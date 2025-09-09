Pithart, Rychetský, Uhde: Přijďte k volbám!

Petr Pithart, Pavel Rychetský, Milan Uhde
Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.
Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?
Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...
Už tento víkend se koná největší festival ve střední Evropě zaměřující se na fanoušky Harry Pottera. Akce láká tisíce lidí z České republiky a Slovenska. LexiCon i letos pozval herce z oblíbené...
Celorepublikový festival Den architektury začíná přesně za měsíc a zveřejňuje kompletní program. V letošním roce nabídne od čtvrtka 2. do úterý 7. října 2025 na 450 zdarma přístupných akcí nejen pro...
Z nevítaných návštěv divokých prasat na fotbalovém hřišti v brněnském Jundrově se stává nepříjemná tradice. Minulý pátek trávník rozryli tak, že se na něm nedá hrát. V pondělí večer se divočáci na...
Horácké divadlo připravuje premiéru hry Velbloud v zemi nikoho. Je inspirovaná skutečným příběhem, který začal na Havlíčkobrodsku těsně po skončení druhé...
Zlínská Univerzita Tomáše Bati (UTB) zrekonstruovala část budovy vysokoškolské koleje U12. Jde o bývalý baťovský internát v centru města. Opravené jsou pokoje...
V Safari Parku Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku odchovávají prvního bércouna Petersova v historii zoo. Mládě se narodilo v srpnu. Bércouni Petersovi jsou...
Kulturní prostor Aula na Jiráskově gymnáziu v Náchodě bude hostit v sobotu 13. září od 19 hodin koncert plzeňské indiefolkové kapely Ida the Young, nové hvězdy nezávislé hudební scény. V pátek 19....
Vedení Liberce možná už tuto zimu uzavře chátrající zimní stadion Svijanská aréna, který je nejvyužívanějším sportovištěm v městském Sport parku. Důvodem je...
Případ, ke kterému vyjížděli českobudějovičtí strážníci, ukazuje, co s člověkem mohou udělat drogy. Třiatřicetiletý muž dvakrát v krátké době vyšplhal po hromosvodu do čtvrtého patra ubytovny, kde...
Při rekonstrukci bytu na Americké třídě v Plzni vybouchl v úterý po poledni plyn. Zranil se dvaapadesátiletý muž, který potrubí opravoval. Výbuch ho popálil na horní části těla.