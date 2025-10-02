Plazma přináší nové možnosti: Mezinárodní týden dárcovství krevní plazmy se koná 6. až 10. října

Mezinárodní týden dárcovství krevní plazmy (International Plasma Awareness Week) se bude konat po celém světě od 6. do 10. října. Tento týden připomíná zásadní roli plazmy při výrobě život zachraňujících léků a vzdává hold těm, kteří plazmu darují. Letošní ročník představí nové globální téma „Plazma přináší nové možnosti“, které poukazuje jak na nezbytnost léčiv vyrobených z krevní plazmy, tak na důležitost vytváření příležitostí a budování komunity pro samotné dárce.
Plazma, která je součástí krve, je nezbytná pří výrobě léčivých přípravků pro řadu závažných zdravotních stavů, včetně poruch imunity, poruch srážlivosti krve, těžkých popálenin a dalších. Používá se také v každodenní zdravotní péči, například při operacích, porodech a transplantacích orgánů. Potřeba léků z plazmy stále roste zejména díky tomu, že věda odhaluje stále nové způsoby jejího využití. Vzhledem k tomu, že na této léčbě jsou závislé stovky tisíc pacientů po celém světě, je darování plazmy nesmírně důležité.
„Mezinárodní týden dárcovství krevní plazmy je silným připomenutím toho, jak i jediné darování může někomu změnit život,“ uvedla Anita Brikman, prezidentka a generální ředitelka Plasma Protein Therapeutics Association. „Je to týden, kdy vyjadřujeme vděk dárcům a zvyšujeme povědomí o klíčové roli, kterou plazma hraje v moderní medicíně.“
„Jsme rádi, že můžeme opět podpořit Mezinárodní týden dárcovství krevní plazmy a vyjádřit poděkování všem dárcům. Léčiva získaná z krevní plazmy mají významný vliv na zlepšení kvality života mnoha pacientů v České republice,“ uvedla Camelia Isaic, vedoucí pracovní skupiny uživatelů plazmatických proteinů (PUPP) v rámci ČAVO (Česká asociace pro vzácná onemocnění).
“Mezinárodní týden dárcovství krevní plazmy je skvělou příležitostí ukázat důležitost krevní plazmy a léčivých přípravků z ní získávaných a současně i ocenit každého jednoho dárce, který daruje krevní plazmu a tím zachraňuje a zlepšuje lidské životy”, říká Milan Malý, předseda Sdružení pro plazmaferézu a European Plasma Alliance.
Aby zdůraznila skutečný význam tohoto mezinárodního týdne a posílila jeho globální dopad, přivede PPTA ve spolupráci s GBS/CIDP Foundation International pacienty z celého světa do odběrového centra v Berlíně, kde se budou moci setkat s dárci a poděkovat jim. Toto vzácné a silné setkání umožní dárcům vidět skutečný přínos jejich činu a dá pacientům příležitost vyjádřit upřímnou vděčnost přímo lidem, jejichž dary jim pomáhají. Návštěva bude připomínkou skutečného lidského spojení, které vzniká s každým aktem darování krevní plazmy. Návštěva bude prezentována na sociálních médiích PPTA koncem tohoto týdne s hashtagy #IPAW2025 a #PlasmaPowersPossibility.
Během celého týdne i po něm PPTA vybízí všechny zdravé dospělé osoby starší 18 let, aby zvážily darování plazmy, která pomáhá zachraňovat životy. Více informací a nejbližší odběrové centrum najdete na stránkách www.pptaglobal.org/donate. Více informací o Mezinárodním týdnu dárcovství krevní plazmy (IPAW) 2025 a další zdroje najdete na stránkách www.plasmaweek.org.
O PPTA
Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA) je organizace sdružující společnosti v oblasti biologického a biotechnologického průmyslu. PPTA zastupuje více než 1000 center pro odběr lidské plazmy v Severní Americe a Evropě, stejně jako výrobce životně důležitých plazmatických proteinových léčiv. Naši členové vyrábějí přibližně 80 % plazmatických proteinových léčiv v USA a 60 % těch evropských. Více informací naleznete na www.pptaglobal.org.
Zdroj: PPTA
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.
