaný design, výkonnější motor, výdrž baterie až 45 minut a indikátor baterie. Nově nabízí inteligentní indikátor výměny břitu, který informuje o jeho aktuálním stavu a upozorní, kdy je čas na výměnu.
DMOC: 1 099 Kč
Philips OneBlade First Shave je navržený pro zkrocení prvních vousů. Díky vylepšenému ergonomickému designu s protiskluzovým úchopem se snadno drží a pomáhá získat při prvních tazích větší jistotu. Výkonnější motor si poradí s prvními vousy rychle a jednoduše, přitom zůstává šetrný k pokožce. Lze používat na sucho i na mokro a snadno se ovládá i bez předchozích zkušeností. Nabitý vydrží až 45 minut a indikátor baterie včas upozorní, kdy je potřeba strojek znovu nabít.
DMOC: 999 Kč
Více informací naleznete na stránkách www.philips.cz.
Zdroj: Philips
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