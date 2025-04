Pionýři vytvořili nový český rekord a připomněli si 35 let obnovení samostatné činnosti

„Nápad na zapálení ohňů na mnoha místech v republice najednou vznikl už při přípravách oslav 30 let, ale před pěti lety nám její realizaci překazila pandemie covidu. Letos už vše vyšlo na jedničku a akce Zapalme ohně se zúčastnilo několik tisíc lidí,“ popisuje předsedkyně Pionýra Darina Zdráhalová. Ohně, které byly zapáleny úderem půl páté odpoledne, se rozhořely na výletech, víkendových akcích nebo na setkání v obcích. U některých se sešli jen členové pionýrského oddílu či skupiny, jiné byly zapáleny i pro rodiče, hosty či veřejnost.

Celkem bylo přihlášeno 144 ohňů, z toho 33 z Plzeňského kraje. „Nejzápadnější a nejvýchodnější oheň dělilo přesně pět set kilometrů, jeden hořel u hájenky v Karlovarském kraji, druhý na sokolském hřišti ve Staříči v Moravskoslezském kraji,“ říká koordinátorka akce Ivana Vejvodová s tím, že nejvíce ohňů, a to hned deset, přihlásila pionýrská skupina Dravci z Ústecké krajské organizace Pionýra. Zajímavé také je, že ve stejnou dobu jako v ČR vzplanuly ohně i tisíce kilometrů daleko – v Litvě a ve Finsku. Zapálili je přátelé šumperských pionýrů.

Aby bylo možné uznat nový český rekord, bylo potřeba všechny ohně nejen zaregistrovat, ale také doložit jejich konání fotografiemi. Po ověření ohňů byl zapsán nový český rekord. „Podobný rekord jsme dosud neevidovali,“ potvrdil prezident pelhřimovské agentury Dobrý den Miroslav Marek. To se nyní změnilo, nový rekord byl dnes zapsán do knihy rekordů.

35 let od obnovení samostatné činnosti si Pionýr připomene v průběhu roku 2025 i dalšími akcemi. „Tou nejbližší je RESET neboli Republikové setkání pionýrských oddílů, koná se od 23. do 25. května v kempu Pilák ve Žďáru nad Sázavou. Přihlášeno je více než 1100 pionýrů a připraveno je mnoho různých aktivit. Hlavně se ale pionýři mohou potkat se svými kamarády z celé republiky,“ popisuje předsedkyně Pionýra Darina Zdráhalová. Významné pionýrské výročí připomene také fotosoutěž nebo podzimní hra Buď ideální, která prostřednictvím pionýrských ideálů pomůže poznat, co je náplní činnosti Pionýra.

Zajímavosti akce Zapalme ohně

• Celkem bylo přihlášeno 144 ohňů.

• Nejvíce ohňů (33) bylo přihlášeno z Plzeňského kraje, nejméně (3) z Libereckého.

• Nejzápadněji v ČR hořel oheň PS des. St. Roubala Habartov v Karlovarském kraji, hájenka u Paliho.

• Nejvýchodněji - PS Přátelství, Moravskoslezská KOP, sokolské hřiště ve Staříči.

• Nejjižněji - PS Křemže, Jihočeský kraj, Křemže.

• Nejseverněji - 5. PS Děčín, Ústecký kraj, na své táborové základně.

• Největší vzdálenost mezi dvěma ohni byla rovných 500 km. Jednalo se o nejzápadněji a nejvýchodněji přihlášený oheň.

• Pionýři z PS Chomutov rozdělávali oheň po indiánsku, tedy bez sirek.

• Spřátelený dům dětí v litevském Šiauliau a finští pionýři v Tampere zapálili své ohně v tisíce kilometrů vzdálených místech ve stejné chvíli jako jejich přátelé v Šumperku.

Zdroj: Pionýr, z. s.

