PLG group podepsala smlouvu o akvizici společnosti iaBilet v Rumunsku

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  11:01
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Praha 24. července 2026 (PROTEXT) - Renomovaná skupina PLG group opět rozšiřuje své mezinárodní portfolio, když podepsala dohodu o akvizici platformy iaBilet od fondu Resource Partners, jednoho z největších private equity fondů ve střední a východní Evropě.

Zakladatelé společnosti, kteří se na transakci rovněž podíleli jako prodávající, zůstávají nadále aktivně zapojeni do jejího řízení a očekává se, že budou pokračovat v rozvoji firmy, a to i na těch nejvyšších pozicích.

Prodej byl dotažen pouhých osm měsíců po vstupu Resource Partners do společnosti. Pro tento fond jde o velmi úspěšný exit, který přinese investorům mimořádně rychlou návratnost prostředků.

K podpisu akviziční smlouvy došlo 20. května. Celá transakce bude dokončena po splnění obvyklých podmínek a schvalovacích procesů.

Společnost iaBilet byla založena v roce 2012 a během své existence se stala jednou z nejznámějších ticketingových platforem v Rumunsku. Zprostředkovává prodej vstupenek pro široké spektrum kulturních akcí.

Fond Resource Partners získal většinový podíl ve společnosti v září 2025 a iaBilet od té doby zaznamenal období výrazného komerčního i provozního růstu – ať už jde o onboarding několika významných rumunských festivalů nebo zprovoznění celé řady nových produktů a služeb, a to jak pro zákazníky, tak i pro pořadatele akcí. Příkladem za všechny mohou být samoobslužné nástroje, poskytující pořadatelům větší přehled nad akcí a přístup k pokročilým analytickým možnostem.

Akvizice je součástí dlouhodobé strategie PLG zaměřené na vývoj technologií a ticketingu ve střední a východní Evropě, stejně jako na urychlení mezinárodní expanze. Podle zakladatele a předsedy představenstva Svena Nuutmanna se společnost stále soustředí na trhy s potenciálem dlouhodobého růstu a udržitelného rozšiřování služeb. Vedení společnosti se při plnění tohoto plánu neřídí striktními geografickými hranicemi; naopak věří, že napojením na síť strategického investora se v blízké budoucnosti podaří otevřít možnosti zcela nových trhů.

Ticketingový trh ve střední a východní Evropě má pořád velký potenciál. Průměrné ceny vstupenek v tomto regionu jsou zhruba dvakrát nižší než v západní nebo jižní Evropě. Celý zábavní trh se vyvíjí spolu s inflačními trendy a rostoucími očekávaními zákazníků,” uvádí Nuutmann.

Dodává také, že PLG bude pokračovat v investicích do AI řešení, stejně jako do vývoje sdílených technologických kapacit napříč celou skupinou. Cílem je nabídnout zákazníkům i pořadatelům ty nejlepší možné funkce.

Jsme přesvědčeni o tom, že technologie samotná vstupenku neprodá. Dlouhodobý růst stojí v první řadě na silné a loajální uživatelské komunitě. Technologie pouze zlepšuje zákaznickou zkušenost, dělá nákupy plynulejší a efektivnější. Širší regionální rozptyl, podpořený silnými lokálními platformami v jednotlivých zemích, tak může pro organizátory vytvořit efektivní prodejní kanál,” doplňuje Nuutmann.

V dnešním ticketingovém odvětví se dopředu derou zejména platformy, které spotřebitelé vnímají jako silná a důvěryhodná místa pro objevování akcí a nákup vstupenek. Čím silnější značka a důvěra zákazníků, tím větší viditelnost pro pořadatele. Ti takto snáze osloví nové publikum,” zakončuje šéf PLG.

Po dokončení transakce a uzavření všech nutných procesů plánuje PLG posoudit možnosti dalšího rozvoje aktivit v Rumunsku. Právě iaBilet v tom má hrát významnou roli. Klíčoví členové současného vedení – generální ředitel Emil Ionescu, provozní ředitel Razvan Manta a technologický ředitel Daniel Cute-Petric – zůstanou součástí skupiny PLG a budou se podílet na další fázi jejího rozvoje.

Emil Ionescu, zakladatel a CEO společnosti iaBilet, uvádí:

Když jsem před téměř 15 lety iaBilet zakládal, snil jsem přesně o tomto – stát se součástí něčeho velkého a silného. Být součástí ekosystému, který je orientovaný na výsledky, a tak uspět na světových trzích a společně za pomoci poctivých a inovativních služeb budovat silnou mezinárodní skupinu. Nechceme hrát jen domácí pohár, naším cílem je Liga mistrů. Je pro mě ctí být součástí společnosti PLG a pomáhat proměnit její vizi ve skutečnost. Společně bude náš business ještě silnější.

O PLG

Skupina PLG v současnosti působí v Estonsku, Litvě, Lotyšsku, České republice, na Slovensku, v Polsku a v Rumunsku. Jde o jednu z nejznámějších ticketingových společností ve střední Evropě. Jejími akcionáři jsou investiční společnost Angel Rose Capital zakladatele Svena Nuutmanna, přední pobaltský private equity fond BaltCap a estonská investiční společnost Tristafan.

O Resource Partners

Resource Partners je nezávislý private equity fond založený v roce 2009, který se zaměřuje na kapitálové investice do společností orientovaných na spotřebitele v členských státech Evropské unie ve střední a východní Evropě. Od svého založení fond získal kapitál ve třech investičních generacích fondů a uskutečnil investice v celkové hodnotě přesahující 500 milionů eur.

 

Zdroj: PLG Czech Republic, s.r.o.

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