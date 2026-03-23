Plujte s vlajkovou lodí Vileda na vlně provoněných podlahových krytin

Praha 23. března 2026 (PROTEXT) - Jak zrychlit vytírání podlah a tvrdých povrchů? Zařaďte turbo a rozjeďte to s rotačními mopy Vileda. Vileda TURBO sada na podlahu je vlajkovou lodí a číslem jedna na evropském trhu. Obsahuje mop a kbelík. Speciální kbelík zbaví hlavici mopu nečistot a pořádné ji vyždímá pomocí pedálu nebo pouhého stlačení rukojeti. Výsledkem je nablýskaná podlaha, čisté ruce a radost z bleskového úklidu. Prakticky tvarovaná hlavice mopu se dostane i na těžko dostupná místa. Je tvořená měkkými mikrovlákny. Špinavý návlek na mop lze jednoduše z hlavice sundat, vyprat a po čase vyměnit za nový, aniž byste museli kupovat celý úklidový set znovu. Výrobek je vyroben u nás v České republice ve výrobním závodě Lázně Bělohrad se zachováním německé preciznosti. Má prodlouženou záruku až na pět let.

„Naším hlavním výrobním programem je lisování a následná montáž mopů Vileda Turbo s pedálovými ždímači. Každý šedý kbelík se systémem rotace je vyroben z 30 % z recyklovaného polypropylenu. Z nároků na kvalitu jsme přesto neslevili – výrobky jsou testovány na minimální životnost 10 let,“ uvádí Václav Chmel z výrobního závodu v Lázních Bělohrad. „Navíc všechny hlavice Turbo systému vyrábíme u nás – od mikrovláknových svazků až po plastový rámeček. Výrobní závod v Lázních Bělohrad prošel během posledních let řadou změn. Výrazně se rozšířila a stále se rozšiřuje lisovna plastických hmot v rozsahu 100–580 t uzavírací síly vstřikolisů. Navýšili jsme objemy na montáži ždímacích mopů v několika variantách od plochých po mikrovláknové. Šicí dílnu jsme rozšířili o automatizovanou linku. Ročně jsme schopni zpracovat přes 500 tun polyesterového mikrovlákna na háčkovacích strojích,“ dodává Václav Chmel za Lázně Bělohrad.

„Ve shonu každodenního života se může udržování čisté domácnosti zdát jako nikdy nekončící úkol. Ale co kdyby existoval způsob, jak čištění podlah zjednodušit? Mopy Vileda jsou proslulé svou jednoduchostí použití a účinností, což z nich činí ideální nástroj pro dosažení zářivě čistých podlah bez námahy,“ uvádí Adina Skalová, marketingová manažerka značky Vileda. „Než se pustíte do samotného mopování podlah, je důležité připravit si prostor pro co nejúčinnější úklid. Začněte zametením nebo vysáváním, abyste odstranili volné nečistoty a prach. Díky tomu se váš mop Vileda může soustředit na hloubkové čištění, místo aby jen rozháněl volné částice po místnosti. Věnujte zvláštní pozornost rohům a okrajům místnosti, kde se často hromadí více nečistot. Začít s čistým povrchem je základ pro efektivní a důkladné mopování. Nezapomeňte, že čistý a hygienický domov začíná čistou a hygienickou podlahou. S vhodným mopem Vileda a správnými technikami čištění snadno zvládnete úklid podlah a zajistíte tak zářivě čisté a bezbakteriální prostředí pro celou rodinu,“ dodává uvádí Adina Skalová.

Vileda TURBO sada na podlahu (mop + kbelík)

Set kbelíku a rotačního třásňového mopu Vileda TURBO odstraňuje více než 99 % bakterií a virů jen za pomoci vody díky mikrovláknům na mycím návleku. K důkladnému vyčištění podlah není nutné používat žádné chemikálie. Dřevěné a laminátové podlahy mohou těžit z použití Vileda TURBO sada na podlahu. Snadno se používá a má pratelnou hlavici. Ta by se mela měnit za novou ideálně každého půl roku. Umožňuje navíc snadno kontrolovat vlhkost mopu, což je ideální právě pro tyto typy podlah. Doporučená cena výrobku je 998,90 Kč.


Další tipy pro jarní úklid - Výhodné sety

Aby Vileda usnadnila nakupování prostředků na efektivní úklid, připravila několik zvýhodněních setů. Kombinaci výrobků, které jsou nezbytné k Vašemu pohodlnému a efektivnímu úklidu. 

Teleskopiská prachovka Flex&Catch je součástí výhodných setů jako Vileda Flex & Catch teleskopická prachovka a náhrady navíc. Jedná se o cenově zvýhodněný balíček. Pokud si pořídíte prachovku v balíčku nemusíte si už dělat starosti s dalším objednáváním náhrad. Vileda Flex & Catch je perfektní volbou pro rychlé a důkladné odstranění prachu v celé domácnosti. Praktická teleskopická rukojeť umožní pohodlně dosáhnout i na hůře přístupná místa – vysoké skříně, police, žaluzie nebo prostory za radiátory. Je ideální také pro osoby nižšího vzrůstu, protože výrazně rozšiřuje dosah bez nutnosti šplhání či používání stoliček. Flexibilní hlavice se přizpůsobí tvaru povrchu a snadno vyčistí i úzké či zakřivené prostory. Součástí setu jsou také náhrady 5 ks, které účinně zachytávají prach, chlupy i jemné nečistoty. S tímto balíčkem bude úklid rychlejší, hygieničtější a výrazně pohodlnější. Doporučená cena sady je 311,50 Kč.

Sada na úklid s aktivními enzymy

Cenově zvýhodněná sada Vileda Pro Clean s aktivními enzymy přináší efektivní a hygienický úklid pro každou domácnost. Balíček obsahuje 2× viskózní houbičku Pro Clean, 3× víceúčelovou houbičku Pro Clean (2+1) a 3× mikrohadřík Pro Clean (2+1). Všechny položky využívají enzymy, které efektivně rozkládají mastnotu a nečistoty – díky tomu zůstávají hygienicky čisté po delší dobu. Tato sada je ideální pro kuchyň, koupelnu i běžné čištění povrchů. Houbičky si poradí i s odolnější špínou, zatímco mikrohadříky skvěle leští bez šmouh. Díky akčnímu balení (2+1) získáte více produktů za výhodnější cenu – přesně to, co potřebujete pro svěží a čistý domov. Doporučená cena sady je 146,50 Kč.

 

Zdroj: Vileda

 

 

