Plně odolné notebooky B360X a B360X Pro od Getac přinášejí pracovníkům v terénu výkonnou AI na okraji sítě

Stručné zprávy:
- Nové modely B360X a B360X Pro od společnosti Getac jsou vybaveny výkonnými procesory Intel® CoreTM Ultra 5/7/X7 s výpočetním výkonem až 180 TOPS*, což zajišťuje výjimečný výkon umělé inteligence na okraji sítě.
- Mezi další klíčové vlastnosti patří velký čtrnáctipalcový displej WUXGA LumiBond (1 400 nitů), Wi-Fi 7 a Bluetooth 6, přizpůsobitelné vstupní a výstupní porty a standardně integrovaná kamera Windows Hello.
- Modely B360X a B360X Pro jsou ideální pro odborníky v oblastech obrany, veřejné bezpečnosti, veřejných služeb a výroby, kteří pracují v prostředích, kde není snadno dostupná spolehlivá konektivita ke cloudovým modelům umělé inteligence.
Getac Technology Corporation (Getac), přední poskytovatel odolných výpočetních a mobilních video řešení a výrobce s pokročilými vlastními kapacitami, dnes oznámil uvedení na trh nové generace plně odolných notebooků B360X a B360X Pro, které jsou navrženy tak, aby přinesly výkonnou AI na okraji sítě odborným pracovníkům v první linii působícím v náročných a izolovaných prostředích.
Obě nová zařízení navazují na osvědčené dědictví oblíbené řady B360 společnosti Getac a nabízejí vylepšené výpočetní schopnosti, větší čtrnáctipalcový displej, zvýšenou bezpečnost a komplexní možnosti připojení, to vše v kompaktním a přenosném provedení. Díky tomu jsou ideální pro odborné pracovníky v první linii v odvětvích, jako je veřejná bezpečnost, veřejné služby, výroba a obrana, kteří potřebují výkonná a zároveň univerzální zařízení k plnění složitých úkolů v nejrůznějších terénních situacích a scénářích.
Špičkový výkon poháněný umělou inteligencí na okraji sítě
Srdcem nových modelů B360X a B360X Pro je nový výkonný procesor Intel® CoreTM Ultra 5/7/X7** (série 3) s grafickým čipem Intel® Graphics a technologií Intel® AI Boost, který poskytuje výjimečný výkon pro multitasking, datově náročné úlohy a aplikace vylepšené umělou inteligencí, a to i v případě, že není k dispozici připojení ke cloudu. To pomáhá odborným pracovníkům v terénu zpracovávat data lokálně na okraji sítě, přijímat rychlejší rozhodnutí v terénu a bezpečněji zacházet s citlivými informacemi.
Obě zařízení jsou rovněž vybavena čtrnáctipalcovým displejem WUXGA LumiBond s technologií Getac Sunlight Readable (1400 nitů) pro vynikající čitelnost a použitelnost, přičemž kapacitní dotykový displej lze ovládat i v rukavicích nebo při práci v dešti.
Vylepšená univerzálnost, konektivita a bezpečnost
Modely B360X a B360X Pro, navržené pro výjimečnou univerzálnost v terénu, se pyšní celou řadou možností připojení, včetně standardně integrovaných technologií Wi-Fi 7 a Bluetooth 6, spolu s volitelným dedikovaným GPS s L1/L5, 4G LTE a 5G Sub-6 a SA podle potřeby. Zákazníci si mohou také vybrat z řady přizpůsobitelných konfigurací vstupních a výstupních portů, včetně až dvou portů ThunderboltTM 4 Type-C pro vysokorychlostní přenos dat, zatímco duální baterie s možností výměny za chodu umožňuje delší používání v terénu mezi jednotlivými nabitími.
Modely B360X a B360X Pro se rovněž vyznačují vylepšenou bezpečností, včetně kamery Windows Hello (prostřednictvím přední kamery s rozlišením 5 MP), modulu TPM 2.0, čtečky čipových karet, uživatelsky vyměnitelného SSD disku PCIe NVMe a standardně integrovaného nástroje Getac Disk Wipe. Mezi volitelné doplňky patří druhý SSD disk (umožňující celkovou kapacitu až 4 TB pomocí dvou 2TB disků), čtečka HF RFID a čtečka otisků prstů.
Plně odolná konstrukce
Stejně jako všechna plně odolná zařízení Getac jsou i modely B360X a B360X Pro konstruovány tak, aby obstály v drsných a náročných pracovních podmínkách. Díky certifikacím MIL-STD-810H, MIL-STD-461G a IP66, stejně jako odolnosti proti pádu z výšky 6 ft (1,8 m) během provozu, vynikají tam, kde by mnoho jiných zařízení selhalo. V případě potřeby je k dispozici také volitelná certifikace odolnosti proti solné mlze.
B360X Pro: výkon připravený na náročné úkoly v kompaktním provedení
Kromě všeho výše uvedeného je model B360X Pro standardně vybaven dvěma vysokokapacitními bateriemi, zatímco volitelná diskrétní grafická karta NVIDIA® RTX PRO 500 Blackwell posouvá grafický výkon na vyšší úroveň, aniž by to mělo vliv na výpočetní výkon. Model B360X Pro je rovněž vybaven volitelnou mediální šachtou, do které lze podle potřeby umístit třetí baterii nebo DVD mechaniku.
Vysoce výkonná doplňková zařízení pro odborné pracovníky pracující v extrémních podmínkách
Díky kombinaci výkonného výpočetního výkonu s umělou inteligencí na okraji sítě, plně odolné spolehlivosti a přenosného provedení jsou modely B360X a B360X Pro ideální volbou pro odborné pracovníky, kteří pravidelně pracují v extrémních prostředích a situacích, kde není k dispozici spolehlivé připojení k internetu:
- Veřejná bezpečnost a záchranné služby: v oblastech postižených katastrofami, kde je komunikace zcela přerušena, se model B360X může proměnit v nezávislé taktické velitelské centrum, které díky pokročilému softwaru pro výpočetní techniku na okraji sítě integruje počítačem podporované dispečinkové systémy (CAD), geografické informační systémy (GIS) a automatickou lokalizaci vozidel (AVL).
- Armáda a obrana: v lokalitách bez dostupného připojení dokáže zařízení B360X Pro bez problémů provozovat vojenské výcvikové a simulační platformy s vysokým výpočetním zatížením, přičemž využívá výpočetní výkon umělé inteligence na okraji sítě ke generování logiky chování virtuálního nepřítele a taktických simulačních modelů.
- Veřejné služby a průmyslová výroba: hluboko v oblastech bez signálu, jako jsou vzdálené přenosové věže, podzemní potrubí nebo složité slepé úhly v továrnách, dokáže B360X na místní úrovni plynule spouštět software CAD a pracovní postupy 3D modelování, což umožňuje přesnou instalaci zařízení a provádění složitých údržbářských činností.
„Skutečná hodnota umělé inteligence se neprojevuje v klimatizovaných serverovnách, ale na absolutním okraji sítě, kde kritická rozhodnutí utvářejí naši globální bezpečnost, obranu a infrastrukturu," říká James Hwang, prezident Getac Technology Corporation. „S modely B360X a B360X Pro boří Getac environmentální hranice výpočetní techniky. Zahajujeme novou éru ‚inteligentní odolnosti' a zajišťujeme, aby ti, kdo chrání a budují náš svět, měli nepřetržitý přístup k umělé inteligenci nové generace, bez ohledu na to, jak extrémní nebo odříznuté od sítě může být jejich prostředí. Nejenže předvídáme budoucnost odvětví odolných zařízení, ale my ji také aktivně definujeme."
Modely B360X a B360X Pro budou k dispozici v listopadu 2026. Další informace najdete na www.getac.com
*Zařízení vybavená procesorem Intel® CoreTM Ultra X7 podporují celkový výpočetní výkon až 180 TOPS (bilionů operací za sekundu).**Procesor Intel® CoreTM Ultra X7 je k dispozici pouze u modelu B360X
O společnosti Getac
Getac Technology Corporation je vedoucím světovým podnikem v oblasti odolných mobilních technologií s podporou umělé inteligence a inteligentních videořešení, včetně notebooků, tabletů, softwaru, kamer nositelných na těle, palubních videozáznamových systémů, správy digitálních důkazů a řešení pro podnikovou videoanalýzu. Řešení a služby společnosti Getac jsou navrženy tak, aby umožňovaly mimořádné praktické postupy pracovníkům v první linii v náročných podmínkách. V současné době Getac obsluhuje zákazníky ve více než 100 zemích v oblastech obrany, veřejné bezpečnosti, záchranné služby, hasičských a záchranných složek, veřejných služeb, automobilového průmyslu, přírodních zdrojů, výroby, dopravy a logistiky. Společnost Getac byla časopisem Newsweek uznána jako jedna z „nejdůvěryhodnějších společností světa" za rok 2024. Další informace najdete na: https://www.getac.com. Zapojte se do blogu Getac Industry nebo sledujte společnost na LinkedIn a YouTube.
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Kontakt: Getac Technology Corporation, Christin Wang, christin.wang@getac.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59737.