Po dálnici z východních Čech až do Polska, řidiči tam navážou na polskou S3

Dariusz Klimczak (Polská lidová strana), ministr infrastruktury Polska: "Dálnice bude mít přínos jak pro hospodářský rozvoj, tak pro podnikatele či turisty. Čekáme na všechny Čechy, kteří chtějí přijet k nám k moři. Důležité je také to, že se výrazně zlepší bezpečnost silničního provozu. Máme opravdu radost a proto jsme tady."
Úsek postaví sdružení firem přibližně za 9 miliard korun. Výstavbu dlouhodobě komplikovalo především financování, nakonec se ale řešení našlo.
Ivan Bednárik (nest. za SPD), ministr dopravy ČR: "Možná to ani veřejnost nevnímala, že jsme měli problém to finančně utáhnout. Myslím si, že safe a memorandum s Polskou stranou je finančně schůdné a bylo to velice dobrým nápadem."
Nová dálnice zároveň uleví dopravě v regionu.
Petr Koleta (ANO), hejtman, Královéhradecký kraj: "Hodně se uleví oblastem u nás, jen Náchodem projede 30 tisíc vozidel. Bavíme se o dalším směru na Dvorsko a další směry. Možná to bude patřit mezi jednu z nejvytíženějších dálnic, protože se sem přesměruje velká část polské autodopravy."
Radek Mátl, generální ředitel, ŘSD: "Jde právě o to zlepšit bezpečnost a plynulost dopravy, napojit sever ČR na Polsko.Tento úsek je neskutečně důležitý a jedná se o další úsek dálnice, která bude plnohodnotně dokončená v celé své délce."
Pokud vše půjde podle plánu, první řidiči by se tudy mohli projet na konci roku 2029.
Zdroj: POLAR televize Ostrava