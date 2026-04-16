Platební trh zrychluje. Cenu Visa Awards 2025 získali lídři každodenního placení

  14:10
Praha 16. dubna 2026 (PROTEXT) - Společnost Visa i letos ocenila klíčové hráče českého bankovního a platebního trhu. Ocenění Visa Awards 2025 putovala bankám a partnerům, kteří v uplynulém roce nejvýrazněji přispěli k rozvoji digitálních plateb, inovací a zákaznické zkušenosti. Výsledky potvrzují, že Česko patří v digitálním placení ke špičce.

Slavnostní večer Visa Awards 2025 se letos uskutečnil v pražské galerii Signal Space, která je známá propojením technologií, umění a digitálních inovací. Letošní ročník se nesl v retrofuturistickém duchu, jako průvodce ideálním světem budoucnosti plateb.  

Technologický pokrok už dnes totiž formuje každodenní finanční návyky Čechů. Digitálně chce platit už většina Čechů (84 %), devět z deseti lidí (91 %) považuje platbu kartou za nejrychlejší způsob placení a více než polovina Čechů by dokonce podpořila povinné přijímání digitálních plateb (54 %)*. Visa proto letos ocenila ve třinácti kategoriích ty, kteří nejlépe rozvíjejí digitální placení, přicházejí s inovacemi a dlouhodobě posouvají celý trh vpřed. 

Vítězové Visa Awards 2025 

  • #1 Issuer – Raiffeisenbank
  • #1 Acquirer – Global Payments
  • #1 New Cards – Fio banka
  • #1 Sustainable bank – Komerční banka
  • #1 Innovations – mBank
  • #1 Digital proposition – Česká spořitelna
  • #1 Leader in Payment Systems – Daniela Pešková (Česká spořitelna)
  • #1 Premium – MONETA Money Bank
  • #1 Business proposition – Česká spořitelna
  • #1 Bank Branch – Komerční banka
  • #1 Visa as a Service – Partners Banka
  • #1 Money Movement – ČSOB, Česká spořitelna a Raiffeisenbank
  • #1 New Flows – wFlow 

Visa Awards dlouhodobě ukazují, jak rychle se český platební trh posouvá dopředu. Vidíme, že inovace už nejsou jen o technologii samotné, ale hlavně o tom, jak zjednodušit a zpříjemnit každodenní život klientům. A právě to naši partneři dělají skvěle,“ říká Petr Polák, Country Manager Visa pro Českou republiku

Ocenění za největší podíl aktivních karet v portfoliu Visa, #1 Issuer, letos získala Raiffeisenbank, zatímco v kategorii #1 Acquirer uspěla společnost Global Payments za nejvyšší meziroční nárůst objemu transakcí provedených kartami Visa. Fio banka potvrdila svou dynamiku v meziročním růstu nových karet Visa a zvítězila v kategorii #1 New Cards

Výraznou stopu zanechala také Komerční banka, která si odnesla hned dvě ocenění. První za udržitelnost v kategorii #1 Sustainable Bank a druhou v kategorii #1 Bank Branch za nejlepší kamennou bankovní pobočku. V kategorii #1 Innovations dominovala díky inovacím v nositelné elektronice mBank, která patří mezi digitální lídry na českém trhu. 

Silné zastoupení měla i Česká spořitelna. Vedle vítězství za nejlepší digitální nabídku pro klienty v rámci Visa řešení v kategorii #1 Digital Proposition si odnesla i výhru v kategorii #1 Business Proposition za nejlepší řešení pro firemní klienty. 

Lidé za změnou 

Visa Awards tradičně neoceňují jen instituce, ale i konkrétní osobnosti, které stojí za rozvojem celého odvětví. Titul #1 Leader in Payment Systems získala Daniela Pešková z České spořitelny za svůj přínos v oblasti rozvoje platebních systémů. 

Za každou inovací stojí konkrétní lidé. Týmy, které hledají cesty, jak zrychlit platby, zjednodušit uživatelské rozhraní nebo zvýšit bezpečnost transakcí v každodenních situacích. Nejde jen o velké technologické skoky, ale i o stovky menších zlepšení, která klienti často ani nevnímají, ale zásadně jim usnadňují život. Právě schopnost přenést inovace do praxe je důvod, proč Česko patří mezi nejpokročilejší platební trhy v Evropě,“ doplňuje Marcel Gajdoš, generální ředitel Visa pro Českou republiku, Maďarsko a Slovensko

Nové platební scénáře i spolupráce napříč trhem 

Vedle tradičních kategorií Visa ocenila i projekty, které reagují na proměňující se potřeby trhu. Ocenění za nejlepší implementaci služeb Visa do vlastního řešení, #1 Visa as a Service, získala Partners Banka. A společnost wFlow vyhrála v kategorii #1 New Flows za rozšíření plateb Visa do nových oblastí a kanálů. 

Vítězné místo v kategorii #1 Money Movement si letos za projekt sdílených vkladomatů rozdělily ČSOB, Česká spořitelna a Raiffeisenbank. Zazářila i MONETA Money Bank, která si odnesla ocenění v kategorii #1 Premium za největší podíl prémiových karet ve svém Visa portfoliu. 

Ocenění The Visionary od autorů Tomáše Rachunka a Ondřeje Lalaka pracuje s motivem hledí jako symbolem pohledu do budoucnosti. Design vychází z inspirace technologickým pokrokem a vizemi minulého století, které formovaly představy o budoucím světě. “V kontextu večera výherce nepřebírá trofej v tradičním smyslu, ale symbolickou hrdinskou masku. Na pozadí projekcí měst budoucnosti se ocitá v roli toho, kdo nestojí mimo dění, ale podílí se na jeho utváření. Jako by vystoupal na nejvyšší budovu vysněného města a hleděl na svět, který pomáhal budovat,” vysvětluje Rachunek. 

 

*Zdroj dat: Sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos v září roku 2025 na reprezentativním vzorku internetové populace ČR ve věku 18-65 let o celkové velikosti 1 000 respondentů.

 

Zdroj: Visa

 

 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

