Piškanderdulá v Novém Boru: Pocta Věře Říčařové a Jindřichu Štreitovi

Vrcholným momentem večera bude vernisáž výstavy fotografií Jindřicha Štreita, jednoho z nejvýraznějších představitelů české i evropské dokumentární fotografie. Ve své nové tvorbě se vůbec poprvé obrací k „neživým“ bytostem, loutkám. Přistupuje k nim však s empatií a respektem, jako by šlo o člověka.
„Když jsem se setkal s loutkami Františka Vítka, měl jsem pocit, že mají vlastní osudy. Nejsou to věci. Jsou to bytosti, které v sobě nesou lidské příběhy,“ říká Jindřich Štreit k projektu, jenž vznikl z osobního přátelství i dlouhodobého obdivu k tvorbě této autorské dvojice.
Na fotografiích zachycuje loutky z představení Piškanderdulá, jejichž autorem je řezbář a loutkář František Vítek, dlouholetý tvůrčí partner Věry Říčařové. Představení Piškanderdulá patří k vrcholům českého moderního loutkového divadla. Svou poetikou se vrací ke kořenům divadla a dává loutkám bytostný výraz.
„Nápis jsme zahlédli na zdi kostela, napsaný dětskou rukou. Uchvátil nás a pojmenovali jsme tak naše představení,“ přibližuje Věra Říčařová původ názvu. Piškanderdulá se tak stává symbolem toho, co zůstává slovům nedostupné.
Autorská dvojice Říčařová–Vítek patří k nejvýraznějším osobnostem českého moderního loutkového divadla. Jejich tvorba představuje jedinečné propojení výtvarného umění, řezbářství, scénografie a herectví a dlouhodobě překračuje hranice tradičního divadelního jazyka.
Součástí večera bude také slavnostní křest knihy Piškanderdulá, vydané Kulturou Nový Bor, s.r.o. ve spolupráci s Městem Nový Bor. Publikace propojuje fotografie Jindřicha Štreita s výtvarnými pracemi Františka Vítka a kresbami Věry Říčařové a vytváří tak svébytný umělecký dialog napříč obory.
Odborný kontext večera nabídne významný historik a teoretik umění Jaromír Zemina, který o tvorbě Věry Říčařové říká: „Věra citlivě rozehrává pohyby loutek a sama hraje – jak znamenitá je to herečka, umělkyně nepatrných pohybů, gest a proměn tváře na první pohled japonsky nehybné, jak subtilní, graciézní a noblesní je její hra s loutkou i na loutku.“
Událost má i mezinárodní přesah. Do Nového Boru přijedou hosté z Německa a Švýcarska, což potvrzuje význam a inspirativní sílu této autorské dvojice v evropském kontextu.
Večerem bude prostupovat hudba dvou výrazných osobností české hudební scény: multiinstrumentalisty Jiřího Stivína a kytarového virtuóza Štěpána Raka. Jejich společné vystoupení nabídne jedinečné hudební setkání na pomezí improvizace a autorské tvorby.
Večer Piškanderdulá tak připomene nejen významné jubileum novoborské kulturní scény, ale především osobnosti, které zásadním způsobem ovlivnily podobu českého loutkového divadla i fotografického umění, a jejichž odkaz přesahuje hranice České republiky.
