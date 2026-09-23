Plodnost není samozřejmost. Pronatal nabízí párům vyšetření plodnosti zdarma

„Nejčastěji se setkávám s obrovskou touhou po dítěti a zároveň s obavou, jestli už není pozdě. Dnešní medicína umí opravdu hodně, ale biologické hodiny zastavit neumíme. S věkem klesá počet i kvalita vajíček, proto je důležité znát svou situaci včas. Někdy může být nejdůležitější právě informace, kterou žena nechce slyšet – pokud ji ale dostane včas, stále má možnost se podle ní rozhodnout,“ říká MUDr. Eva Cinádrová z kliniky PRONATAL Repro.
Mladý věk automaticky neznamená bezproblémovou plodnost
Jednou z tváří kampaně je influencerka Daniela Šplíchalová, která sama zjistila velmi brzy, že možnost mít jednou vlastní děti není samozřejmostí. V devatenácti letech prodělala závažný zánět, kvůli kterému jí lékaři nakonec museli odstranit oba vejcovody. Pokud by chtěla mít v budoucnu biologicky vlastní děti, jedinou možností pro ni bylo nechat si odebrat a zamrazit vajíčka.
„Být mladá pro mě automaticky neznamenalo být plodná. V devatenácti letech jsem řešila něco, o čem většina lidí v tomto věku vůbec nepřemýšlí. Kvůli zdravotním komplikacím jsem přišla o vejcovody a odběr vajíček pro mě představoval jedinou možnost, jak si zachovat šanci mít jednou vlastní děti. Dnes jsem maminkou dvou holčiček a sama vím, jak důležité je o své plodnosti něco vědět včas. Ne proto, aby se ženy zbytečně bály, ale aby měly informace a mohly se podle nich rozhodovat,“ říká Daniela Šplíchalová.
Právě její příběh ukazuje jednu z hlavních myšlenek kampaně Plodnost není samozřejmost: problémy s reprodukčním zdravím se mohou objevit v jakémkoliv věku a často o nich člověk dlouho vůbec nemusí vědět.
Biologické hodiny medicína zastavit neumí
Největším rizikovým faktorem ženské plodnosti zůstává věk. Žena se rodí s konečnou zásobou vajíček, která se během života postupně snižuje. Výraznější pokles reprodukčního potenciálu přichází zejména po 35. roce života a po čtyřicítce je pravděpodobnost spontánního početí již výrazně nižší.
Moderní reprodukční medicína dnes nabízí řadu možností, jak párům pomoci, biologické stárnutí vajíček ale nedokáže zvrátit. Ženám, které vědí, že chtějí mateřství odložit do pozdějšího věku, může za určitých okolností pomoci také social freezing, tedy preventivní zamrazení vajíček v mladším věku.
Smyslem vyšetření přitom není ženy strašit ani jim určovat, kdy mají mít děti. Má jim naopak poskytnout informace, které mohou využít při plánování vlastní budoucnosti.
Plodnost se netýká pouze žen
Kampaň zároveň upozorňuje na skutečnost, že problémy s početím nejsou pouze ženským tématem. Mužský faktor může být samostatnou nebo spolupůsobící příčinou neplodnosti a základním vyšetřením mužské plodnosti je spermiogram.
„Když se páru nedaří otěhotnět, stále se velmi často jako první začne hledat příčina u ženy. Plodnost je ale záležitostí obou partnerů a vyšetření by tomu mělo odpovídat. U muže je spermiogram jednoduchým prvním krokem, který nám poskytne důležité informace o počtu, pohyblivosti a dalších parametrech spermií. Ideální je proto nečekat s vyšetřením až na okamžik, kdy se pár o dítě dlouhodobě neúspěšně snaží,“ říká MUDr. Jan Lacheta, zástupce vedoucí lékařky PRONATAL Sanatorium.
Kvalitu spermií může negativně ovlivňovat také životní styl – například kouření, nadměrná konzumace alkoholu, obezita, dlouhodobý stres, užívání anabolických steroidů nebo působení některých toxických látek. Spermatogeneze však průběžně probíhá, a v řadě případů tak lze parametry spermií pozitivně ovlivnit také cílenou změnou životního stylu.
PRONATAL proto v rámci kampaně Plodnost není samozřejmost nabízí ženám i mužům možnost zjistit základní informace o jejich reprodukčním zdraví zcela zdarma. V rámci páru mohou ženy absolvovat vyšetření ovariální rezervy, hladiny prolaktinu a funkce štítné žlázy a muži spermiogram. Páry tak mohou získat mnohem přesnější představu o své aktuální plodnosti a případné další kroky konzultovat s odborníky.
Zdroj: PRONATAL
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59305.