PLAUD uvádí PLAUD Note Pro: nejpokročilejší AI záznamník a novou aplikaci PLAUD 3.0 pro produktivitu bez kompromisů

Autor:
  13:42
Praha/San Francisco (USA) 4. září 2025 (PROTEXT) - PLAUD, světová jednička v AI záznamnících, představuje PLAUD Note Pro – profesionální AI hlasový záznamník nové generace – a současně uvádí zásadní aktualizaci aplikace PLAUD 3.0. Řešení je navržené pro lidi, kteří o PLAUD slyší poprvé: snadno zachytí konverzace, přepíše je s vysokou přesností a promění v organizované, akční a bezpečně uložené poznámky. S těmi je možné dále pracovat, sdílet, nebo dále zpracovávat je a analyzovat.

„V PLAUD věříme, že konverzace je forma inteligence. PLAUD Note Pro a aplikace 3.0 pomáhají tuto inteligenci zachytit, pochopit a využít – bez narušení vaší práce,“ říká Nathan Xu, spoluzakladatel a CEO PLAUD.

PLAUD je AI asistent pro práci s konverzacemi. Spojuje specializované nahrávací zařízení a chytrou aplikaci, aby z porad, telefonátů a rozhovorů automaticky vytvořil přesné a akční výstupy.

Jak PLAUD pomáhá v praxi

  • Zachytí dění: diskrétně a kvalitně nahraje schůzky i hovory, aby nic důležitého neuniklo.
  • Porozumí obsahu: přepíše mluvené slovo do textu, rozliší mluvčí a identifikuje témata, rozhodnutí, úkoly a termíny.
  • Připraví výstupy: během minut vytvoří stručné shrnutí, zápis ze schůzky, seznam úkolů a návrh follow-up e-mailu.
  • Umožní dotazování: na obsah se lze ptát přirozeným jazykem („Co jsme slíbili klientovi?“) a odpovědi jsou navázané na konkrétní pasáže záznamu.
  • Zvýrazní priority: jedním stiskem lze označit klíčové momenty, které AI zohlední při zpracování.
  • Produktové Video 

Komu je určeno:

  • Management a projektové týmy: porady, rozhodnutí, akční body.
  • Prodej, konzultace, reality: klientské hovory, námitky, follow-upy.
  • Zdravotnictví: klinické poznámky, předávání péče, dokumentace (HIPAA-ready).
  • Právo/Finance/HR: interview, due diligence, auditní záznamy.
  • Vzdělávání a studenti: přednášky, semináře, výzkumné rozhovory.
  • Média: tiskové brífinky, panelové diskuze, rozhovory, příprava podcastů.

Jednoduché ovládání:

  • Dlouhý stisk: start/stop nahrávání (s vibrační odezvou).
  • Krátký stisk: „Highlight“ pro označení důležitých pasáží.
  • Displej ukazuje stav nahrávání, přenosu, baterie, Wi-Fi/BT, atd.

Bezpečnost a soukromí:

  • Plná shoda s GDPR, SOC 2 Type II, HIPAA; ISO/EN 27001/18031.
  • Šifrování při přenosu i v klidu, řízení přístupu, volba lokálního vs. cloudového zpracování.
  • Data patří uživateli; k dispozici smlouva o zpracování údajů (DPA) a retenční politiky.

Nová aplikace PLAUD 3.0: vaše pracovní „inteligence“ na jednom místě

Aktualizovaná aplikace PLAUD 3.0 (iOS/Android, brzy web/desktop) přináší zcela přepracované rozhraní a AI-řízený pracovní prostor, který propojuje vše důležité z nahrávek do srozumitelných a akčních výstupů.

Klíčové novinky:

• Multimodální vstup: kromě audia můžete během či po nahrávání přidávat textové poznámky, obrázky (např. slidy, tabule) a „Highlights“. AI díky tomu vytváří přesnější, relevantnější a personalizované souhrny, které reflektují, co vám skutečně záleží.

• Vícedimenzionální sumarizace: jedním klikem získáte různé pohledy – rychlý přehled, výpisky (citace, čísla), to-do listy, role-specifické výstupy, mind mapy a další. Doporučení šablon dle obsahu a historie používání.

• Ask Plaud: přirozeným jazykem se ptejte na obsah – „Co klient nejvíc řešil?“, „Na čem jsme se domluvili?“ – odpovědi jsou dohledatelné ke zdroji (traceability). Lze uložit jako poznámku a dále upravovat; k dispozici i globální vyhledávání napříč všemi soubory.

• Projekty (Q4/2025): související nahrávky, poznámky a výstupy pohromadě – ideální pro dlouhodobé iniciativy týmů.

 Co získáte v praxi:

• End-to-end automatizace: nahrát › přepis (112 jazyků včetně češtiny/slovenštiny) › sumarizace › akční výstupy bez ručního přepisování.

• Přesnost a adaptace: rozlišení mluvčích, doménové glosáře, vlastní šablony (k dispozici 2 000+ oficiálních a komunitních).

• Sdílení a export: rychlé předání výstupů do e-mailu, dokumentů či týmových nástrojů.

Plány a ceny aplikace:

• Starter (zdarma): 300 min/měs. přepisu, klíčové AI funkce.

• Pro: 1 200 min/měs., rozšířené šablony a AI funkce.

• Unlimited: neomezené minuty a plná výbava. Pozn.: dostupnost funkcí se může lišit dle plánu.

Specifikace PLAUD Note Pro

• Rozměry/hmotnost: 85,6 × 54,1 × 2,99 mm; 30 g (kreditní karta).

• Displej: 0,95" AMOLED, 600 nitů, 100% NTSC, Corning Gorilla Glass.

• Audio: 4× MEMS mikrofon + AI beamforming, až 5 m; VCS senzor pro telefonní hovory.

• Úložiště: 64 GB; formáty ASR/WAV/MP3.

• Připojení: BLE 5.4; Wi-Fi 2,4/5 GHz; kabelový přenos až 8 MB/s; upload do cloudu při nabíjení.

• Baterie: 500 mAh; až 50 h záznamu; až 75 dní standby.

• Balení: Note Pro, MagSafe pouzdro, MagSafe adaptér pro ne-Apple telefony, USB-C nabíjecí kabel, příručka.

Dostupnost a prodej

• PLAUD Note Pro: doporučená cena v ČR a SR bude 4890 CZK/ 195 EUR a bude dostupný koncem Října. Předobjednávat lze na www.tygotec.cz

• Aplikace PLAUD 3.0: postupně dostupná pro všechny uživatele (iOS/Android); web/desktop bude uvedena koncem Září 2025

 

O společnosti PLAUD

PLAUD buduje další generaci „intelligence infrastructure & interface“ – propojuje hardware, software, cloud a AI, aby zachytil, extrahoval a využil to, co říkáte, slyšíte, vidíte a myslíte. Kombinací AI-native zařízení a aplikace pomáhá profesionálům zefektivnit práci, zlepšit spolupráci a mít jistotu, že žádný podstatný moment v konverzaci nezanikne. PLAUD je držitelem ocenění Red Dot, iF Design Award, Good Design Award a Gold Award (2024) a má hodnocení 4,9/5,0 v App Store.

 

Zdroj: Tygotec s.r.o.

Sledujte nás: PLAUD_CZSK

www.tygotec.cz

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

 

