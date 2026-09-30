Philips OneBlade představuje novinky pro intimní péči a první holení

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  8:05
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Praha 30. září 2026 (PROTEXT) - Péče o intimní partie i první zkušenosti s holením tváře mají jedno společné: pokožka ocení šetrný přístup a pomocníka, na kterého je spoleh. Philips proto přináší dvě novinky řady OneBlade. Inovovaný Philips OneBlade Intimate usnadňuje ženám i mužům pravidelnou péči o citlivé partie, zatímco Philips OneBlade First Shave provází začátečníky prvními pokusy před zrcadlem tak, aby nemusely končit tváří plnou drobných ranek.

Pohodlí a ochrana pro citlivé partie

Péče o intimní partie dnes patří k běžné rutině žen i mužů. Každá část těla má ale jiné nároky a u citlivých míst je obzvlášť důležité zvolit šetrný postup, který pomůže předejít podráždění, pořezání nebo zarůstání chloupků. Pro pravidelnou péči o tyto oblasti je určen inovovaný Philips OneBlade Intimate. Nová generace přináší přepracovaný design, výkonnější motor, výdrž baterie až 45 minut a indikátor stavu baterie. Skvělým pomocníkem je inteligentní indikátor výměny břitu, který informuje o jeho aktuálním stavu a upozorní, kdy je čas na výměnu.

Speciální břit SkinProtect pomáhá chránit pokožku před podrážděním a pořezáním. Trojitý systém ochrany kombinuje zaoblené podélné hrany, zakulacené konce břitu a ochrannou vrstvu. OneBlade Intimate neodstraňuje chloupky zcela dohladka a pomáhá tak omezit riziko jejich zarůstání. Zároveň kopíruje křivky těla a umožňuje úpravu v různých směrech. Model je určen ženám i mužům a lze jej používat na sucho i na mokro.

Nejvýraznějším vylepšením nové generace je inteligentní indikátor výměny břitu, který usnadňuje kontrolu jeho stavu. Dokud svítí žlutě, je břit připravený k používání. Jakmile se zbarví do oranžova, nastal čas na jeho výměnu. Uživatel tak nemusí správný okamžik odhadovat a může si déle zachovat šetrnou a pohodlnou péči o citlivé partie.

První vousy přicházejí bez návodu

Někteří mladí muži při prvních pokusech o oholení tváře sáhnou po tom, co najdou doma v koupelně, jiní si nechají poradit od tatínka či staršího bratra. První zkušenosti proto občas probíhají metodou pokus–omyl a nezřídka končí podrážděnou pokožkou. Citlivá mladá pleť má přitom svá specifika a při výběru prvního pomocníka na holení hrají hlavní roli šetrnost k pokožce a snadné používání.

Pro ty, kteří s holením teprve začínají, je určen Philips OneBlade First Shave. Novinka je navržena tak, aby první tahy při holení proběhly bez obav. Na jedno nabití vydrží až 45 minut a indikátor stavu baterie včas upozorní, kdy je potřeba doplnit energii. Nový ergonomický design s protiskluzovým úchopem padne skvěle do ruky a výkonnější motor si s prvními vousy poradí rychle, jednoduše, a přitom šetrně k pokožce. OneBlade First Shave se snadno ovládá i bez předchozích zkušeností a lze jej používat na sucho i na mokro.

Dvě novinky, stejný důraz na šetrnost

OneBlade Intimate je určen ženám i mužům, kteří hledají šetrný, pohodlný a snadný způsob pravidelné péče o citlivé partie. Navazuje na oblíbený a léty prověřený koncept řady OneBlade, který si získal příznivce svou jednoduchostí a univerzálním použitím. Správně zvolený pomocník hraje důležitou roli u pravidelné intimní péče i prvních zkušeností s holením tváře. Obě novinky proto spojuje šetrnost k pokožce, pohodlí a snadné používání. Ukazují tak, že ani při péči o citlivou pokožku není nutné dělat kompromisy.

 

Produktové tipy:

Philips OneBlade Intimate

Philips OneBlade Intimate je vyvinutý přímo pro holení intimních partií žen i mužů. Jeho speciální břit SkinProtect pomáhá chránit pokožku před pořezáním a podrážděním. Je vybaven inteligentním indikátorem výměny břitu, který upozorní, kdy je vhodný čas břit vyměnit. Trojitý systém ochrany kombinuje zaoblené podélné hrany, zakulacené konce břitu a ochrannou vrstvu, které přispívají k pohodlnějšímu holení. Lze používat na sucho i na mokro, například ve sprše. Neholí zcela dohladka, a pomáhá tak omezit riziko zarůstání chloupků. Kopíruje křivky těla a holí v různých směrech. Součástí balení je také nasazovací hřeben, který chloupky zkrátí na délku tří milimetrů.

Nová generace přináší přepracovaný design, výkonnější motor, výdrž baterie až 45 minut a indikátor baterie. Nově nabízí inteligentní indikátor výměny břitu, který informuje o jeho aktuálním stavu a upozorní, kdy je čas na výměnu.

DMOC: 1 099 Kč

 

Philips OneBlade First Shave

Philips OneBlade First Shave je navržený pro zkrocení prvních vousů. Díky vylepšenému ergonomickému designu s protiskluzovým úchopem se snadno drží a pomáhá získat při prvních tazích větší jistotu. Výkonnější motor si poradí s prvními vousy rychle a jednoduše, přitom zůstává šetrný k pokožce. Lze používat na sucho i na mokro a snadno se ovládá i bez předchozích zkušeností. Nabitý vydrží až 45 minut a indikátor baterie včas upozorní, kdy je potřeba strojek znovu nabít.

DMOC: 999 Kč

 

Více informací naleznete na stránkách www.philips.cz.

 

Zdroj: Philips

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59378.

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