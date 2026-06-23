PLANEO CUP zná všechny vítěze. Nejúspěšnějším týmem byla Sparta

Do čtrnáctého ročníku PLANEO CUPU se zapojilo rekordních 1065 týmů z 309 klubů z celé republiky, což představuje více než 20 tisíc mladých fotbalistů a fotbalistek. Turnaj probíhal od září 2025 do června 2026. Kvalifikační turnaje se uskutečnily od září do listopadu 2025 a následně od března do dubna 2026, finálové turnaje pak v květnu a červnu 2026.
Vedle úspěchů tradičních fotbalových značek ale letošní PLANEO CUP znovu ukázal také sílu menších klubů. Stříbrné medaile si z Hlučína odvezly Okříšky v kategorii U9 a Dukla Jižní Město v kategorii U8. Právě možnost poměřit síly s nejlepšími týmy v republice bez ohledu na velikost klubu patří dlouhodobě k hlavním myšlenkám celé soutěže, do které se letos zapojilo více než tisíc týmů z celé České republiky. Mezi další vítěze letošního ročníku se zařadily také FC Baník Ostrava v kategorii U12 a SK Sigma Olomouc v kategorii U11. V kategoriích U13, U10, U9 a U8 se z prvenství radovala AC Sparta Praha, která se stala nejúspěšnějším klubem letošního PLANEO CUPU.
„Finálové turnaje jsou vyvrcholením celoroční práce tisíců mladých hráčů, trenérů i organizátorů. Jsme hrdí na to, že PLANEO CUP dlouhodobě roste a dává dětem po celé republice možnost zažít velký turnaj, poměřit síly s nejlepšími a hlavně si užít fotbal. Věříme, že i letošní finále přineslo spoustu nezapomenutelných momentů,“ uvedl Tomáš Opluštil, ředitel prodejní sítě PLANEO.
Všechny finálové turnaje letošního ročníku sledoval přímo na místě také ambasador projektu Jan Koller. „Kouzlo PLANEO CUPU spočívá hlavně v tom, že na finálový turnaj se může dostat opravdu i tým z vesničky. Těch příkladů je tady spousta. Děti si pak mohou zahrát proti Spartě, Baníku nebo Olomouci a zažít atmosféru velkého finále. To je pro ně něco, na co budou dlouho vzpomínat.“ Podle Kollera navíc cesta k úspěchu ve fotbale nevede pouze přes talent. „Když je tam vůle, snaha a pracovitost, dá se toho dokázat opravdu hodně. Silná hlava často dokáže nahradit věci, které někomu třeba chybí po fotbalové stránce,“ dodává ambasador PLANEO CUPU.
Fotbalové turnaje nabídly kromě zápasů také bohatý doprovodný program pro celé rodiny. „PLANEO CUP podporujeme již čtvrtým rokem a jsme hrdí, že můžeme být jeho součástí. Dává nám smysl inspirovat mladou generaci ke sportu a sdíleným zážitkům,“ říká Markéta Haraldsson, brand manager značky Hisense CZ/SK. Ta i letos nabídla finalistům chill out & play zónu a rodičům prostor k odpočinku. Partnerem finálových turnajů byla také společnost LEGO, která ve své fan zóně představila mimo jiné fotbalové stavebnice inspirované světovými hvězdami, jako jsou Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé nebo Vinícius Júnior.
PLANEO CUP dlouhodobě patří mezi nejvýznamnější mládežnické sportovní projekty v České republice. Vedle sportovních výsledků si klade za cíl podporovat pohyb dětí, týmovou spolupráci a pozitivní vztah ke sportu. Také letošní ročník potvrdil, že mládežnický fotbal má v České republice silné zázemí a dokáže spojovat děti, rodiče i celé sportovní komunity napříč regiony. Organizátoři už zároveň spustili registrace do nadcházejícího ročníku PLANEO CUP 2026/2027. Kluby se mohou přihlašovat do 30. června 2026.
Zdroj: Crest Communications