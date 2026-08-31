Plicní longevity: Jak neztratit dech ani v důchodu?

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Praha 31. srpna 2026 (PROTEXT) - Už jste někdy přemýšleli o tom, co je skutečným motorem vaší každodenní energie? Pečujeme o své srdce, hlídáme si cholesterol nebo stav kloubů, ale na jeden z nejdůležitějších orgánů často zapomínáme – na plíce. Přitom jsou to právě ony, které zásobují každou buňku našeho těla kyslíkem a umožňují nám aktivní a plnohodnotný život. Pokud jste vstoupili do druhé poloviny života a chcete si udržet vitalitu, je nejvyšší čas zaměřit se na „plicní longevity“ neboli vědomou péči o dlouhověkost našich plic.

Proč plíce s věkem potřebují více pozornosti?

Hlavní orgán naší dýchací soustavy dosahuje svého funkčního vrcholu v rané dospělosti, přibližně mezi 20. a 25. rokem života. V této době dokáží zdravé plíce dospělého člověka pojmout úctyhodných 6 litrů vzduchu, což odpovídá zhruba třem velkým dvoulitrovým lahvím. Bohužel, stárnutí je přirozený, do velké míry biologicky naprogramovaný proces, který se nevyhýbá ani dýchacímu ústrojí.

Kolem 30. až 35. roku života začíná kapacita plic pozvolna a nepozorovaně klesat. Tento úbytek se může zdát zpočátku zanedbatelný, ale v průběhu let se sčítá:

  • Jednosekundová vitální kapacita – tedy objem vzduchu, který dokážeme s maximálním úsilím vydechnout za první sekundu – klesá po 25. roce přibližně o 1 až 2 % ročně.
  • Celková usilovná vitální kapacita klesá přibližně o 0,2 litru za každou dekádu, a to i u zdravých lidí, kteří nikdy v životě nekouřili.

Po padesátce se tyto změny stávají znatelnějšími. Dochází k přirozenému poklesu elasticity plicní tkáně, plicní sklípky (alveoly) se zvětšují a ztrácejí svůj tvar, což zhoršuje přenos kyslíku do krve. Zároveň se mírně oslabují dýchací svaly, včetně bránice, a hrudní koš může lehce ztuhnout, což omezuje maximální objem nadechnutého vzduchu.

Překvapivé souvislosti: Plíce jako štít celkového zdraví

Zdravé plíce nejsou důležité jen pro to, abychom se nezadýchali při chůzi do schodů. Vědecké výzkumy ukazují na existenci takzvané plicně-imunitní osy. Plíce obsahují miliony imunitních buněk, které plní zásadní funkce – čistí vdechované nečistoty, bojují s infekcemi a hojí mikroskopická poškození způsobená neustálým roztahováním a stahováním při dýchání.

Pokud plíce stárnou předčasně nebo jsou poškozené, tyto imunitní buňky nedokážou nečistoty efektivně odstraňovat. To spouští v těle chronický zánět, který se může šířit krevním oběhem dál do těla. Výzkumy ukazují, že snížená funkce plic často předchází a přímo souvisí s dalšími vážnými zdravotními problémy, jako jsou:

  • Vysoký krevní tlak a srdeční onemocnění
  • Metabolická onemocnění a cukrovka 2. typu
  • Autoimunitní potíže a osteoporóza
  • Kognitivní pokles, zhoršení paměti a celková tělesná křehkost

Péče o dech je tak v podstatě tou nejlepší investicí do celkového zdraví a vitality celého organismu.

5 tipů pro plicní dlouhověkost

Vzhledem k tomu, že plíce nemají schopnost regenerovat již zničenou tkáň, je včasná prevence tou nejlepší cestou, jak dech uchránit před předčasným stárnutím. S postupujícím věkem je proto dobré, vybrat si z různých možností přirozené podpory plic a vytvořit si z nich zdravý návyk.

1. Dýchejte nosem a hlídejte domácí vlhkost

Dýchání nosem slouží jako sofistikovaný, přirozený filtr, zvlhčovač a ohřívač vzduchu, čímž chrání průdušky před přímým kontaktem s chladem, prachem či nečistotami. Doma si hlídejte optimální vlhkost vzduchu mezi 40 % a 60 %. Příliš suchý vzduch totiž vysušuje sliznice, které jsou pak náchylnější k infekcím. Vyhýbejte se také náhlým teplotním šokům – například při přechodu z vyhřátých (či v létě klimatizovaných) prostor do venkovního prostředí se na chvíli zastavte a dýchejte klidně nosem.

2. Pohyb jako nejlepší posilovna pro plicní sklípky

I když pravidelný trénink nedokáže zvrátit přirozenou ztrátu elasticity plic, výrazně posiluje vytrvalost dýchacích svalů a zlepšuje schopnost těla hospodařit s kyslíkem. Věnujte se pravidelně aerobnímu pohybu, jako je svižná chůze, plavání nebo jízda na kole. Každá svižná procházka je vynikající posilovna pro plicní sklípky, udržuje jejich funkčnost a podporuje krevní oběh v celé hrudní oblasti.

3. Dechová cvičení z pohodlí domova

Posílit plíce můžete i vsedě u televize nebo před spaním v posteli. Vyzkoušejte tyto techniky:

  • Brániční dýchání: Položte si ruku na břicho a vědomě se nadechujte „do břicha“ namísto mělkého dýchání do horní části hrudníku. To pomáhá plně zapojit bránici a provětrat i spodní části plic.
  • Prodloužený výdech: Snažte se, aby byl váš výdech přibližně dvakrát delší než nádech. Pomáhá to efektivněji odvádět z plic zbytkový vzduch a zároveň to aktivuje uklidňující část nervové soustavy.
  • Trénink dýchacích svalů (IMT): Můžete využít i speciální trenažéry (např. Powerbreathe), které kladou při nádechu odpor a fungují jako „činky pro dechové svaly“. Skvělou alternativou je také pravidelný zpěv nebo hra na dechový nástroj, které zlepšují kontrolu nad dechovými svaly.

4. Protizánětlivá strava a důsledná hydratace

To, co jíme a pijeme, přímo ovlivňuje zdraví plicní tkáně. Po padesátce se zaměřte na potraviny s protizánětlivým účinkem bohaté na vitamíny C, D, E a omega-3 mastné kyseliny, které chrání plíce před oxidačním stresem:

  • Jezte více tučných mořských ryb (makrela, losos), vlašských ořechů nebo lněného oleje.
  • Do jídelníčku zařaďte šípkový čaj, rakytník, papriky či kysané zelí.
  • Dbejte na pitný režim: Dostatek tekutin je zcela zásadní pro kvalitu hlenu v dýchacích cestách. Při správném zavodnění zůstává hlen řidší, což usnadňuje přirozenou samočisticí schopnost plic a odkašlávání případných nečistot či patogenů.

5. Nepodceňujte sílu očkování

S přibývajícím věkem imunitní systém přirozeně oslabuje, což zvyšuje náchylnost k plicním infekcím, jako je zápal plic či bronchitida. Tyto infekce mohou plíce po padesátce zbytečně oslabit a způsobit dlouhodobé poškození tkáně. Proto se starším dospělým doporučuje pravidelné očkování proti chřipce, pneumokokům, COVID-19 či RSV. Aktivní přístup k očkování není přehnanou opatrností, ale projevem zodpovědnosti a péče o vlastní dlouhověkost.

Kdy už nejde o obyčejné nachlazení?

Zejména v chladnějších měsících nebo během smogových situací lidé často přecházejí kašel s tím, že jde o „běžné zimní pokašlávání“ či nachlazení. Kdy je ale na místě zpozornět a vyhledat lékaře?

Přední český pneumolog, prof. MUDr. Milan Sova, Ph.D., přednosta Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno, upozorňuje, že klíčová je délka trvání potíží a doprovodné příznaky. Pokud kašel trvá déle než tři týdny, doprovází ho zadýchávání při běžných činnostech, tlak či bolest na hrudi nebo vykašlávání neobvykle zbarveného hlenu, je návštěva ordinace nezbytná.

„Za přetrvávajícím kašlem a dušností nemusí stát jen infekce. Příčinou může být chronický zánět průdušek, zhoršení astmatu, chronická obstrukční plicní nemoc, ale může být i projevem srdečního selhání nebo onemocnění ledvin. V některých případech se však může jednat také o nádorové onemocnění plic,“ vysvětluje profesor Milan Sova.

Prvním krokem by měla být návštěva praktického lékaře, který zhodnotí potíže a případně doporučí další vyšetření. Mezi ta základní patří rentgen hrudníku, vyšetření plicních funkcí pomocí spirometrie nebo laboratorní testy. V indikovaných případech následuje CT vyšetření plic, neboli počítačová tomografie (Computer Thomography), která patří mezi zobrazovací metody. Využívá se také v Programu časného záchytu karcinomu plic, protože dokáže na snímcích zobrazit i velmi malý nádor – tedy onemocnění v počátečním stadiu, kdy se nijak neprojevuje.

Screeningový program představuje bezplatnou a unikátní možnost preventivní péče, protože pacient je dlouhodobě pod dohledem, který zahrnuje pravidelné vyšetření u pneumologa. O vstup do programu se mohou zajímat všichni dlouholetí kuřáci (i bývalí) ve věku 55 – 74 let.

Profesor Milan Sova připomíná, že strach z vyšetření by nikdy neměl převážit nad touhou po zdraví a dlouhém životě bez dechových omezení: „Kuřáci jsou více ohroženi nejen rakovinou plic, ale také rozvojem chronické obstrukční plicní nemoci nebo plicní fibrózy. A to jsou všechno diagnózy, které je díky pravidelným kontrolním vyšetřením možné stanovit v počátečním stádiu a zahájit tak léčbu včas, kdy má pacient nejlepší prognózu. Pacienti se často obávají složitých nebo nepříjemných vyšetření, ale většina z nich je rychlá, dostupná a nebolestivá.“

 

Seznam zdrojů:

https://www.lung.org/lung-health-diseases/how-lungs-work/lung-capacity-and-aging 

https://www.bbc.com/future/article/20250908-the-simple-test-to-check-how-old-your-lungs-are 

https://www.health.harvard.edu/newsletter_article/breathing-life-into-your-lungs 

https://medlineplus.gov/ency/article/004011.htm

https://www.lung.org/blog/your-aging-lungs

https://publications.ersnet.org/content/erj/48/5/1471

https://publications.ersnet.org/content/errev/29/157/200087

https://publications.ersnet.org/content/erj/44/5/1332

 

Zdroj: ADDICTS PR

 

 

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