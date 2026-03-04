Plenární zasedání členů České akademie zemědělských věd v roce 2026

Praha 4. března 2026 (PROTEXT) - V Aule České zemědělské univerzity (ČZU) v Praze se uskutečnilo dne 3. 3. 2026 plenární zasedání členů České akademie zemědělských věd (ČAZV) za účasti zástupců státní správy, profesních organizací, univerzit a partnerských institucí.

Úvodního slova se ujal rektor ČZU v Praze prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D., který přivítal přítomné hosty a vyzdvihl význam spolupráce akademické sféry s praxí i státní správou. Následně plenární zasedání zahájil předseda předsednictva ČAZV prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.

V rámci následného programu vystoupil prof. Podrázský s přehledem činnosti předsednictva a jednotlivých odborů ČAZV za uplynulé období. Na něj navázal předseda Vydavatelské rady ČAZV prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D., který informoval o vydavatelské činnosti akademie a rozvoji odborných časopisů. Přehled „ČAZV v číslech“ následně představila ředitelka ČAZV doc. Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA. Ředitelka ke každoročnímu konání pléna členů akademie uvedla, že „ČAZV se snaží kontinuálně pěstovat zvědavost i odbornost – a to prostřednictvím soutěží pro děti a žáky, workshopů pro širokou veřejnost i podpory platformy pro vědce.“

Významnou část programu tvořila vystoupení hostů. Zástupce Ministerstva zemědělství Mgr. Jan Radoš, ředitel odboru precizního zemědělství, výzkumu a vzdělávání, a zástupce Ministerstva životního prostředí doc. Ing. Jaromír Wasserbauer, Ph.D., vrchní ředitel sekce technické ochrany životního prostředí, ve svých projevech akcentovali aktuální výzvy zemědělství a environmentální politiky. Pozdravné vystoupení přednesl také předseda Slovenskej akadémie podohospodárskych vied prof. Ing. Jozef Golian, Dr., který ocenil dlouhodobou spolupráci obou institucí. Mezi hosty zasedání byli rovněž představitelé profesních organizací. Za Zemědělský svaz ČR vystoupila Ing. Veronika Hlaváčková, Ph.D., ředitelka Institutu vzdělávání v zemědělství. Dále k účastníkům zasedání promluvil předseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů Bc. Jiří Michalisko, který vyzdvihl potřebu spolupráce mezi výzkumem a zemědělci.

Součástí plenárního zasedání bylo slavnostní předání ocenění členům ČAZV a významným osobnostem zemědělské vědy, výzkumu a praxe. Celkem bylo uděleno 36 děkovných dopisů, 23 bronzových medailí, 9 stříbrných a 12 zlatých medailí. Ceremoniál moderoval Ing. Zdeněk Novák, předseda Odboru agrárních dějin ČAZV, a ocenění předali vyznamenaným členům ČAZV prof. Podrázský a Mgr. Radoš. Jména všech oceněných osobností vyznamenaných za přínos k rozvoji zemědělského výzkumu a za mimořádný přínos k rozvoji vědy a výzkumu v agrárním sektoru najdete na webových stránkách www.cazv.cz.

Zasedání bylo zakončeno závěrečným poděkováním předsedy předsednictva ČAZV.

Setkání opět potvrdilo význam ČAZV jako odborné platformy propojující vědu, výzkum, vzdělávání i praxi v oblasti zemědělství a příbuzných oborů. ČAZV je významnou organizací s dlouhodobou tradicí, což ve své prezentaci zdůraznila ředitelka ČAZV slovy: „Již téměř 102 let posilujeme českou zemědělskou vědu. Sdružujeme 781 členů, vydáváme 11 časopisů (z toho 10 s impakt faktorem) a jejich viditelnost zajišťujeme prostřednictvím napojení na 36 světových databází. O kvalitu časopisů pečuje 320 členů redakčních rad, 11 editorů a 40 koeditorů a v rámci týmu ČAZV působí 14 zaměstnanců.“ Ředitelka ČAZV proto ve své prezentaci poděkovala všem zaměstnancům, editorům, koeditorům, předsednictvu a všem členům ČAZV za jejich práci pro ČAZV a budování jejího dobrého jména.

 

Zdroj: Česká akademie zemědělských věd

https://www.cazv.cz/

 

 

 

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Lavičky v „Sherwoodu" u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

Metro Českomoravská finišuje s rekonstrukcí, už je známý termín otevření

Vítězný návrh Maxima Velčovského a edit! architects stanice metra linky B...

Zrekonstruovaná stanice metra Českomoravská se po více než roční rekonstrukci otevře už brzy. Dopravní podnik oznámil termín, rekonstrukce se tak stíhá podle plánu do zahájení mistrovství světa v...

4. března 2026  15:22,  aktualizováno  15:35

Hrabalova chata se stala kulturní památkou, má tak ochranu i pro další generace

Hrabalova chata v Kersku.

Chata spisovatele Bohumila Hrabala v Kersku na Nymbursku je nově kulturní památkou, rozhodlo o tom ministerstvo kultury. Objekt je ve vlastnictví Středočeského kraje. V roce 2024 zde bylo otevřeno...

4. března 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

První z obviněných kvůli pískovně v Černovicích míří k soudu

ilustrační snímek

První z obviněných v kauze pískovny v Brně-Černovicích míří k soudu, krajský soud jednání nařídil na druhou polovinu dubna. Vyplývá to z justiční databáze. Jde...

4. března 2026  13:53,  aktualizováno  13:53

Představení Ochotníků z Rantířova přispěje na opravu zázemí hospice

ilustrační snímek

Tradiční benefiční představení Ochotníků z Rantířova letos pomůže s opravou zázemí domácího hospice Bárka v jihlavské Mahenově ulici. Dvě představení hry...

4. března 2026  13:48,  aktualizováno  13:48

Velikonoce 2026: Kdy budou mít obchody zavřeno a proč se na Velký pátek nesmí prát prádlo?

Velikonoční atmosféru v Přerově vytváří mimo jiné bříza s kraslicemi před...

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, ale pro mnohé také oslavou příchodu jara a probouzející se přírody. Zatímco věřící si připomínají zmrtvýchvstání Ježíše Krista, lidové tradice se...

4. března 2026  15:21,  aktualizováno  15:24

Retail Summit 2026: Zdravé vztahy jako motor růstu retailu

4. března 2026  15:16

Olomoucké muzeum má nový vzdělávací cyklus Civilizace, otevře ho egyptolog

ilustrační snímek

Vlastivědné muzeum v Olomouci (VMO) nabídne návštěvníkům výstavně-vzdělávací cyklus Civilizace. Prostřednictvím výstav, přednášek a debat chce zkoumat otázku,...

4. března 2026  13:40,  aktualizováno  13:40

McDonald's míří do krajiny rybníků. Nová restaurace otevřela v Třeboni

4. března 2026  15:14

V Brně otevře nové nákupní centrum, ve slavnostní den obchody nabídnou slevy

Na severu Brna ve čtvrtek 5. března 2026 nové nákupní centrum OC Kaskády...

Dvě desítky nových obchodů od potravin a drogerie přes oblečení až po hobbymarket nebo hračky rozšíří už od čtvrtka nákupní možnosti lidí žijících zejména na severu Brna. U výpadovky na Svitavy vedle...

4. března 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

V Lipně je teď tolik sinic, jako mají přes léto rybníky. Značí to závažnější problémy

Snímek pořídila jedna z družic Copernicus Sentinel-2 18. prosince 2025.

Množství sinic v lipenské přehradě je letos i v zimě extrémně vysoké. Odpovídá hodnotám, které vykazují produkční rybníky v létě. Vyplývá to z analýzy vědců z Biologického centra Akademie věd ČR v...

4. března 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Za hranicemi telekomunikací: Zkoumání deterministických cest k podnikatelskému úspěchu v agentní éře

4. března 2026  14:56

Ostravští kriminalisté objasnili sérii 90 vloupání, škoda byla 1,5 milionu korun

ilustrační snímek

Ostravským kriminalistům se podařilo objasnit sérii 90 případů vloupání do různých objektů a automobilů. Na svědomí ji podle policistů má nezávisle na sobě...

4. března 2026  13:14,  aktualizováno  13:14

