Platformu Climate & Sustainable Leaders nově vede Lukáš Ferkl

Novým předsedou správní rady platformy Climate & Sustainable Leaders Czech Republic, z.s. byl zvolen doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D. z členské společnosti EnviTrail, která je expertem v segmentu výpočtu uhlíkové stopy, dekarbonizačních strategií a nefinančního reportingu. Lukáš Ferkl v čele sdružení nahradil odstoupivšího Jakuba Skavroně. Ten sdružení vedl od jeho vzniku téměř pět let a k jeho chodu bude i nadále přispívat z pozice člena poradní Senior Advisory Board.
Lukáš Ferkl vystudoval obor technická kybernetika na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Po studiu založil společnost Feramat Energies zabývající se datovou analytikou v oblasti energetiky a jako ředitel se podílel také na vybudování výzkumného ústavu ČVUT UCEEB se 170 zaměstnanci. Je spoluzakladatelem společnosti EnviTrail, kde působí jako CTO a expertní konzultant a zabývá se výpočty uhlíkové stopy pro malé i velké klienty.
„Je pro mne ctí převzít od Jakuba Skavroně štafetu projektu, kterému v uplynulých letech dal jasný směr. Děkuji mu za těch téměř pět let, co se Climate & Sustainable Leaders Czech Republic věnoval a drajvoval jeho aktivity,“ uvedl bezprostředně po svém jmenování nový předseda správní rady, Lukáš Ferkl a dodal, že jeho nejbližším cílem bude setkat se osobně se zástupci členských společností, udělat update středně a dlouhodobých cílů a samozřejmě také vyhodnotit a zveřejnit výsledky klíčové aktivity spolku, průzkumu Carbon Tracker.
„Roky v čele platformy byly pro mne cennou zkušeností. Nastal ale čas nechat prostor dalším a Lukáš Ferkl se svými zkušenostmi je nástupcem, jemuž pomyslné žezlo předávám opravdu rád,“ uzavřel Jakub Skavroň s tím, že jeho působení v rámci platformy tímto nekončí. I nadále se bude na aktivitách podílet z pozice člena odborné Senior Advisory Board.
Zdroj: Climate & Sustainable Leaders
