Pizzamat nebo prádlomat: ORLEN přináší nové služby pro zákazníky na cestách

  9:00
Praha 7. ledna 2026 (PROTEXT) - ORLEN nadále rozvíjí paletu služeb na svých čerpacích stanicích. Nově na čerpací stanici ORLEN v Průhonicích, umístěné na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna, spustil pilotní provoz dvou samoobslužných služeb – pizzamatu a prádlomatu. Obě novinky doplňují širokou nabídku pohonných hmot, alternativních paliv, elektrické energie a doplňkových služeb, jako je mycí stanice nebo občerstvení Stop Cafe. Pro ORLEN je to další inovace během realizace strategie rozšiřování nepalivového segmentu a doplňkových služeb na čerpacích stanicích.

Čerpací stanice v Průhonicích patří mezi klíčové stanice v celé síti 443 čerpacích stanic značky ORLEN. Díky své poloze, rozlehlosti, odpočívce pro kamiony a rozsahu služeb, patří mezi nejvyhledávanější. „Proto je také vhodným místem pro testování inovací,“ říká Rostislav Moravec, ředitel sítě čerpacích stanic ORLEN v Česku, a dodává: „Na podzim jsme zde instalovali vysokorychlostní dobíjecí stanici pro elektromobily, nyní přidáváme automaty na pizzu a praní prádla. A soudě podle prvních pár týdnů provozu, je o tyto nové služby mezi zákazníky zájem.“

Spuštěním automatizovaného prodeje pizzy a praní prádla uzavírá síť ORLEN rok plný inovací, ve kterém potvrdila svou pozici jedničky na trhu a naplnila klíčové strategické cíle v oblasti dekarbonizace a rozvoje nepalivového segmentu. „Potvrdili jsme růst v palivovém segmentu, uvedli alternativní palivo HVO100 Diesel na desítku stanic, spustili první vlastní vysokorychlostní dobíjecí stanice. Rozšířili jsme nabídku v nepalivovém segmentu a také představili koncept samoobslužné čerpací stanice s automatizovanou prodejnou. Značku Stop Cafe zákazníci najdou i mimo čerpací stanice. Pilotní projekty, jako pizzamat a prádlomat, jsou dalším krokem v naší strategii zvyšovat komfort zákazníků na cestách,“ uzavírá Rostislav Moravec.

Pizzamat od společnosti 360pizza nabízí zákazníkům možnost rychlého občerstvení 24/7 bez čekání na obsluhu. Pizzamat provozuje společnost 360pizza, za níž stojí známý podnikatel Petr Cichoň, zakladatel značek Bageterie Boulevard a Crocodille. Jde o koncept samoobslužné pizzerie, kde si zákazník může během několika minut zvolit svou oblíbenou pizzu – tu, kterou pizzerie připravila na míru, následně zchladila a umístila do automatu. Výsledek je dokonale čerstvý a připravený kdykoli během dne či noci. „Využíváme síť našich pizzerií 360pizza, kde naši pizzaři připravují čerstvé pizzy ze surovin z restaurační kuchyně tak, abychom našim zákazníkům u Pizzamatu 360pizza mohli nabídnout nekompromisní kvalitu, rychlost, čerstvost a chuť stejně tak, jako v našich restauracích. Další obrovskou výhodou je extrémní úspora času pro zákazníka a dostupnost 24/7. Získává si velikou oblíbenost u majitelů elektromobilů, kteří efektivně využijí čas pro nabití svého vozu,“ říká Radek Vrba, zástupce společnosti 360pizza.

Prádlomat dodává společnost Bestseries, český lídr v oblasti samoobslužných prádelních kiosků. Zařízení je vybaveno vysokokapacitními pračkami s objemem 8 a 18 kg a sušičkou s kapacitou 18 kg. Standardní cyklus praní trvá přibližně 30–40 minut, sušení 15–30 minut, takže zákazník může mít vše hotové zhruba do hodiny. „Naším cílem je nabídnout praktickou službu pro lidi na cestách – od profesionálních řidičů po rodiny, které chtějí během pauzy efektivně využít čas. Díky vysokokapacitním pračkám a rychlému cyklu praní a sušení mohou zákazníci vyřešit vše během jedné zastávky,“ říká Jan Holý, spoluzakladatel společnosti Bestseries.

Pizzamat a prádlomat jsou pilotní projekty, které bude ORLEN vyhodnocovat v kontextu dalších konceptů. Tyto inovace jsou součástí širší strategie rozšiřování nepalivového segmentu a ORLEN je otevřený spolupráci s retailovými partnery napříč segmenty – od supermarketů přes fastfoody až po technologické firmy – s cílem přinášet zákazníkům moderní služby a pohodlí na cestách.

ORLEN – mezinárodní síť pohonných hmot, energií a občerstvení

Síť čerpacích stanic ORLEN je součástí skupiny ORLEN Unipetrol, vlastněné mezinárodní skupinou ORLEN, která provozuje více než 3500 čerpacích stanic ve střední Evropě v sedmi zemích - v Polsku, Česku, Německu, Litvě, Maďarsku, Rakousku a na Slovensku. Síť ORLEN v Česku zahrnuje celkem 443 čerpacích stanic s tržním podílem na objemu prodaných paliv 28,6 %. Jak počtem čerpacích stanic, tak objemem prodaných paliv je síť ORLEN lídrem českého trhu. Oblíbenost značky ORLEN u českých spotřebitelů potvrzuje fakt, že síť čerpacích stanic ORLEN již šestkrát získala titul Nejdůvěryhodnější značka v České republice a třikrát cenu Obchodník roku.

ORLEN na svých čerpacích stanicích nabízí prvotřídní pohonné hmoty Efecta s prokazatelnými čisticími účinky a prémiová paliva Verva, která vedle péče o motorovou soustavu mají maximálně vylepšeny výkonnostní parametry. Součástí nabídky jsou také alternativní paliva zkapalněný ropný plyn (LPG), stlačený zemní plyn (CNG), syntetické palivo HVO100 Diesel a bateriová a vodíková elektromobilita. Elektrickou energii poskytuje ORLEN na 294 dobíjecích bodech, vodíkové stanice provozuje na pražském Barrandově a v Litvínově-Záluží.

Významnou součástí nabídky je koncept občerstvení Stop Cafe, který tvoří klíčový pilíř nepalivového segmentu značky ORLEN. V České republice je Stop Cafe dostupné na 363 ze 443 čerpacích stanic, tedy na více než 80 % z nich. V rámci celé mezinárodní sítě je tímto konceptem vybaveno téměř 2500 čerpacích stanic. Stop Cafe nabízí široký sortiment občerstvení a potravin – od oblíbených hotdogů a kávy až po více než tisíc produktů, včetně balených potravin, hotových jídel a specialit v tradičních, vegetariánských i veganských variantách. Nabídka se neustále rozvíjí – pražské kompetenční centrum ORLEN připravuje nové produktové řady zaměřené na zdravý životní styl, včetně snídaní, pečiva, hotových jídel a produktů privátní značky, které budou reagovat na aktuální trendy a potřeby zákazníků.

ORLEN dále nabízí vlastní tankovací karty EASY a BUSINESS a provozuje dvě mobilní aplikace – věrnostní aplikaci ORLEN a aplikaci pro péči o vůz Mycí digi linka.

Zdroj: ORLEN

