Photomate představuje nové tepelné čerpadlo ERAmaster

ERAmaster je tepelné čerpadlo typu vzduch–voda v monoblokovém provedení s výkonem 50 a 100 kW. Vzniklo jako přímá reakce na rostoucí požadavky investorů a provozovatelů komerčních budov, kteří hledají řešení s vysokou účinností, tichým provozem, nízkými provozními náklady a dlouhodobou spolehlivostí. Díky výstupní teplotě až 75 °C je vhodné nejen pro novostavby, ale i pro rekonstrukce starších objektů s vyššími teplotními nároky. Uplatnění tak nachází v administrativních centrech, výrobních halách, školách, nemocnicích i dalších veřejných budovách.
„Naším cílem bylo vytvořit tepelné čerpadlo, které nebude kompromisem mezi výkonem, účinností a ekonomikou provozu. ERAmaster nám umožňuje nabídnout řešení pro široké spektrum komerčních budov na trhu a splnit i velmi náročné požadavky na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody. Jeho skutečný potenciál se ale naplno projeví až ve spojení s chytrým systémem řízení,“ uvádí Jakub Ondráček, ředitel divize tepelných čerpadel ve společnosti Photomate.
ERAmaster: Výkonné tepelné čerpadlo bez kompromisů
Nové zařízení využívá ekologické chladivo R290, dosahuje nejvyšší energetické třídu A+++ a dosahuje vysoké sezónní účinnosti. Díky nízké hlučnosti je vhodné i pro instalace v hustě zastavěných oblastech. Robustní konstrukce a důkladné testování každé jednotky ve výrobě přispívají k dlouhodobě spolehlivému provozu. Výkon lze navíc škálovat v kaskádách až do celkové hodnoty 1,6 MW, což umožňuje nasazení systému i v rozsáhlých areálech. Svými technickými parametry patří mezi technologicky nejvyspělejší zařízení ve své kategorii.
EnergoStation: Chytrý systém, která zná vaši budovu
Klíčovým prvkem celého řešení je český systém pro chytré a prediktivní řízení energetiky budov a areálů EMS Photomate. Na rozdíl od běžných regulací neřídí jednotlivé technologie odděleně, ale optimalizuje provoz celého objektu jako jednoho energetického celku.
Systém pracuje v reálném čase, průběžně vyhodnocuje, jak objekt reaguje na vytápění či chlazení, jaké má tepelné ztráty a jak se vyvíjí spotřeba v průběhu dne i roku. Na základě těchto dat zpřesňuje své predikce, snižuje odběrové špičky, efektivněji využívá energii z fotovoltaiky a udržuje požadovaný komfort při minimální spotřebě energie.
Celé řešení je technicky otevřené a připravené na budoucí rozšiřování. Umožňuje integraci fotovoltaiky, bateriových úložišť, nabíjecí infrastruktury pro elektromobily i dalších technologií a splňuje požadavky na kybernetickou bezpečnost včetně směrnice NIS2. Ve spojení s EMS Photomate tak ERAmaster představuje komplexní a dlouhodobě udržitelný koncept pro moderní energetiku budov.
„EMS Photomate se dlouhodobě učí chování konkrétní budovy a přizpůsobuje řízení jejím skutečným provozním potřebám. Nejde o pevně nastavenou regulaci, ale o adaptivní systém, který se v reálném čase neustále vyvíjí. Ve spojení s tepelným čerpadlem ERAmaster tak dokážeme nabídnout řešení, které výrazně zvyšuje energetickou efektivitu budov a zároveň přispívá k rychlejší návratnosti investice,“ shrnuje Barbora Kallerová, Sales Manager společnosti EnergoStation.
Zdroj: Photomate
