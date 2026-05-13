Po čistce na Instagramu firmy znovu objevují sílu reklamních dárků

  14:56
Praha 13. května 2026 (PROTEXT) - Květnová čistka followerů na Instagramu, kterou uživatelé a zahraniční média označili jako „Great Purge of 2026“, znovu otevřela otázku, kolik sledujících u influencerů představuje skutečné lidi a kolik jen neaktivní, spamové nebo uměle nafouknuté účty. Podle zahraničních médií přišly některé světové celebrity o miliony sledujících a menší či střední tvůrci hlásili poklesy v jednotkách procent. Debata se dotkla i českého trhu, kde firmy stále častěji řeší, zda čísla na sociálních sítích odpovídají skutečnému obchodnímu dopadu.

Pro marketéry je to další připomínka, že vysoký počet sledujících sám o sobě neznamená důvěru, pozornost ani reálného zákazníka. Firmy proto začínají kombinovat digitální kampaně s nástroji, které zůstávají v reálném světě – například s reklamními předměty a firemními dárky.

„Influencer marketing má své místo, ale jeho slabina je zřejmá. Dnes je příspěvek vidět, zítra zmizí ve feedu a pozítří si na něj často nikdo nevzpomene,“ říká Ing. Petra Kaidlová, spolumajitelka společnosti Promo Direct s.r.o. a odbornice na výběr reklamních předmětů. „Naproti tomu kvalitní reklamní hrnek, pero, zápisník nebo taška může být u zákazníka mnoho let. Nepracuje s algoritmem, nepřeskakuje mezi videi a nepotřebuje další nákup dosahu. Prostě tam je – každé ráno, při každé poradě, při každém podpisu.“

Pochybnosti o metrikách sociálních sítí přitom nenarostly ze dne na den. Už v listopadu 2025 začala síť X zavádět funkci „O tomto účtu“, která u profilů zobrazovala mimo jiné informace o zemi nebo regionu účtu, historii uživatelských jmen a další údaje o profilu. U části viditelných účtů to vyvolalo otázky, zda skutečně reprezentují publikum, za které se vydávají. Květnová čistka followerů na Instagramu tuto debatu jen urychlila.

„Pro firmy je to studená sprcha. Najednou se ukazuje, že část čísel, podle kterých se plánovaly kampaně, mohla být nafouknutá, nejasná nebo obtížně ověřitelná,“ doplňuje Kaidlová. „Reklamní předmět má jednu velkou výhodu: existuje ve skutečném světě. Když klient dostane kvalitní hrnek, pero, deštník nebo tašku, nejde o impresi v přehledu kampaně. Je to věc, kterou opravdu používá.“

Podle Promo Direct se v B2B segmentu mění hlavně způsob uvažování o firemních dárcích. Firmy už méně často hledají jen nejlevnější rozdávací předmět. Častěji chtějí praktický dárek pro konkrétní situaci: obchodní schůzku, konferenci, veletrh, interní event, onboarding zaměstnanců nebo péči o klíčové zákazníky.

Význam hmatatelné reklamy roste zejména tam, kde firma pracuje s osobním kontaktem. Na veletrzích, seminářích, obchodních jednáních a firemních akcích si klient kromě rozhovoru odnáší i fyzickou připomínku značky. U stávajících zákazníků pak praktický dárek pomáhá udržet firmu v jejich zorném poli déle než jednorázový banner, krátké video nebo příspěvek v sociálním feedu.

Druhým silným trendem je kvalita a udržitelnost. Firmy se více ptají na materiály, původ a reálnou použitelnost produktů. Roste zájem o ekologické reklamní předměty - rPET, recyklovaný papír, bambus, korek, recyklovaný hliník, nerez nebo bioplasty. Důvodem není jen image, ale i tlak velkých firem na odpovědnější dodavatelské řetězce a ESG komunikaci.

„Letní eventová sezóna 2026 bude dobrým testem. Firmy plánují festivaly, sportovní akce, teambuildingy i obchodní setkání. Z poptávek vidíme, že hmatatelná reklama se nevrací jako nostalgie, ale jako praktická protiváha k digitálním metrikám, kterým lidé přestávají věřit,“ uzavírá Kaidlová.

O společnosti Promo Direct

Promo Direct s.r.o. je český dodavatel reklamních předmětů a firemních dárků s potiskem. V online katalogu nabízí přes 80 000 produktů a ve vlastní provozovně v Hlubočince u Prahy zajišťuje tisk, skladování a výrobu reklamních dárků. Společnost působí v oboru více než 20 let a dodává reklamní předměty firmám a státním organizacím v České republice i dalších zemích Evropské unie. Dlouhodobě se věnuje také udržitelnému sortimentu a ekologickým alternativám běžných reklamních předmětů.

 

Zdroj: Promo Direct

 

