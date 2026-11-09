PLG group míří do Srbska, oznámila akvizici platformy Ticket Vision

Akvizice představuje výrazný krok kupředu na balkánském trhu. Součástí PLG group je i Ticketportal, který tak může stavět na síle mezinárodní skupiny a její sítě prodejních platforem.
Společnost Ticket Vision, založená v roce 2005, bude nadále působit pod svou zavedenou značkou www.tickets.rs. Její tým se sídlem v Bělehradě i struktura vedení zůstávají beze změny, včetně generální ředitelky Nataši Šošević.
Transakce je součástí strategie PLG group posílit svou pozici přední evropské technologické a ticketingové společnosti, což zároveň pomáhá další expanzi na nové trhy.
„Jde o naši první investici v Srbsku a důležitý milník v pokračující expanzi naší skupiny. Pevně věříme v dlouhodobý růstový potenciál srbské ekonomiky a v rozvoj tamního trhu zábavních, kulturních a sportovních akcí. V ticketingu mají jasnou konkurenční výhodu platformy, které se staly první volbou spotřebitelů a důvěryhodným místem pro objevování akcí a nákup vstupenek. Čím silnější je povědomí o značce platformy a důvěra spotřebitelů, tím větší viditelnost poskytuje pořadatelům akcí a tím efektivněji mohou oslovit nové publikum“, uvedl Sven Nuutmann, zakladatel a generální ředitel PLG group.
Podle Nuutmanna bude PLG group i nadále investovat do řešení využívajících umělou inteligenci a rozvíjet svou technologickou a ticketingovou platformu.
„Naším cílem je poskytovat zákazníkům ty nejlepší možné řešení a funkce. Nástroje umělé inteligence přinesly v celé skupině zásadní průlom ve vývoji produktů a IT. Zároveň jsme však pevně přesvědčeni, že samotná technologie vstupenky neprodává. Prodej vstupenek skutečně pohání silná a věrná zákaznická základna, přičemž technologie činí nákupní zážitek plynulejším a bezproblémovějším. Jednotná platforma napříč skupinou v kombinaci s největším spotřebitelským publikem ve střední a východní Evropě nabízí pořadatelům akcí jedinečný a vysoce efektivní prodejní kanál", řekl Sven Nuutmann.
Nataša Šošević, generální ředitelka společnosti Ticket Vision, která ve firmě působí 15 let a sehrála klíčovou roli v jejím růstu, vnímá vstup do PLG group jako významnou příležitost pro další rozvoj společnosti.
„Převzetí 100% vlastnictví společnosti Ticket Vision skupinou PLG group představuje důležitou novou kapitolu ve vývoji firmy. Vnímám to jako strategický krok, který otevírá významné příležitosti pro další růst, expanzi a dlouhodobý úspěch. Ticket Vision se díky rozsáhlým zkušenostem v oboru, důvěryhodným partnerstvím a týmu profesionálů etablovala jako přední ticketingová společnost v Srbsku. Se silou, zdroji a strategickou vizí PLG group v zádech máme skvělou příležitost stavět na dosažených úspěších a posunout společnost na další úroveň", uzavírá Nataša Šošević, CEO Ticket Vision.
O PLG group
PLG group je přední nezávislá ticketingová společnost s komplexními službami ve střední a východní Evropě, působící na osmi evropských trzích: v Estonsku, Lotyšsku, Litvě, České republice, na Slovensku, v Polsku, Rumunsku a Srbsku.
Mezi akcionáře PLG group patří Angel Rose Capital, investiční společnost podnikatele a zakladatele skupiny Svena Nuutmanna; BaltCap, jeden z předních investorů do private equity v Pobaltí; a Tristafan, investiční společnost v estonském vlastnictví.
Zdroj: PLG Czech Republic, s.r.o.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59978.