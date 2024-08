Pitrův most v Rajhradě je v rekonstrukci, řidiči si zajedou

Jiří Crha (ODS), náměstek hejtmana Jihomoravského kraje: “Je to historická a kulturní památka České republiky. Konstrukce mostu už byla ve špatném stavu. Nevyhovující byla i šířka silnice, to znamená, že dojde k rekonstrukci nosných prvků. Bude vyměněna železobetonová deska a dojde k rozšíření vozovky. Most je spojnicí mezi městem Rajhrad a Benediktýnským klášterem.”

Objížďka pro veškerou dopravu je stanovena obousměrně od Rajhradu po ulici Masarykova směrem do Vojkovic, přes Židlochovice do Blučiny, dále do Opatovic, Rajhradic a zpět do Rajhradu.

Jiří Crha (ODS), náměstek hejtmana Jihomoravského kraje: “Vedle toho Pitrova mostu je i lávka pro pěší, která se bude také rekonstruovat ve spolupráci s městem Rajhrad.”

Dopravní omezení by mělo skončit v únoru 2025, podle stavební firmy by však práce mohly finišovat na konci letošního roku. Cena rekonstrukce přesahuje 22 milionů korun.

Zdroj: POLAR televize Ostrava