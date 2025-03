Plynaři uzavřeli část ulice Podhorská v Jablonci nad Nisou

Jana Fričová, mluvčí Jablonce nad Nisou: „Je to v pěší zóně, pracuje tam společnost GasNet, je to hodnocené jako havárie plynového vedení. Společnost tam na několika místech namátkově zjistila úniky plynu, a proto se pustila do oprav celého vedení.“

Výkopové práce se týkají části ulice Podhorské od křižovatky s ulicí Kamenná k náměstí Dr. Farského. Dále budou pokračovat i v části samotného náměstí.

Tomáš Pernis, regionální mluvčí GasNet: „V části ulice Podhorská pokládáme nový nízkotlaký plynovod. Nahrazuje tady starší a už nevyhovující potrubí. Pokračujeme v montážních pracích, které přerušily silné mrazy. Montáž nového plynovodu skončí nejpozději v polovině dubna. Součástí výměny potrubí bude i následné položení dlažby. V místě platí pro chodce i pro vozidla dopravní omezení.“

Jana Fričová, mluvčí Jablonce nad Nisou: „Provoz jako takový vyloženě omezený není, protože jde o pěší zónu, ale problémy asi trochu bude mít zásobování provozoven. Přístup do nich je ale samozřejmě zajištěný.“

Tomáš Pernis, regionální mluvčí GasNet: „Může to být komplikovanější, ale ten přístup tam je pro to zásobování i pro ty chodce.“

Jana Fričová, mluvčí Jablonce nad Nisou: „Bude to poměrně dlouhá oprava. Od křižovatky s Kamennou ulicí to půjde ulicí Podhorskou až na náměstí Dr. Farského.“

V části Podhorské ulice v Jablonci nad Nisou budou dělníci pracovat zhruba do konce dubna.

Zdroj: POLAR televize Ostrava