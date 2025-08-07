PIZZA! PIZZA! POP UP: Itálie v Holešovické tržnici. Přijďte si prodloužit léto!

Oběd, odpolední spritz i večerní pohoda
Festival začíná v 11 hodin a nabídne tak ideální příležitost zajít si sem na polední pizzu s kolegy, dát si v klidu espresso a vychutnat si společně první zářijové slunce. Přirozeně pak můžete zůstat na skleničku, potkat přátele, posedět v lehátku a nechat den plynout – přesně tak, jak to mají Italové rádi.
Itálie mnoha chutí a podob
Volně přístupný program si mohou návštěvníci užívat až do 22 hodiny. V hlavní roli zazáří pizzy mnoha chutí a neodolatelné křupavosti od špičkových pizza mistrů z celé Prahy. To ale nebude vše! Své nezastupitelné místo zde budou mít i další italské speciality, osvěžující spritz, bublinky i relax u hudby. A kdo by toužil nasytit i své mozkové buňky, bude mít jedinečnou příležitost u tematického stánku jazykové školy Lingua nostra, kde si pod vedením rodilých mluvčích může vyzkoušet výslovnost, naučit se první fráze nebo si popovídat o pizze, kávě i životě v Itálii.
Koncept vychází z italského stylu trávení času mezi prací a večeří – tzv. aperitiva. Právě ten se organizátoři snaží přenést do pulzující Prahy – s pizzou v ruce, skleničkou prosecca a podzimním sluncem v zádech. „PIZZA! PIZZA! POP UP není jen food event. Chceme lidem nabídnout zážitek, který znají z italských náměstí – dopřát si v klidu oběd venku pod slunečníkem, nebo přijít po práci na něco dobrého s přáteli, užít si chuť a vůni křupavého těsta, dobrý drink a pohodu,“ říká Aleš Víšek z programového oddělení Holešovické tržnice.
Co vás čeká?
• Skvělé pizzy od špičkových pizzamistrů ve variantách známých i méně tradičních. Vždy však na těstě, které je chloubou každého z nich.
• Barová zóna ve stylu aperitiva – spritz, negroni, prosecco, italská vína. Chybět však nebude ani vychlazené pivo.
• Hudba v rytmu Itálie.
• Prodloužení léta – pohodová atmosféra, lekce itaštiny, šperky inspirované přímořským životem.
Shrnující informace
PIZZA! PIZZA! POP UP
čtvrtek 4. září 2025
11:00 – 22:00
Tržní náměstí, Holešovická tržnice, Praha 7,
https://www.holesovickatrznice.cz/pronájem-náměstí
vstup volný
Mediálním partnerem akce je Český rozhlas Praha / https://praha.rozhlas.cz.
Více informací o akci sledujte v události na Facebooku.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.