Významným momentem bylo oznámení, že organizace získala Značku spolehlivosti AVPO ČR, která potvrzuje transparentní a odpovědné fungování organizace.
Výtěžek koncertu podpoří další ročník Dne otevřených srdcí, který chce StropOFFka zachovat pro rodiny zdarma. Hosté večera otevřeli i témata dostupnosti podpory, sociálních nácviků a budoucnosti dětí po skončení základního vzdělávání. „Když po lidech chceme důvěru, musíme být připraveni ukázat, že si ji zasloužíme,“ uvedl předseda správní rady Pavel Kašpar.
Více: Večer pro StropOFFku a Značka spolehlivosti!
Zdroj: StropOFFka z.ú.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60245.