Plenární zasedání členů České akademie zemědělských věd v roce 2026

Úvodního slova se ujal rektor ČZU v Praze prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D., který přivítal přítomné hosty a vyzdvihl význam spolupráce akademické sféry s praxí i státní správou. Následně plenární zasedání zahájil předseda předsednictva ČAZV prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
V rámci následného programu vystoupil prof. Podrázský s přehledem činnosti předsednictva a jednotlivých odborů ČAZV za uplynulé období. Na něj navázal předseda Vydavatelské rady ČAZV prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D., který informoval o vydavatelské činnosti akademie a rozvoji odborných časopisů. Přehled „ČAZV v číslech“ následně představila ředitelka ČAZV doc. Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA. Ředitelka ke každoročnímu konání pléna členů akademie uvedla, že „ČAZV se snaží kontinuálně pěstovat zvědavost i odbornost – a to prostřednictvím soutěží pro děti a žáky, workshopů pro širokou veřejnost i podpory platformy pro vědce.“
Významnou část programu tvořila vystoupení hostů. Zástupce Ministerstva zemědělství Mgr. Jan Radoš, ředitel odboru precizního zemědělství, výzkumu a vzdělávání, a zástupce Ministerstva životního prostředí doc. Ing. Jaromír Wasserbauer, Ph.D., vrchní ředitel sekce technické ochrany životního prostředí, ve svých projevech akcentovali aktuální výzvy zemědělství a environmentální politiky. Pozdravné vystoupení přednesl také předseda Slovenskej akadémie podohospodárskych vied prof. Ing. Jozef Golian, Dr., který ocenil dlouhodobou spolupráci obou institucí. Mezi hosty zasedání byli rovněž představitelé profesních organizací. Za Zemědělský svaz ČR vystoupila Ing. Veronika Hlaváčková, Ph.D., ředitelka Institutu vzdělávání v zemědělství. Dále k účastníkům zasedání promluvil předseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů Bc. Jiří Michalisko, který vyzdvihl potřebu spolupráce mezi výzkumem a zemědělci.
Součástí plenárního zasedání bylo slavnostní předání ocenění členům ČAZV a významným osobnostem zemědělské vědy, výzkumu a praxe. Celkem bylo uděleno 36 děkovných dopisů, 23 bronzových medailí, 9 stříbrných a 12 zlatých medailí. Ceremoniál moderoval Ing. Zdeněk Novák, předseda Odboru agrárních dějin ČAZV, a ocenění předali vyznamenaným členům ČAZV prof. Podrázský a Mgr. Radoš. Jména všech oceněných osobností vyznamenaných za přínos k rozvoji zemědělského výzkumu a za mimořádný přínos k rozvoji vědy a výzkumu v agrárním sektoru najdete na webových stránkách www.cazv.cz.
Zasedání bylo zakončeno závěrečným poděkováním předsedy předsednictva ČAZV.
Setkání opět potvrdilo význam ČAZV jako odborné platformy propojující vědu, výzkum, vzdělávání i praxi v oblasti zemědělství a příbuzných oborů. ČAZV je významnou organizací s dlouhodobou tradicí, což ve své prezentaci zdůraznila ředitelka ČAZV slovy: „Již téměř 102 let posilujeme českou zemědělskou vědu. Sdružujeme 781 členů, vydáváme 11 časopisů (z toho 10 s impakt faktorem) a jejich viditelnost zajišťujeme prostřednictvím napojení na 36 světových databází. O kvalitu časopisů pečuje 320 členů redakčních rad, 11 editorů a 40 koeditorů a v rámci týmu ČAZV působí 14 zaměstnanců.“ Ředitelka ČAZV proto ve své prezentaci poděkovala všem zaměstnancům, editorům, koeditorům, předsednictvu a všem členům ČAZV za jejich práci pro ČAZV a budování jejího dobrého jména.
Zdroj: Česká akademie zemědělských věd