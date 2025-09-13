Plzeňská filharmonie se stala jedním z hlavních reprezentantů české kultury na světové výstavě Expo 2025 v Ósace

Plzeňská filharmonie ve dnech 4.–8. září 2025 úspěšně reprezentovala Českou republiku a její kulturu na světové výstavě Expo 2025, která probíhá v japonské Ósace. Plzeňští symfonikové se představili celkem třicetkrát – čtyřiadvacetkrát v komorní Daisue Hall Českého pavilonu a šestkrát ve velkém multifunkčním sále Shining Hat Hall, který pojme téměř 2000 návštěvníků. Jejich koncerty navštívilo na patnáct tisíc lidí.

Program byl koncipován jako kulturní dialog mezi českou a japonskou hudební tradicí. Zazněla především díla českého velikána Antonína Dvořáka, ale také skladby japonských autorů Akiry Ifukubeho či Hadžime Sakity. Filharmonie tak zároveň vyjádřila úctu k hostitelské zemi a jejím hudebním kořenům.

„Společně jsme oslavili narozeniny Antonína Dvořáka. Před japonským publikem jsme odehráli Symfonii č. 9 „Z Nového světa“, Symfonii č. 8, Českou suitu, Serenádu pro smyčcové nástroje, Serenádu pro dechové nástroje, komorní tvorbu pro housle a klavír, pro violoncello a klavír a také klavírní trio Dumky,“ ohlíží se za účinkováním Plzeňské filharmonie její ředitelka Lenka Kavalová.

V případě vystoupení v Shining Hat Hall se jednalo o dva výjimečné projekty. První nesl název Čajový obřad z Nového světa, který s filharmonií připravil talentovaný japonský umělec a vizionář Joiči Očiaj. Druhé představení Slunce, Měsíc, čtyři roční období a krajiny, režírované renomovaným hudebníkem Hadžime Sakitou, se zrodilo ze spolupráce s městem Kawačinagano.

Koncerty Plzeňské filharmonie se uskutečnily též během Dnů Plzeňského kraje. Ředitelka Lenka Kavalová spolu se šéfdirigentem Chuheiem Iwasakim a krajským radním pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Liborem Pickou využili této příležitosti k prezentaci působnosti filharmonie před zástupci japonského kulturního světa a byznysu.

„Od účasti na Expu jsme si slibovali propojení česko-japonské kultury a navázání nových kontaktů. To se nám podařilo. Věřím, že se do Japonska opět vrátíme,“ konstatuje Lenka Kavalová a na závěr dodává: „Poděkování patří celému týmu Plzeňské filharmonie, zejména jejímu šéfdirigentovi Čuheiovi Iwasakimu. Dále náleží poděkování generálnímu komisaři Ondřeji Soškovi a jeho týmu. Za finanční podporu velice děkuji našemu zakladateli městu Plzni, dále Plzeňskému kraji a Ministerstvu kultury. Bez této široké kooperace bychom nemohli takto náročný projekt uskutečnit.“ 

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

Václavské náměstí mění tvář. Stavba tramvajových tratí úspěšně pokračuje

Na stavbě nové tramvajové trati v horní části Václavského náměstí už dokončili zesílení stropní desky nad vestibulem stanice metra Muzeum a také rekonstrukci izolačních vrstev. Díky tomu mohli...

Z Nuslí zmizela malba dívky pod ukrajinskou vlajkou. Nahradila ji nová fasáda

Nástěnná malba s dívkou, která se symbolicky schovává pod ukrajinskou vlajkou na soukromé budově v Praze 4, kvůli rekonstrukci fasády zmizela. Malba, která pro mnoho místních a hlavně pro mnoho...

Stavba Dvoreckého mostu zdárně pokračuje.

Stavba Dvoreckého mostu zdárně pokračuje.

Stavba Dvoreckého mostu zdárně pokračuje.

Stavba Dvoreckého mostu zdárně pokračuje.

Dny evropského dědictví. Na Všebaráčnické rychtě v Praze na Malé straně vítali návštěvníky pěkně po staročesku – chlebem a solí.

Plzeňská filharmonie se stala jedním z hlavních reprezentantů české kultury na světové výstavě Expo 2025 v Ósace

Sklizeň obilí v Plzeňském kraji byla podle farmářů dobrá, stěžují si ale na ceny

13. září 2025  16:43

Farmáři v Plzeňském kraji hodnotí letošní kvalitu i výnosy obilovin jako průměrné až velmi dobré. Velmi nízké jsou ale podle nich výkupní ceny všech obilnin i...

Křečovice si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková

13. září 2025  16:17

Křečovice na Benešovsku si dnes připomněly 40 let od premiéry komedie režiséra Jiřího Menzela Vesničko má středisková. Do obce, v níž kdysi snímek vznikl,...

Vozataj Jiří Nesvačil junior předvedl jízdu s rekordním čtyřiadvacetispřežím

13. září 2025  15:58

Vozataj Jiří Nesvačil junior dnes v Kladrubech nad Labem vytvořil nový český rekord, když předvedl jízdu se čtyřiadvacetispřežím. Dosavadní nejlepší výkon v...

Paraglidista nezvládl přistávací manévr, spadl do lesa a zranil se

13. září 2025  16:32

Při pádu nedaleko Černého Dolu v Krkonoších se v sobotu odpoledne vážně zranil paraglidista. Hasiči a členové horské služby jej museli přemístit k vrtulníku, který jej převezl do Fakultní nemocnice v...

Krojované průvody v čele s českými králi dnes prošly Mikulovem a Znojmem

13. září 2025  14:55

Krojované průvody připomínající příjezd českého krále dnes prošly Mikulovem na Břeclavsku a Znojmem, kde se souběžně konají dvě největší vinobraní. Pálavské...

