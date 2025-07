Po celé léto bude kompletně uzavřená Karlovarská v Praze

Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK hl. m. Prahy: „Musíme tyto části opravit. Budou se opravovat obruby, částečně i chodníky a také opravíme kompletně odvodnění, což jsou jak uliční vpusti, tak žlaby podél té komunikace.“

Vozovka bude během oprav kompletně uzavřená. Objízdná trasa bude vedena po ulici Slánská, dále po horní části Plzeňské ulice, protože ta spodní se opravuje a tam byste si příliš nepomohli, dále Kukulovou ulicí kolem nemocnice Motol až na Bělohorskou ulici na Vypich a bude vyznačena pro oba směry s cíli Centrum, Břevnov (směr do Prahy) a Ruzyně, D6 (směr z Prahy).

Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK hl. m. Prahy: „K pracím na Karlovarské se přidává také Dopravní podnik hl. m. Prahy, který zde opravuje svoji část tramvajové trati, která vede přes komunikaci a bez úplné uzavírky, kterou my zde máme, by tyto práce udělat nemohli. Oni už před několika lety opravili tu samotnou smyčku, ale nyní přistoupili k pracím na komunikaci, což by bez úplné uzavírky udělat nemohli.“

Vzhledem k náročnosti oprav bylo nutné práce naplánovat na letní měsíce, aby tolik nezatěžovaly dopravu. Technická správa komunikací se na akci dlouho připravovala.

Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK hl. m. Prahy: „My jsme samozřejmě připravovali kompletně několik křižovatek, dalo by se říci i několik desítek křižovatek, abychom usměrnili ten směr na objízdnou trasu a zvýhodnili ji před dalšími směry.“

Vše se musí stihnout během letních prázdnin, předpoklad je, že nejpozději 31. srpna práce skončí. Na objízdné trase platí střední míra dopravní komplikace a v dopravní špičce tak musíte počítat se zdržením deset až třicet minut.

Zdroj: POLAR televize Ostrava