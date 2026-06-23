PLANEO CUP zná všechny vítěze. Nejúspěšnějším týmem byla Sparta

Autor:
  10:39
Sledovat Metro na Googlu

Praha 23. června 2026 (PROTEXT) - Po měsících kvalifikačních bojů a šesti finálových turnajích zná Pohár mládeže FAČR – PLANEO CUP své šampiony ve všech kategoriích. Čtrnáctý ročník největšího mládežnického fotbalového turnaje v České republice vyvrcholil v Hlučíně, kde se rozhodovalo o posledních dvou titulech v kategoriích U9 a U8. Oba získala AC Sparta Praha, která tak ovládla celkem čtyři z šesti finálových turnajů letošního ročníku.

Do čtrnáctého ročníku PLANEO CUPU se zapojilo rekordních 1065 týmů z 309 klubů z celé republiky, což představuje více než 20 tisíc mladých fotbalistů a fotbalistek. Turnaj probíhal od září 2025 do června 2026. Kvalifikační turnaje se uskutečnily od září do listopadu 2025 a následně od března do dubna 2026, finálové turnaje pak v květnu a červnu 2026.

   

Vedle úspěchů tradičních fotbalových značek ale letošní PLANEO CUP znovu ukázal také sílu menších klubů. Stříbrné medaile si z Hlučína odvezly Okříšky v kategorii U9 a Dukla Jižní Město v kategorii U8. Právě možnost poměřit síly s nejlepšími týmy v republice bez ohledu na velikost klubu patří dlouhodobě k hlavním myšlenkám celé soutěže, do které se letos zapojilo více než tisíc týmů z celé České republiky. Mezi další vítěze letošního ročníku se zařadily také FC Baník Ostrava v kategorii U12 a SK Sigma Olomouc v kategorii U11. V kategoriích U13, U10, U9 a U8 se z prvenství radovala AC Sparta Praha, která se stala nejúspěšnějším klubem letošního PLANEO CUPU.

Finálové turnaje jsou vyvrcholením celoroční práce tisíců mladých hráčů, trenérů i organizátorů. Jsme hrdí na to, že PLANEO CUP dlouhodobě roste a dává dětem po celé republice možnost zažít velký turnaj, poměřit síly s nejlepšími a hlavně si užít fotbal. Věříme, že i letošní finále přineslo spoustu nezapomenutelných momentů,“ uvedl Tomáš Opluštil, ředitel prodejní sítě PLANEO.

Všechny finálové turnaje letošního ročníku sledoval přímo na místě také ambasador projektu Jan Koller. „Kouzlo PLANEO CUPU spočívá hlavně v tom, že na finálový turnaj se může dostat opravdu i tým z vesničky. Těch příkladů je tady spousta. Děti si pak mohou zahrát proti Spartě, Baníku nebo Olomouci a zažít atmosféru velkého finále. To je pro ně něco, na co budou dlouho vzpomínat.“ Podle Kollera navíc cesta k úspěchu ve fotbale nevede pouze přes talent. „Když je tam vůle, snaha a pracovitost, dá se toho dokázat opravdu hodně. Silná hlava často dokáže nahradit věci, které někomu třeba chybí po fotbalové stránce,“ dodává ambasador PLANEO CUPU.

Fotbalové turnaje nabídly kromě zápasů také bohatý doprovodný program pro celé rodiny. „PLANEO CUP podporujeme již čtvrtým rokem a jsme hrdí, že můžeme být jeho součástí. Dává nám smysl inspirovat mladou generaci ke sportu a sdíleným zážitkům,“ říká Markéta Haraldsson, brand manager značky Hisense CZ/SK. Ta i letos nabídla finalistům chill out & play zónu a rodičům prostor k odpočinku. Partnerem finálových turnajů byla také společnost LEGO, která ve své fan zóně představila mimo jiné fotbalové stavebnice inspirované světovými hvězdami, jako jsou Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé nebo Vinícius Júnior.

PLANEO CUP dlouhodobě patří mezi nejvýznamnější mládežnické sportovní projekty v České republice. Vedle sportovních výsledků si klade za cíl podporovat pohyb dětí, týmovou spolupráci a pozitivní vztah ke sportu. Také letošní ročník potvrdil, že mládežnický fotbal má v České republice silné zázemí a dokáže spojovat děti, rodiče i celé sportovní komunity napříč regiony. Organizátoři už zároveň spustili registrace do nadcházejícího ročníku PLANEO CUP 2026/2027. Kluby se mohou přihlašovat do 30. června 2026.

 

Zdroj: Crest Communications

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho novou podobu navrhl MCA atelier. Zatímco část Pražanů proměnu chválí, očekávání jiných zůstala...

Jiřák po dvou a půl letech otevírá. Podívejte se, co změnila velká rekonstrukce

Náměstí Jiřího z Poděbrad během slavnostního otevření po rekonstrukci (17....

Náměstí Jiřího z Poděbrad, které je jedním z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších míst v Praze, prošlo významnou rekonstrukcí. Už zítra se slavnostně v novém kabátu otevře. Oprava vyvolávala mezi...

Příroda tu porazila člověka. Projděte se po zaniklé trati v Českém středohoří

Tady trať končí. Kousek dál se v roce 2013 utrhl svah.

Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy na dálnici D8 a prošli krajinou Českého středohoří, která dodnes nese jizvy po jedné z největších...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma

Koupací biotop Radotín

Blíží se tropické počasí a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to nejlepší přírodní koupání. Objevte s Metro.cz pět skvělých přírodních koupališť, kde si naplno užijete ten pravý...

GALERIE: Bizarní, barevná i historická. Tato auta budí v pražských ulicích pozornost

Otlapkovaný a onálepkovaný Trabant 601 kombi

Tohle nevyfotit by byl hřích! Také se vám někdy stane, že narazíte na neobvyklý automobil, který stojí za to sdílet na internetu? Nabízíme vám galerii barevně i tvarově zajímavých vozidel, na která...

Pražané chtějí platit kartou. Podnikatelé bez terminálu tak přicházejí o tržby

V Praze preferují bezhotovostní platby. Sedm z deseti Pražanů kvůli nemožnosti...

Bezhotovostní platby se v Praze staly běžnou součástí každodenního života. Podle aktuálního průzkumu společnosti FiskalPRO preferuje platbu kartou téměř 89 procent Pražanů a více než 70 procent z...

24. června 2026  16:38

Horkovod z Dukovan zafixuje teplo na dnešních cenách, plynové kotelny postupně skončí

Jaderná elektrárna Dukovany

Stabilní cenou tepla pro Brňany argumentují příznivci více než dvacetimiliardové investice do horkovodu z Jaderné elektrárny Dukovany. Ve středu však vůbec poprvé městská firma Teplárny Brno, která...

24. června 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Mladík na domácí party znásilnil čtrnáctiletou dívku, uvěznil ji v koupelně

Mladý muž znásilnil nezletilou dívku, od soudu odešel s pětiletou podmínkou....

Znásilnění čtrnáctileté dívky dnes u pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové přiznal dvacetiletý muž. Podle obžaloby čin spáchal loni v létě v opilosti během domácí party v domě na...

24. června 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Přijďte se kochat nádherou. Stát výjimečně otevře unikátní fluoritové jeskyně

Prohlídka přírodní památky Jeskyně pod Sněžníkem v bývalém fluoritovém dole.

Těch, kteří míří na známou rozhlednu Děčínský Sněžník a vědí, že pár set metrů pod nimi v 723 metrů vysoké pískovcové skále jsou i nádherné jeskyně plné zářícího fluoritu, není mnoho. Puklin a...

24. června 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zámek Holešov nabídne kostýmované prohlídky i projížďky historickým kočárem

ilustrační snímek

Návštěvníky zámku v Holešově na Kroměřížsku v pondělí 6. července, kdy je státní svátek, provedou průvodci v dobových kostýmech. V nedalekém muzeu kovářství...

24. června 2026,  aktualizováno 

Výrobce létajících robotů a Jihočeská univerzita vyvíjí systém na ochranu srnčat

ilustrační snímek

Zlepšit ochranu srnčích mláďat před senosečí by mohl nový letecký systém, který spolu s vědci z Jihočeské univerzity vyvíjí český výrobce létajících robotů...

24. června 2026  14:56,  aktualizováno  14:56

Olomoucká zoo pomáhá zvířatům zvládat horko pomocí sprch, bazénů i ledu

ilustrační snímek

V bazénech, hlubokých norách, pod sprchou či ve stínu stromů hledají v těchto parných dnech úlevu před vysokými teplotami zvířata chovaná v Zoologické zahradě...

24. června 2026  14:53,  aktualizováno  14:53

Společnosti Frontera a Kupari zahajují prodej komplexu měděných dolů Piedras Verdes v Sonoře v Mexiku

24. června 2026  16:29

Jihlava otevřela moderní terminál, z centra města odvede tisíce aut denně

V Jihlavě se otevřel nový centrální dopravní terminál za 1,8 miliardy korun....

Jihlava udělala zásadní krok k proměně své dopravní infrastruktury. Správa železnic společně s městem dnes slavnostně otevřela první etapu nového centrálního dopravního terminálu u jihlavského...

24. června 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Nemoc bez pulsu nebyla to nejhorší. Po léčbě boreliózy přišlo peklo, říká žena

Pavlína Navrátilová z Prostějova trpí vážnou a vzácnou autoimunitní nemocí...

Dříve s dcerou jezdila na kole, na koloběžce, chodily na výlety a trávily společně čas venku. Dnes většinu dní jen leží. Její svět se zmenšil na postel a bolest a jak sama říká, smích a radost se od...

24. června 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Skončete to do dvou minut, nebo odcházím. Bůh šašek chtěl rychlý rozsudek

Lukáš Stančík označil soudní jednání ohledně svěření do péče malé Evelínky,...

Lukáši Stančíkovi, který o sobě rád říká, že je vyvoleným a bohem, dnes samosoudce Okresního soudu Plzeň-město prodloužil délku podmínečného odsouzení s dohledem probačního úředníka o půl roku. Podle...

24. června 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

V plzeňské zoo se narodila dvě mláďata jeřábů bělošíjích, jde o ohrožený druh

ilustrační snímek

V plzeňské zoo se narodila dvě mláďata jeřábů bělošíjích. Jsou zařazeni na listinu ohrožených druhů zvířat IUCN a CITIES. Po několika neoplozených snůškách jde...

24. června 2026  14:29,  aktualizováno  14:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.