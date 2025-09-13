Plzeňská filharmonie se stala jedním z hlavních reprezentantů české kultury na světové výstavě Expo 2025 v Ósace

Program byl koncipován jako kulturní dialog mezi českou a japonskou hudební tradicí. Zazněla především díla českého velikána Antonína Dvořáka, ale také skladby japonských autorů Akiry Ifukubeho či Hadžime Sakity. Filharmonie tak zároveň vyjádřila úctu k hostitelské zemi a jejím hudebním kořenům.
„Společně jsme oslavili narozeniny Antonína Dvořáka. Před japonským publikem jsme odehráli Symfonii č. 9 „Z Nového světa“, Symfonii č. 8, Českou suitu, Serenádu pro smyčcové nástroje, Serenádu pro dechové nástroje, komorní tvorbu pro housle a klavír, pro violoncello a klavír a také klavírní trio Dumky,“ ohlíží se za účinkováním Plzeňské filharmonie její ředitelka Lenka Kavalová.
V případě vystoupení v Shining Hat Hall se jednalo o dva výjimečné projekty. První nesl název Čajový obřad z Nového světa, který s filharmonií připravil talentovaný japonský umělec a vizionář Joiči Očiaj. Druhé představení Slunce, Měsíc, čtyři roční období a krajiny, režírované renomovaným hudebníkem Hadžime Sakitou, se zrodilo ze spolupráce s městem Kawačinagano.
Koncerty Plzeňské filharmonie se uskutečnily též během Dnů Plzeňského kraje. Ředitelka Lenka Kavalová spolu se šéfdirigentem Chuheiem Iwasakim a krajským radním pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Liborem Pickou využili této příležitosti k prezentaci působnosti filharmonie před zástupci japonského kulturního světa a byznysu.
„Od účasti na Expu jsme si slibovali propojení česko-japonské kultury a navázání nových kontaktů. To se nám podařilo. Věřím, že se do Japonska opět vrátíme,“ konstatuje Lenka Kavalová a na závěr dodává: „Poděkování patří celému týmu Plzeňské filharmonie, zejména jejímu šéfdirigentovi Čuheiovi Iwasakimu. Dále náleží poděkování generálnímu komisaři Ondřeji Soškovi a jeho týmu. Za finanční podporu velice děkuji našemu zakladateli městu Plzni, dále Plzeňskému kraji a Ministerstvu kultury. Bez této široké kooperace bychom nemohli takto náročný projekt uskutečnit.“