Pionýr si zvolil nové vedení

„Mým hlavním cílem je další posílení podpory dobrovolníků v Pionýru a zlepšení komunikace uvnitř spolku,“ říká Michal Rejzek, kterého zná většina spolku pod přezdívkou Krtek. V Pionýru je od svých devíti let, mnoho let vedl oddíl Dálava a nyní je vedoucím 45. pionýrské skupiny Praha 6. Zároveň je od roku 2011 předsedou Pražské organizace Pionýra.
„Od začátku jsem mluvila o tříletém období, v němž bude spolek mít čas najít mladšího a tím i perspektivního nástupce. Je skvělé, že jak předseda, tak oba místopředsedové pracovali ve výkonném výboru u v tomto volebním období, což zaručuje nejen rozvoj a nové nápady, ale také dlouhodobou kontinuitu směřování,“ říká Darina Zdráhalová, která na funkci předsedkyně Pionýra již nekandidovala a bude pro Pionýr pracovat coby předsedkyně Olomoucko-Zlínské krajské organizace Pionýra.
1. místopředsedou byl zvolen Pavel Buchta z Pionýrské skupiny Pionýr Řečkovice a 2. místopředsedou Lukáš Breburda z 96. pionýrské skupiny Veselí Medvědi. Ekonomkou spolku zůstává Kateřina Brejchová. Zvolen byl také nový Výkonný výbor Pionýra, Kontrolní a Rozhodčí komise.
Nejvyšší pionýrské ocenění, Křišťálová vlaštovka, bylo v průběhu víkendového jednání předáno Markétě Fraitová (PS Jince) a in memoriam Tomáši Suchému dlouholetému vedoucímu pionýrské skupiny 1. PTS Táborník Mladá Boleslav, a bývalému předsedovi Středočeské krajské organizace Pionýra.
„Markéta Fraitová vede oddíl, věnuje se krajským aktivitám, pracuje v kontrolní komisi Pionýra, je ekonomkou Pražské i Středočeské krajské organizace, je všude, kde se něco děje. Tomáš Suchý byl tím čemu se říká celoživotní Pionýr. Jeho zásluhy o rozvoj spolku nejen v Mladé Boleslavi jsou obrovské a jeho osobnost v Pionýru citelně chybí,“ řekla k předávání nejvyšších ocenění předsedkyně Pionýra.
Část jednání probíhala v pracovních skupinách, které nabídly delegátům možnost zapojit se do diskusí nad dalším směřováním Pionýra. Debatovalo se například na téma vzdělávání, komunikace a propagace, řízení spolku, ale také o novém webu Pionýra či o krizových situacích v činnosti. Výstupy z těchto debat budou využity v práci nových orgánů spolku.
Pionýr je spolkem dětí a mládeže, který pracuje ve všech krajích ČR, je držitelem titulu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“. Do své činnosti zapojuje více než dvacet tisíc dětí a mladých lidí, v podstatné části členů spolku.
Zdroj: Pionýr
